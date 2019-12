Tenemos el honor de compartir con nuestros lectores MiSinaí No. 27. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros.

No. 27

Vaietze

BANDAS DE ANGELES

Por Yanki Tauber

Un dicho famoso de Rabí Baal Shem Tov dice: "La vida física de un judío es algo espiritual". Suena bien, pero ¿qué significa?

Dos amigos estaban caminando cuando llegan a una bifurcación del camino. Un camino conducía a una montaña y tenía un cartel que decía "Hacia una vida de espiritualidad". El segundo camino llevaba a un valle y estaba marcado como "Hacia una vida física".

Los amigos dudan ante los dos signos. Finalmente deciden que el Amigo A va a tomar el primer camino el Amigo B va a explorar el segundo. Acuerdan en volver a juntarse en 20 años y comparar notas.

El Amigo A subió la montaña. El la cima encontró cielos azules, una piscina de agua y una biblioteca de libros sagrados. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, se sumergía en la mikve y pasaba todo el día meditando, rezando y estudiando.

El Amigo B siguió el segundo camino hacia una bulliciosa ciudad. Se casó y tuvo 12 hijos. Para sustentarlos comenzó un negocio que a pesar de (o debido a) su escrupulosa honestidad, próspero mucho. Logró una posición de influencia en la comunidad y pronto sus noches estaban ocupadas con quehaceres comunitarios. En los fines de semana recaudaba fondos para organizaciones de caridad en la que participaba y a las que contribuía generosamente de su propia riqueza. Aun así, se hacía tiempo para ayudar a sus hijos en las tareas todas las noches, y nunca se perdió una reunión de padres o evento de la escuela. Su casa era famosa por su hospitalidad, y se deleitaba personalmente atendiendo a sus invitados y escuchando sus historias.

Después de dos décadas, los dos amigos volvieron sobre sus pasos y se encontraron en el punto de partida.

"¿Y? ¿Cómo es la vida espiritual?", pregunta B.

"La vida espiritual es grandiosa", responde A. "Es un camino largo y dificultoso, pero si persistes y no te das por vencido, logras el objetivo."

"¿Y cual es el objetivo?"

"Escapar de ti mismo. Trascender el ego. Perder el "yo" en la infinitud de lo Divino. Lleva muchos, muchos años de estudio, meditación y plegaria, pero esta mañana lo experimenté por primera vez en mi vida, el estado sublime de abnegación..."

"¿Trascender el ser?" dice el Amigo B. "Yo no he pensado en mi mismo en 20 años."

La lectura de la Torá de esta semana, Vaietze, comienza y termina con bandas de ángeles. Hay dos grupos de ángeles al comienzo de Vaietze y dos grupos de ángeles al final de la parashá.

Vaietze cuenta la historia de los 20 años de Iaacov en Jarán. Comienza describiendo como Iaacov deja la Tierra Santa donde pasó la primer mitad de su vida confinado en "tiendas de estudio". En su salida, pasa una noche en el Monte Moriá y sueña con una escalera que se extiende de la tierra al cielo con "ángeles de D-os subiendo y bajando de ella". (Bereshit 28:12). Los ángeles vienen del cielo, ¿verdad? Entonces ¿no sería más correcto decir que los ángeles primero bajaban y después subían la escalera, en vez de al revés?

Los comentaristas explican: habían de hecho dos grupos distintos de ángeles. Mientras estaba en la Tierra Santa, Iaacov tenía ángeles que lo acompañaban. Pero los ángeles de la Tierra Santa tienen aversión a los lugares no sagrados. Ahora que Iaacov estaba dejando la Tierra Santa, un grupo diferente de ángeles tenía que tomar su lugar. Lo que Iaacov vió en su sueño fue este "cambio de guardia". Los ángeles de la Tierra Santa ascendían la escalera hacia el cielo, y los ángeles de las otras tierras descendían para tomar su lugar.

Luego leemos como Iaacov llegó a Jarán, pastoreó los rebaños de Labán, se casó con Lea y Rajel, fue padre de once hijos y una hija, y fue "muy exitoso" en amasar una fortuna en "ovejas, sirvientes y sirvientas, camellos y burros."

Vaietze termina con el viaje de vuelta a casa de Iaacov. Cuando vuelve a cruzar el límite del territorio no sagrado al sagrado, nuevamente "encuentra ángeles de D-os". Nuevamente hay dos grupos de ángeles. Pero esta vez no encontramos que un grupo reemplaza al otro, sino que los dos permanecen con Iaacov (Bereshit 32:2-3 con Rashi).

Nuestras propias vidas también incluyen dos tierras: una tierra santa y una tierra no santa, un territorio sagrado y un territorio mundano, un dominio espiritual y un dominio material. Nuestra vida incluye años en "tiendas de estudio" y años de criar y proveer a una familia. Nuestras semanas incluyen Shabat y días laborables. Nuestros días incluyen horas de plegaria y aprendizaje, y horas en la oficina, el hogar y el mercado.

Los ángeles nos acompañan a donde quiera que vayamos. Nuestros sabios nos dicen que un ángel se crea con cada buena acción que hacemos. Las acciones espirituales crean "ángeles de Tierra Santa". Las buenas acciones en el plano material crean "ángeles de tierra no santa".

Al comienzo de nuestro viaje, los dos grupos de ángeles habitan en planos diferentes y mutuamente exclusivos de nuestras vidas. La espiritualidad parece excluir la intervención en las cosas físicas. Las ocupaciones materiales parecen excluir el crecimiento espiritual. Cuando llega el momento de cruzar a un ámbito más material, nuestros ángeles espirituales se quedan en la frontera. "Sigue adelante", dicen. "Ellos cuidarán de ti. Nosotros esperaremos hasta que vuelvas."

