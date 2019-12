Así detuvo la policía israelí a dos miembros de ISIS que planeaban atentado en Jerusalem

En un operativo especial, la unidad anti- terrorista de la Policía israelí detuvo hace pocas semanas a dos palestinos de la localidad de Jabel Mukaber en Jerusalem Este, sospechosos de ser miembros de una célula del Estado Islámico que estaba planeando un atentado con armas automáticas en la capital para el próximo aniversario de la independencia, Iom Haatzmaut.

Las tropas llegaron a ellos al recibir información de Inteligencia precisa sobre sus planes y su identidad.

Se trata de Ahmed Jaábis (21) y Basel Abeidat (19) acusados ya ante un tribunal del distrito de Jerusalem por ser miembros de una organización terroirsta.

Su detención fue el 28 de octubre, cuando la unidad especial de lucha anti terrorista de Mishmar Hagvul (la Guardia de Fronteras) , contando con efectivos expuestos y otros encubiertos, irrumpieron a dos casas de Jabel Mukaber al mismo tiempo, sabiendo que los sospechosos se encontraban en su interior.

En setiembre de este año, los dos palestinos comenzaron a analizar las distintas opciones para perpetrar atentados contra civiles en Jerusalem o en una base militar en el Valle del Jordán. La declarada intención: matar la mayor cantidad de judíos en nombre de ISIS. Uno de los planes centrales era abrir fuego indiscriminadamente durante eventos multitudinarios en la capital en el marco de las celebraciones de Iom Haatzmaut: en la explanada de la Municipalidad en la calle Iafo o en “Brejat HaSultan” frente a las murallas de la Ciudad Vieja, donde suele haber espectáculos artísticos con numerosos espectadores.

Los sospechosos consideraron varias posibilidades. Por un lado, tomaron en cuenta la opción de atentados con cuchillos, si no llegaban a conseguir armas. Por otro, navegaron en varios sitios de adoctrinamiento religioso y militar de ISIS, entre los que había instrucciones para la preparación de explosivos y cohetes.

En el mes de junio, Abeidat había intentado sumarse a las fuerzas de ISIS en el Sinaí, pero no pudo cruzar la frontera desde Jordania.

El Estado Islámico (ISIS) no ha logrado arraigarse ni en Israel ni en los territorios bajo control de la Autoridad Palestina y de Hamas, pero sí ha habido algunos casos puntuales de árabes que se sumaron a sus filas. Eso ha ocurrido entre algunos ciudadanos árabes israelíes que viajaron a Siria a pelear junto a ISIS-generalmente desde Turquía- y también hubo algunos casos de palestinos de los territorios que intentaron formar células de dicha organización.

El aquí mencionado es el caso más reciente.

Impactante testimonio de árabe israelí en ISIS

La detención de los arriba mencionados sospechosos de planear atentado en nombre de ISIS, recuerda el caso de Sharif Daoud, árabe israelí que se incorporó al Estado Islámico y fue capturado durante la lucha contra la organización, en tajantes declaraciones que formuló al corresponsal de la BBC en árabe Feras Kilani el 16 de julio de este año.

MEMRI tradujo y publicó la entrevista, que vale la pena leer.

«Israel no ha hecho ni el 1% de lo que ha hecho Bashar Al-Assad»

Feras Kilani: «Para serle honesto, hay algo que no entiendo y muchos telespectadores árabes probablemente tampoco entienden. Ultimadamente, usted es ciudadano árabe israelí. Usted también es musulmán, no estamos hablando de un…»

Sayyaf Sharif Daoud: «Correcto».

Feras Kilani: «Si usted le dice a los telespectadores árabes que alguien llego de Israel para unirse al EIIS, lo primero que dirían es: ‘Vaya y defienda su propia tierra’. ¿Cómo racionaliza usted mismo todo esto?

Sayyaf Sharif Daoud: «Por Alá, la respuesta le sorprenderá. Yo viví la Segunda Intifada. He visto la guerra. Viví en Cisjordania y en Israel. Israel no ha hecho ni el 1% de lo que Bashar Al-Assad ha hecho.

«Hubo combates y todo eso, pero Israel no ha violado mujeres ni las ha desnudado en televisión y no ha asesinado con tanta barbaridad. Muy cierto que hubo combates…»

Feras Kilani: «¿No hay una parte de usted que se considere palestina y no israelí?»

Sayyaf Sharif Daoud: «¿Qué quiere usted decir con ‘palestino’? Yo soy ciudadano israelí, pero soy palestino…»

Feras Kilani: «¿No le llevó su fervor religioso a unirse a Hamas?»

«Israel es un estado democrático, no he visto injusticias allí, nosotros, los árabes, vivimos juntos en Israel con los judíos, no existe injusticia, somos tratados al igual que a los judíos»

Sayyaf Sharif Daoud: «No. Para serle honesto, mi padre me advirtió en contra de [unirme] a Hamas y a Fatah».

[…]

Feras Kilani: «Cuando uno está sentado y pensando solo por la noche, ¿cómo ve usted su futuro?»

Sayyaf Sharif Daoud: «Por Alá, me he equivocado. Yo espero que el estado me reciba de vuelta y que pueda regresar a…»

Feras Kilani: «Israel».

Sayyaf Sharif Daoud: «Una persona puede volver a pensar las cosas y regresar a una vida normal».

Feras Kilani: «¿Realmente crees que Israel te aceptará de nuevo si regresas?»

Sayyaf Sharif Daoud: «Mire, Israel es un estado democrático. No he visto injusticias allí.Los árabes vivimos juntos en Israel con los judíos. No existen injusticias. Somos tratados igual que a los judíos».