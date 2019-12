Los orgullos y las advertencias de Eduardo Kohn, Director de Bnai Brith América Latina

El Dr. Eduardo Kohn es una de las figuras más conocidas de la colectividad judía uruguaya por la opinión pública en general. Consultado a menudo por los medios, por el nivel de sus conocimientos y su forma clara y sin vueltas de explicar, es sin duda un referente comunitario. Pero su aporte, en realidad, trasciende los límites no sólo de la colectividad judía sino también de nuestro país, ya que como Director de B’ nai B´rith para América Latina, conoce muy de cerca la dinámica continental, dentro y fuera del mundo judío.

Lo recordamos ya de los tiempos en que era Administrador de la Escuela Integral.

De esta entrevista, ineludiblemente, estamos hablando hace mucho. Ahora, con la mención especial que está recibiendo, se terminaron las postergaciones.

Disfruten.

P: Eduardo, las entrevistas interesantes no necesitan excusas, ni aniversarios, pero no está de más cuando las podemos presentar dentro de un marco especial. Hace poco te decía que tu reciente cumpleaños número 70-hasta los 120 o al menos hasta los 100 como a los 20- es un buen momento para hacer una entrevista sobre tu trayectoria comunitaria. Y ahora se agrega algo muy lindo: el reconocimiento formal y público de dicha trayectoria, al anunciarse que serás uno de los galardonados con una mención especial como parte de la entrega del Premio Jerusalem que esta vez recae sobre el Cardenal Daniel Sturla…Así que comencemos por las felicitaciones por todo junto. ¿Un primer comentario sobre qué te significa este reconocimiento?

R: En primer término,mi agradecimiento a la Organización Sionista.Aunque reconozco que es un reconocimiento personal,no puedo sustraerme a la realidad del contexto de algo así. Lo recibo porque a mi vocación de trabajar intensamente por la defensa de los derechos humanos, de luchar sin pausa contra el antisemitismo e involucrarme profundamente en todo lo que significa la acción comunitaria, se agrega el hecho que lo hizo posible la puerta que me abrió B´nai B´rith hace casi 40 años, en Uruguay, y B´nai B´rith Internacional para que siguiera desde Uruguay a toda América Latina. Y el agradecimiento infinito a mi familia por entenderme y contenerme en mi vocación: a mi esposa Isabel, la luz que me ilumina 24 horas por día a mí y a toda la familia, a mis hijos, mis nueras y mis cuatro soles, que son mis nietas y nietos.

Eduardo e Isabel, de viaje

Mejor rodeados imposible. Isabel y Eduardo con sus cuatro nietos: Ian, Clara, Agustín y Julieta

P: Divinas palabras. Cuando hablamos de tu trayectoria comunitaria, de tu valiosísimo aporte a la colectividad judía uruguaya, nos referimos más que nada a tu largo tiempo como una de las principales autoridades de B´ nai B´rith. Yo diría que te has convertido hace mucho en un referente. Recordemos ante todo de qué se trata, cuál es el cargo formal, hace cuánto que lo desempeñas y qué significa o mejor dicho qué responsabilidades incluye.

R: Llegué a B´nai B´rith Uruguay en 1981.Me llevó un dirigente de excepción que presidía la Institución entonces, Cr. Máximo Brenner(Z´L),y tuve Mentores también irrepetibles en la vida comunitaria:Dr. Jacobo Hazan (Z¨L),Prof.Nelson Pilosof(Z´L) y Félix Lilienthal(Z´L).Fui un privilegiado por tener guías que marcaron pautas en la historia de la comunidad,y rumbos a B´nai B´rith que siguen hoy y que con las transformaciones del tiempo, seguirán por siempre. Entonces era el Director Ejecutivo para Uruguay; en 1983 pasé por 2 años a ser Director Ejecutivo de 7 de los 10 países de América del Sur; y desde 1998,siempre con Uruguay como centro, pasé a ser Director para América Latina. La síntesis de la tarea: defensa de los DDHH desde toda perspectiva(contexto político, medios de difusión, organizaciones sociales, religiosas);lucha pública contra toda forma de antisemitismo venga de donde venga; coordinación de las decenas y decenas de obras de acción comunitaria que

B´nai B´rith hizo y hace dentro y fuera de la comunidad judía.

Con Gonzalo Koncke, jefe de Gabinete de Luis Almagro en una reunión Mundial de B´nai B´rith

P: Esta labor, de diplomacia pura, te ha llevado a numerosos países, por cierto a casi toda América Latina, a Estados Unidos y hasta a Europa e Israel. Sé que es imposible contar e incluir todo en algo más chico que un libro, pero …¿podrías resumir cuáles han sido los principales desafíos en estos años?

