Vidas Uruguayas en Israel: Juan Lucas Pezzino Barran

Años atrás ya entrevistamos a Juan Lucas. Ahora, al preparar esta entrevista como parte de la serie “Vidas Uruguayas en Israel”, no resistimos volver a aquella entrevista anterior. Y no podíamos evitar reproducir una pequeña parte. Antes de la "ficha" y el resto de la estructura fija de esta serie "Vidas uruguayas en Israel".

P: Juan Lucas, creo que lo primero que sería interesante mencionar, es que llegaste a Israel en circunstancias diferentes, podemos decir, de las que trajeron al promedio de los uruguayos que estamos en Israel.¿No es así?

R: Si, sin duda no soy el típico caso de Alía. No por no ser judío, aunque debo decir que siempre estuve en contacto con la Colectividad Judía. De hecho mi primera estadía en Israel fue con 18 años cumplidos. Llegué- y lo recuerdo como si fuese hoy- el 31 de diciembre de 1979. Vine con un amigo, Martin, hijo del fallecido pintor José Gurvich, quien era muy amigo de mi padre, Antonio, hoy también fallecido, y también pintoR. Ambos integraban el Taller Torres García. Íbamos a la casa de su tía Myriam que vivía en un Kibutz. Imagínate llegar en aquellos tiempos un 31 de diciembre a Israel. Aterrizamos en Lod (así le llamaban en aquellos tiempos al aeropuerto Ben Gurion en la noche, unos imberbes, tratando de llegar a aquellas horas al Norte. Una señora, nos vio tan perdidos, que creo se apiadó de nosotros y nos ofreció así sin más su casa donde dormir. Ya de ¨pique¨ no entendí nada. Pero me pareció alucinante el gesto y más aun sin conocernos.. Ahí vino mi primera pregunta. Qué tipo de país es este… Nos instalamos durante un mes en el Kibutz Ramot Menashe. Desde allí prácticamente viajamos a dedo por todo el país. Fueron momentos muy vivenciales. Desde mi estadía en aquellos tiempos supe, que algún día volvería. Y así fue, conocí a la que fue mi señora en Montevideo. Era Israelí, tenía familiares allí, y estaba después de su servicio militar. Nos casamos, construimos una casa y todo. Luego por mi trabajo en aquellos momentos (en la industria cosmética) me trasladé a Puerto Rico como ejecutivo. Las chicas crecieron, cada tanto íbamos a Israel a ver a su familia, que era del kibutz Leahvot Haviva (donde hay muchos uruguayos). Finalmente la pregunta se hizo y cuando quise acordar estaba llenando los papeles de Alia. Puedo decir ahora, muchos años después de aquel momento en el que aterricé con mi familia y 16 bultos, que tuve suerte.

P: ¿Y qué pasó con el hebreo?

R: Nunca lo tuve. Fui al Ulpan …y aprendí ruso más que hebreo , creo yo. Y tuve suerte. Presenté mi curriculum después de hacer un breve estudio de mercado en una farmacia de Natania sobre varias empresas Israelíes de cosméticos. Una me contrató para armar su departamento de exportación. Lo demás es historia. El hebreo se necesitaba poco y así seguí, durante años creciendo con la empresa que se transformó en líder en el mercado. Mis jefes apoyaron mucho. EL toque ¨Latino¨ aquí tan bien aceptado creo que sirvió. Habrá sido la mezcla de simpatía, profesionalidad y estudios uruguayos, no lo sé.

P: Suena a excelente combinación…

R: Parece que sí…Pero sé que me sentí totalmente integrado. Debo ser un rara avis, porque tantos años después aún sigo sin dominar el idioma y sin embargo me las revuelvo. A varios de mis amigos que hicieron Alia, les fue mucho más difícil que a mí. Todavía me dicen y se ríen, como un ¨Goy Askenazí ¨ como yo puede conocer a tanta gente, andar por tantos lados…

P: Se ve que eso dice mucho de tu personalidad…Amigos me dicen que estás “como pez en el agua”, como si esta hubiese sido tu casa natural desde siempre….¿Concordás con esa descripción?

R: Y creo que esta pregunta engancha con lo anterior y es cierta. Nunca me sentí extraño aunque me consideré un poco outsider. Conozco Israel casi palmo a palmo. Mucho más que Uruguay sin duda. Y tengo la dicha de tener en cada punto cardinal amigos donde estar o pasar. Ya sea para comerse el asadito o disfrutar de buena compañía.

He generado muchos amigos y conocidos. Tanto latinos como israelíes, Rockeros , como hombres de negocios. Conozco la bohemia de Tel Aviv y los lugares formales de encuentros ejecutivos. ¨Converso¨ en Yeruham (un pueblo perdido en el desierto) con los operarios de las fábricas como si fuéramos amigos de toda la vida. A las amigas de mis hijas, les gusta que les hable en español.

P: Como a todos los israelíes….

R: Es verdad. A pesar de todas esas variedades de mundos, me siento si, como pez en el agua. Tal vez sea un poco ingenuo y no vea las cosas más chocantes, o lo duro de la sociedad Israel, pero aquí estoy. Y me siento orgulloso de ello aunque quiero, o trato, de dejar esa dureza de lado y mostrar el lado más dulce del ¨sabra¨ que no soy.

FICHA

Edad: 58

Escuela: Los Vascos y República Argentina en Primaria. Liceo y Preparatorios: el Seminario.

Tnuá: muy particular..Los Horneros y Castores de Emaús, pertenecientes al movimiento Social Cristiano de Los Jesuitas…

P: ¿A quién tenés todavía en Uruguay?

