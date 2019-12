Los buenos deseos del Cardenal Sturla al Presidente electo…al que casó

Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, en su oficina (Foto: Ana J.)

Días atrás nos reunimos con el Arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, para entrevistarlo por el Premio Jerusalem que recibirá el lunes 9 de diciembre . Pero ineludiblemente, el primer tema que surgió en la conversación, fue la situación nacional a raíz de las elecciones y la confirmación de Luis Lacalle Pou como Presidente electo. Fue allí que Sturla comentó con toda naturalidad, que él casó a Luis y Loli (tal come se conoce a su esposa Lorena Ponce de León).

Evidentemente, no podíamos dejar pasar el tema y el Cardenal aceptó grabar algo también al respecto.

“Conozco a Luis desde jovencito por la amistad de mi familia y de la familia de Lacalle, a través de mi hermano Martín que fue diputado y trabajó con Luis Alberto Lacalle de Herrera”, comenta Sturla. “Y después Luis me llamó cuando se iba a casar para pedirme que yo presida la boda, entonces ahí tuve la alegría de celebrar la boda y de hacer la preparación con él y Loli. Y después cuando nacieron los chicos, los bauticé. Así que ahí también tuve encuentros y después me he encontrado varias veces con Luis”.

Sobre su impresión acerca de su elección, Sturla fue muy claro: “Me alegro que sea el presidente. Creo que puede hacer mucho bien, sobre todo por ese sentido de querer trabajar por la unidad nacional en un momento en el que el país se ha quedado dividido en dos mitades, como él ha dicho, con una mitad un poquito mayor”.

Le comentamos que debe ser muy impactante, conociéndolo de chico, verlo ahora como Presidente electo.

“De chico lo vi pero no es que haya tenido en aquel entonces ninguna relación con él. Lo conocí más bien de joven, cuando su casamiento. Y sí, por supuesto. Aparte él sigue manteniendo el aspecto juvenil, cosa muy importante, que creo que es importante también como imagen. Hay una imagen juvenil del matrimonio presidencial, que creo que es muy simpático, también para este momento de renovación que se da en todas las fuerzas políticas. Así que creo que eso es interesante”.

Y lo central, la impresión sobre lo que irradia el nuevo Presidente electo de los uruguayos. “Creo que es un hombre sincero y que él supo mostrarse como él es, con virtudes y defectos. Y después también me parece que su opción política responde a algo muy importante. Obviamente estará todo el llamado de la sangre que le viene, pero también un sentido muy fuerte de servicio a los otros. Y creo que él ha recorrido mucho y se ha embarrado los zapatos y eso es una cosa fundamental para alguien que, por supuesto, ha tenido muchas oportunidades en la vida, pero que ha conocido y tiene la sensibilidad de empatizar con las realidades de la gente más vulnerable y eso creo que es muy importante hoy siendo presidente de la República en el país que tiene una fragmentación social que nos preocupa”.

Comentamos al Cardenal que Luis Lacalle Pou irradia una gran capacidad de empatía, y él está absolutamente de acuerdo.

“ Este esfuerzo tremendo que hace de acercarse a la gente, de estar, de ser rodeado, de las selfies que él mismo toma, indica también una capacidad de cercanía, de estar, que es muy importante. Y creo realmente que podrá poner el acento en las políticas sociales, obviamente cuidando toda la dimensión económica. Me parece que lo va a hacer, confío en que lo hará y, al mismo tiempo, que buscará ser un gobierno de unidad nacional porque él ha subrayado mucho este aspecto de un Uruguay que no puede estar dividido, en el que hay que trabajar todos juntos. Y confío que lo va a hacer”.