R: El antisemitismo nunca ha cedido ni un palmo. Las dictaduras latinoamericanas tuvieron un fuerte sentimiento antisemita. Después de las dictaduras era obvio que el antisemitismo no había desaparecido, y los hechos lo demostraron.En Uruguay no se quiso creer nuestra insistencia sobre lo que significaba Héctor Paladino y sus demostraciones de nazismo,y no tengo que contarte a ti lo que sucedió con ese nazi asesino que mató a dos pero que podía haber matado muchos más.Tu padre se salvó,pero no hubo consciencia que los asesinos estaban entre nosotros.

P: Así es. Recuerdo aquella mañana cuando tocó el timbre en casa, mamá de hecho se ve que lo descolocó cuando al decir él “tengo un paquete para Jerozolimski”, ella preguntó “¿de parte de quién?”.Nadie respondió, mamá bajó , Paladino ya no estaba. A la mañana siguiente salió en el diario que él había confesado que había ido a matar a Jerozolimski y no lo encontró. Pero lamentablemente había alcanzado a matar al Cr. Simón Lazowski y a Enrique Delfino Sico, además de herir a Horacio Schek.

R: Exacto. El desafío entonces siguió y con “derrotas” horribles: Embajada de Israel y AMIA voladas a pesar que Hezbollah estaba en la zona desde los 80; asesinato de David Fremd(Z´L).Y puedo seguir con otros países.Así que el desafío estuvo y está. Hoy, por suerte, nos escuchan más, hay leyes que antes no había, pero el huevo de la serpiente está allí.

El otro desafío: llegar después de 20 años de lucha a que varios países europeos definan antisionismo como antisemitismo. Pero en América Latina es difícil. El populismo es y fue brutalmente antisemita pero dicen que eso es falso porque son “antisionistas”. Falso. Cuando demonizan y maldicen a Israel, no son otra cosa que vulgares antisemitas.

P: ¿Has visto a América Latina cambiando ante tus ojos?

R: Si y mucho. La calidad de la democracia ha cambiado desde los 80,pero todavía falta mucho porque en pleno siglo 21 hay dictaduras tan o más feroces que las de los 70,hay corrupción que lleva a mucha inseguridad, inequidad y violencia social. Que América Latina tenga el mayor índice de inequidad como continente, que tenga números de pobreza de ergüenza, demuestra que estamos muy lejos de los otros continentes, que aún con conflictos variopintos,han por lo menos entendido que el mejoramiento de las sociedades pasa por llegar en equidad a la mayoría.

Con el Embajador de Estados Unidos en la OEA Carlos Trujillo y la Asistente Política de B´nai B´rith Internacional Sienna Girgenti

P: ¿Cómo evaluarías los peligros principales en el continente? Sabemos bien que son muchas las áreas en las que hay problemas con los que lidiar. Concentrémonos, a los efectos de esta entrevista, en los que atañen particularmente a las comunidades judías, por sí mismas y por la relación con el Estado de Israel.

R Reitero que el antisemitismo está delante de nuestros ojos. Es muy importante que varios Estados tengan leyes anti discriminatorias, que la mayoría de los gobiernos entiendan que deben enfrentar todo tipo de demostración antisemita. Pero la mayoría no es todos. Y el odio que llega desde los populistas es incitación constante y eso pone en peligro no sólo a las comunidades judías sino a la sociedad toda. Y mientras no se vea con claridad que la incitación al odio amenaza a todos, los populistas seguirán con su racismo y antisemitismo.

P: Hoy en día, claro está que Eduardo Kohn está identificado con B´nai B´rith. Pero no fue en esa institución que iniciaste tu actividad comunitaria ¿verdad?

R: No. Mi primer y más importante Mentor a quien tengo presente en cada actividad que desarrollo fue José Jerozolimski(Z´L).Me dio la oportunidad de trabajar en la radio y el Semanario mientras era estudiante universitario,y de él aprendí principios, valores, ética, y judaísmo, mucho judaísmo.

Fui Encargado de Prensa de la Embajada de Israel; fui Administrador General de la Escuela Integral; fui funcionario de la Agencia Judía para América Latina.

P: Papá te tenía mucho cariño y también mucho aprecio , dos cosas distintas. ¿Cuál es tu visión de la colectividad judía uruguaya? Conociéndote, imagino que tenés también críticas para hacer. “Conociéndote”, digo, porque sé que sos exigente…

R: Admiro, siempre lo he hecho, a quienes donan su tiempo sin límite para conducir las Instituciones y luchan, sufren y disfrutan haciendo una tarea muy grande. Eso es algo que hay que respetar.

Pero hoy esa vocación de servicio es más pequeña, como es más pequeño el compromiso.