R: Tengo a mis dos hermanas y mil sobrinos. También en Chile a un hermano y su familia.

P: ¿Cómo está compuesta tu familia?

Tengo tres hijas Rafaela de 30, Ornella de 28 y Samantha de 26, todas viviendo en el centro de Israel.

Y también están mi Pareja, Ingrid, y mi otra familia; los amigos, que constituyen sin duda un pilar incondicional.

Juan Lucas con sus tres hijas y su pareja Ingrid, en el cumpleaños 30 de Rafaela

P: ¿Cuáles fueron tus consideraciones para hacer aliá?

R: ¡Qué pregunta! Fueron varias las razones, pero consideraría que la reunificación familiar de mi ex Esposa y los suyos y darle una educación integral a mis hijas fueron las razones principales. Lo demás ¡ Juzpa!

Además, el recuerdo vivo de mi primera estadía en Israel como adolescente en el fin del 79 en el Kibutz Ramot Menasche junto a Martin Gurvich , el hijo del reconocido pintor Jose Gurvich amigo de mi padre y compañero de ruta en los caminos del arte.

P: ¿A qué te dedicabas en Uruguay?

R: Eso fue hace casi veinticinco años, cuando me fui de Uruguay, Gerente de Marketing de Wella, la empresa multinacional de cosméticos.

P: ¿Qué has hecho en Israel?

R: En realidad lo que hago aquí es una consecuencia de lo que hacía en Uruguay primero y en Puerto Rico después… dedicarme al mundo del marketing de la Cosmética…de hecho a los 6 meses de llegar a Israel estaba ya instalado como Gerente de Exportación en Natural Formula, la empresa Israelí de cosméticos que luego fue parte del Grupo Agis- Perrigo- dueños de las marcas Careline y Neca. Fueron años intensos y enriquecedores. Más adelante al venderse las marcas a Sano crucé el charco y me fui con uno mis proveedores de envases plásticos para la cosmética.

P: ¿A qué te dedicas ahora?

R: Es ahí donde sigo ahora, en la empresa de Envases Plásticos SANWA. Soy el Gerente de Exportación.

Aparte de eso me dedico a dar un impulso a la Cultura. Soy Vicepresidente de la Fundación para la Difusión de la Cultura Uruguaya en Israel. Y en ese rol siempre estamos tratando de difundir lo de allá, lo uruguayo, la música, la literatura, las vivencias…

En tiempos libres, esporádicamente salgo a recorrer el país y cuando vienen compatriotas es un gusto guiarlos por los recovecos de la historia. Y si no, a escribir y sacar fotos raras.

También me dedico al desarrollo de negocios. Si no en Israel ¿dónde? Este país está lleno de oportunidades

P: ¿Dónde vivís? ¿Has vivido en otros lados?

R: Como te comentaba después de Uruguay nos fuimos a Puerto Rico y de allí directo a Bat Hefer (una Urbanización cerca de Natania). Luego Ramat Gan, donde sigo viviendo aun. Al lado del Parque HaYarkon, a 100 metros oficiales de un Tel Aviv poco conocido… entre las confluencias de los “ríos” Ayalon y Yarkon. Toda una aventura a 2 minutos de la autopista Ayalon.

P: ¿Te gusta lo que hacés?

R: Sí, mucho, es estar viviendo aquí y en otros mundos , en otras culturas… viajo y trabajo y todo es en Inglés, o español o francés o portugués o Italiano … o la lengua que te atraviese… aunque debo admitir que el hebreo es lo más flojo que tengo… un desastre…

P: ¿Dirías que construiste en Israel la vida que querías?

R: Otra gran preguntita! ¿Qué es la vida que quería? Construí lo que salió. Y el resultado es muy bueno. Tres Hijas, una pareja, muchos amigos… obviamente no todo es lo que uno esperaba… y sé que queda aún mucho por hacer…

El vínculo con Uruguay

¿Cuán cercano te seguís sintiendo a Uruguay?

R: A Uruguay se lo lleva adentro. A veces me dicen que yo soy muuuuy uruguayo. Pero no tomo mate, no soy asiduo seguidor del fútbol ( aunque sí de LA CELESTE) ni me rasgo las vestiduras escuchando folclore, pero sin embargo me siento muy Oriental. Por mis comidas tal vez, por seguir en las noticias lo que pasa y más que nada por la cultura y el arrastrar esa unicidad de la patria de las penillanuras levemente onduladas en el tuétano …

Pero mi mente ya es global aunque el “bichito “ uruguayo esté presente con los amigos rioplatenses de aquí y entre las visitas de allá y para allá … igualmente puedo visualizar una vejez con asiduas visitas veraniegas a ese pedazo de tierra al costado del mar entre Cabo Polonio y esa Montevideo de casas ensimismadas en un pasado que ya no volverá…

P: ¿Qué quedó contigo para siempre de Uruguay?

R: La amabilidad, el don de gentes eso, que es tan nuestro… la cultura… la solidaridad…

P: ¿Qué característica, vivencia o “cosa” uruguaya importarías a Israel?

R: Justamente alguna de esas cosas que acabo de nombrar, elegí la que quieras.

P: ¿Y qué de Israel te parece que le haría bien a Uruguay?

R: Uhhhh… tanta cosa, pero una segura: la iniciativa , ese ir para adelante siempre…son cinco mil años de historia que te apuntalan y no te dejan otra opción que seguir y seguir…

P: ¿Algo más que quisieras agregar?

R: Sí, Gracias por esta oportunidad Ana, y por el Semanario y ese ejemplo, el tuyo, de lo que te acabo de comentar de seguir para delante siempre.

P: Mil gracias por tus palabras Juan Lucas.

R: A vos.