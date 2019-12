¿Amnistía a Netanyahu a cambio de retirada de la vida política israelí?

En medio de la crisis política israelí- el estancamiento por el cual no se logró formar gobierno, se disolvió la Kneset y se llamó a nuevas elecciones- surgió este jueves una idea que apunta a ahorrar más momentos de tensión a la ciudadanía. En una entrevista en vivo al canal de televisión del portal israelí Ynet, el diputado y ex ministro Avigdor Liberman propuso conceder amnistía al Primer Ministro Biniamin Netanyahu a cambio de su retirada de la vida política. De fondo, cabe recordar, están las sospechas de corrupción por parte de Netanyahu (soborno, fraude y abuso de confianza) en tres casos que fueron investigados por la policía, por los que el asesor legal del gobierno, en su autoridad como Fiscal del Estado, anunció que decidió imputar al Primer Ministro.

La propuesta de amnistía se adelanta evidentemente a los hechos, ya que el juicio no ha comenzado y Netanyahu es inocente en tanto no haya sido declarado culpable por un tribunal . El Primer Ministro niega todos los cargos en su contra y sostiene que la Justicia lo persigue para quitarlo del poder.

La convicción de Netanyahu sobre lo que considera su legítimo derecho a postularse a pesar de la decisión de imputarlo, ha sido el punto central de la discordia, ya que Beni Gantz aclaró que no será parte de un gobierno encabezado por un Primer Ministro acusado de corrupción. Por ley, Netanyahu no tiene por ahora obligación de dimitir, pero ello no neutraliza en absoluto la discusión a nivel público y de normas de gobierno.

Beni Gantz, jefe del partido “Kajol Lavan” comentó la propuesta de Liberman positivamente. “No queremos ver a otro Primer Ministro entrando a prisión”, declaró. “Cuando ello sea relevante, consideraremos la idea de acuerdo a lo que recomiende el sistema judicial. Si podemos ahorrar esa escena vergonzosa, sería bueno”.

Es oportuno reiterar: Netanyahu han no ha sido hallado culpable, ni sentenciado a prisión. Es inocente en tanto no haya sido demostrado lo contrario.

En las declaraciones de Gantz hay una referencia implícita al hecho que ya hubo un Primer Ministro en prisión. Ehud Olmert fue declarado culpable de corrupción y entró a la cárcel por 16 meses en el 2008. En ese momento ya no se hallaba en su cargo dado que había dimitido. En gran medida, la presión para que lo haga debido a las investigaciones en su contra, provinieron del entonces jefe de la oposición Biniamin Netanyahu.