Podría entender que nos achiquemos en números porque eso es proporcional a la cantidad de gente que somos. Pero no lo veo así. Veo mucha indiferencia, y no veo que asumamos la realidad de que no debemos sumar edificios sino personas. O sea, si no tenemos gente para ocupar las sinagogas edificadas o las escuelas existentes, la irracionalidad de no racionalizar se va a sentir con dureza, y creo, que a corto plazo.

P: Eduardo, vos sos consultado a menudo por medios de comunicación a nivel nacional, yo diría que más por lo que sabés y cómo sabés explicar, que por tal o cual cargo. ¿Cuál te parece es el tema más difícil de explicar a la opinión pública uruguaya en relación a la colectividad? ¿Será el hecho que los judíos uruguayos son tan uruguayos como los criollos, a pesar de su vínculo singular con el Estado de Israel

R: Los que quieren entender, entienden. Ya lo dijo Wilson hace más de 30 años.Y a Wilson lo entendían desde la política a los medios, pasando por el cuidadano común y corriente.

P: “Un judío uruguayo, para ser un buen uruguayo, tiene que ser un buen judío”…no sé si la cita es literal letra por letra, pero el espíritu seguro que sí.

R: Los que dicen que no entienden, en su mayoría, no parecen creíbles. Sí parecen muy prejuiciados y hoy en día se escudan en las redes para alimentar incitación y prejuicios.

Esclareciendo también a nivel nacional. En Jerusalem. con parte de la delegación parlamentaria invitada a conocer la realidad israelí de primere mano. Aquí, con los legisladores uruguayos Jorge Larrañaga. Carlos Varela. Carlos Enciso y Germán Cardoso. En la foto, también Ana Jerozolimski y la esposa de Larrañaga

A nivel personal

P: ¿Cómo es la historia de tu familia en Uruguay? ¿Quiénes llegaron y de dónde?

R: Mis padres de Hungría antes de la segunda guerra mundial.La familia de mi madre llegó toda. La de mi padre no. Fueron asesinados en Auschwitz.

Isabel y sus padres nacieron aquí. Yo también. Y así mis hijos y nietos.

P: ¿Cómo era el hogar en el que creciste? Como suelo decir…¿qué había en ese hogar como para que de allí haya salido una figura como vos?

R: Discrepo con lo de figura.

Un hogar de clase media de trabajo. Mi hermana se recibió de Profesora de Educación Física y ejerció su profesión hasta su jubilación.

Yo terminé el entonces Doctorado en Diplomacia en la Facultad de Derecho.

El judaísmo llegó fundamentalmente desde mi hermana que trabajaba en Macabi y me llevó allí donde conocí a Daniel Wajner(Z´L) Yo tenía 17 años y estaba estudiando Preparatorios. Daniel me llevó a la Jativá Mordejai Anivelich donde tuve la fortuna de tener como Sheliaj a Shabetai Avni,y como ya me gustaba escribir Shabetai me puso a trabajar en la edición de los libros que la Jativá editó entonces y Daniel me llevó a la audición radial, donde conocí a tu Papá….

P: Y Shabetai sigue recibiendo todos los jueves el Semanario Hebreo en el kibutz Gaash. Se querían mucho con papá. Y hablando de familia, no se puede sólo recordar a los ancestros…Están los hijos y los nietos, junto a tu esposa. Ampliemos: Isabel Burstein, ella misma referente como educadora especialmente en el tema de historia judía y de Shoá. Ya me dijiste hace unos días, cuando intentábamos combinar esta entrevista, que era el cumple de una de tus nietas y que con tus nietos no perdés ni un evento, lo cual sí hiciste con tus hijos. Contame de ellos y qué tipo de abuelo sos. ¿Y qué dicen los nietos que hace su abuelo que se pasa viajando?

R: Isabel es única.Si agrego mucho más, se enoja seguro. Una esposa única, una madre única, una abuela única. Su conocimiento de Shoá es también único en Uruguay y fuera de Uruguay. Y así ha sido merecidamente reconocido. Una docente vocacional y extraordinaria.

Nunca hubiera querido perderme nada ni de mis hijos ni de mis nietos, pero soy conscientes de mis pecados de trabajo. Mis nietas y nietos son soles que iluminan cada segundo de nuestras vidas. No se cómo sienten ellos, pero saben cómo sentimos Isabel y yo.

En familia, en su reciente 70° cumpleaños. Parece que Isabel sacó la foto.

P: ¿Algo más que desees agregar?

R: Agradecerte esta nota con todo mi corazón. Felicitarte por tu formidable trabajo periodístico. No sólo hacés periodismo de primer nivel sino que además hacés docencia a través del periodismo. Y eso es algo que muy pocos pueden hacer.

P: Muchas gracias Eduardo, en serio.

R: A ti.