Pero cuando volvemos después de una vida de logros encontramos que nuestros ángeles no sagrados se quedan con nosotros. Esta vez no hay cambio de guardia. Esta vez los dos batallones de ángeles marchan juntos para anunciar nuestro triunfante regreso a casa. Porque a diferencia de sus hermanos xenofóbicos de Tierra Santa, los ángeles de tierra no santa están perfectamente bien en la Tierra Santa.

Porque al final de cuentas, la vida física de un judío es algo muy espiritual.

LA FUENTE DE LA CONFIANZA Y LA ALEGRÍA

"Ligero de pies, Jacob partió hacia la tierra de la gente que vivía en el este." (Bereshit 29:1)

A pesar de que Jacob estaba en camino a entrar en un ambiente peligroso espiritualmente, su alegría en cumplir con su misión Divina y su confianza en la protección de D-os permeaban todo su ser, hasta sus pies. Siguiendo el ejemplo de Jacob, podemos adoptar la misma actitud alegre y confiada cuando salimos a enfrentar diariamente las numerosas actividades mundanas de la vida, a pesar de que no parezcan muy espirituales. La clave es asegurarnos de antemano que, como Jacob, estamos apropiadamente nutridos (por el estudio de Torá), vestidos (por el cumplimiento de los mandamientos), y enfocados en nuestro objetivo (de hacer del mundo un hogar para D-os).

Hitvaaduiot 5745, vol. 5, pág. 3100. Sijot Kódesh 5731, vol. 1, pág. 178; Hitvaaduiot 5719, vol. 1, págs. 233, 234.

Bereshit (Génesis) 28:10 – 32:3

La séptima sección del libro de Génesis comienza con la crónica del tercer patriarca, Jacob. Se inicia cuando el se va (Vaietzé, ‘él se fué’ en Hebreo) de Canaán para encontrar una esposa entre sus parientes en Aram. Se casa con cuatro mujeres allí y engendra una familia grande, y así también acumula una fortuna considerable con ayuda Divina. Después de veinte años, huye secretamente de Aram, temiendo que su posesivo suegro Labán intente evitar que se vaya. Pero después que Labán lo alcanza, hacen las paces.

LA EDAD MEDIA

Por más de dos décadas, Levi Itzjak Freiden y sus cámaras de fotos eran frecuentes visitas en 770' - cuartel central del Rebe de Lubavitch. Una simpática combinación de trabajo profesional, personalidad y un poco de 'jutzpá' (descaro) lograron perpetuar muchos momentos memorables en fotografías y videos. El fotógrafo montó una exposición en Jerusalem, que fue visitada por un numeroso público que pudo ver al Rebe y apreciar la vivencia jasídica.

Si bien la exhibición fue un éxito, un periodista apuntó en el Libro de Visitas: "Con todo respeto al fotógrafo, el tema elegido es extremadamente clerical y nos retrotrae a la primitiva oscuridad de la Edad Media."

Cuando Frieden visitó al Rebe, llevó consigo el Libro de Visitas. El Rebe lo hojeó rápidamente y notó la crítica negativa. "Por favor", dijo el Rebe, "felicita a este periodista por su fuerte personalidad. Se necesita de mucho carácter para diferir de todos los otros mensajes. Pero dile que no todo era oscuro en la Edad Media. Más aún, recomiéndale leer su propio periódico. Las noticias de hoy no son mucho más esplendorosas..."

LAS PLEGARIAS DE SHABAT I

Seis días a la semana trabajamos, comemos, dormimos, hacemos ejercicio … y también rezamos. Entonces, en el séptimo día, hacemos una pausa para reconectarnos con el Creador. Pero la plegaria no es solo otro ítem más en la lista de tareas; es parte de la definición del día. Sin las presiones y distracciones de la semana, nos volvemos más contemplativos y enfocados, la actitud requerida para una plegaria real.

Dando la Bienvenida al Shabat

Cuando cae la noche, le damos la bienvenida al día sagrado con Kabalat Shabat (“La Bienvenida del Shabat”). En muchas congregaciones, este servicio comienza con seis salmos (representando los seis días de la semana), seguidos por una canción profundamente mística para recibir alegremente a la Reina Shabat, Lejá Dodí. Esta es seguida por otros dos salmos que se relacionan con el Shabat. Luego viene o una selección del Zohar que discute la dinámica mística de la entrada del Shabat, o la recitación de un capítulo de la Mishna que comprende algunas leyes básicas del Shabat, dependiendo de la costumbre.

Kabalat Shabat es seguido por el servicio nocturno estándar, adaptado al espíritu del día, incluyendo la Amidá de Shabat. Después de esto, la congregación santifica el día al unísono, con los versículos bíblicos que proclaman el Shabat. Esto es seguido por una breve plegaria de Shabat, un salmo más, y el servicio concluye con el himno Aleinu.

Algo que seguramente notará: la Amidá de los días de semana contiene 19 bendiciones; la Amidá de Shabat solo 7. Las 13 bendiciones del medio en las que pedimos a D-os por nuestras necesidades trastocarían la tranquilidad del Shabat, por lo que las reemplazamos con una bendición proclamando la santidad del Shabat y el agradecimiento a D-os por este regalo preciado.

(Nota: El mejor lugar para la plegaria es la sinagoga. ¿No puede ir? D-os escucha todas las plegarias que salen del corazón. Y es ciertamente preferible rezar en casa en Shabat que desecrar el día sagrado yendo en auto a la sinagoga.)

