Duro mensaje del Presidente Rivlin a Netanyahu y Gantz

El Presidente Rivlin junto a la tumba de Ben Gurion en Sde Boker. (Foto: Mark Neiman, GPO)

En ocasión de realizarse la ceremonia oficial recordatoria del Primer Ministro David Ben Gurion en el 46° aniversario de su fallecimiento , Rivlin se dirigió en duros términos a « los líderes de Israel », en evidente referencia al Primer Ministro Biniamin Netanyahu y el jefe del partido Kajol Lavan Beni Gantz.

« Líderes de Israel, ustedes llevan a cabo negociaciones prolongadas, agotadoras e infructuosas desde hace ya meses. ¡Sigan adelante ! Uno de nuestros grandes escritores, Haim Hefer, escribió un poema que gustaba mucho a nuestros jóvenes , ´No queremos dormir, queremos enloquecernos ! » (en hebreo : lo rotsim lishón, rotsim lehishtaguéa)). Indudablemente, ustedes no han dormido durante meses y me parece que lo que quieren es enloquecerse. Si eso es lo que quieren, ¡enloquézcanse ! ¿Pero por qué arrastrar al pueblo israelí con ustedes ? Aún hay tiempo de arreglar las cosas. Lleguen a un acuerdo y devuelvan al país a su curso normal ».

Rivlin agregó : “No estaré exagerando si digo que éste es un momento crítico para el Estado de Israel y el sistema israelí de gobierno. No para un campo político u otro sino para todos nosotros, los ciudadanos de este país y sus representantes electos”. Aseguró que la reiterada “laguna política y constitucional” es “nuestra vergüenza”, en lo que todos afirman es una situación “sin precedentes”.

“Cuando la ley no dice nada sobre ´situaciones sin precedentes´, ello es una señal de cuán lejos nuestro sistema político ha sido desviado de su ruta normal, a los márgenes en los que las cosas no están claras…”.

Al mismo tiempo trató de poner en proporciones la discusión pública sobre el tema:

“Comentarios de mal tono en Twitter, posts enojados en Facebook y hasta manifestaciones en las plazas, no significan ni guerra civil ni fin de la democracia”, aclaró. “Es cierto que determinadas cosas que se han dicho son muy duras, cosas dolorosas y dañinas que no deberían haber sido dichas. Pero no cada palabra dura es incitación ni cada discrepancia equivale a silenciar al otro”. Y resumió: “Nuestra democracia está en crisis, hasta diría una crisis prolongada, pero no está en peligro”.