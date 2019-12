Ensalzar la muerte, es un crimen contra la niñez palestina

Esta nota está basada en diversos informes publicados por Palestinian Media Watch, que a fin de conocer y difundir lo que se dice dentro de la sociedad palestina, en el plano interno, traduce de los medios de comunicación abiertos, publicando en inglés lo que ya salió en árabe en la prensa escrita, radio y televisión. Es un tema duro y a nuestro criterio, especialmente doloroso, como todo lo que afecta a los niños.

Presentar ante los niños, a menudo convirtiéndolos en protagonistas de la transmisión, mensajes que ensalzan la muerte, es peligroso. Claro que eso suele ir de la mano de otro mensaje que deforma toda la historia-que los judíos les robaron todo y son extranjeros ajenos a la región- lo cual crea en esos niños convicciones basadas en mentiras y por ende los destina a una perpetua percepción de Israel como un enemigo con el que nunca podrá haber reconciliación. Eso es envenenar sus mentes.

Pero lo peor, lo más peligroso, es hacerles creer que lo valioso no es su vida en este mundo, sino la muerte que los espera si sirven a su “causa”.

La verdad, aterra volver a leer el material. Pero hay que conocerlo.

Palestinian Media Watch ha publicado varios informes sobre este tema, advirtiendo a menudo sobre el significado tan negativo del uso de niños para dar legitimidad a la “shahada” (martirologio),o sea el morir como “shahíd” (mártir), lo cual es presentado heroica y románticamente.

Compartiremos aquí sólo dos ejemplos concretos de los últimos tiempos, una ínfima parte de los que han sido documentados.

1) La niña Ru´a Tamimi, recitando en el estudio de una radio palestina un poema que elogia la muerte , apareció el 22 de noviembre en la página oficial de Al Fatah en Facebook. Para entender la problemática, basta con leer la traducción del poema que la niña declama con entusiasmo:

“La madre prometió al niño un regalo, si termina su comida. El niño se preguntó emocionado: ´¿Es un juguete?. La madre se le acercó con una expresión de felicidad, mientras traía el regalo. Él miró…¡y era un rifle! El niño gritó a viva voz: ¡´Oh mamá! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¿Es el regalo?´. Ella lo levantó, lo abrazó y dijo: ´Hijo mío, no hemos sido creados para la felicidad. A mis ojos ¡tú estás destinado al martirologio!´”.

Y agrega: “Malditos sean (los judíos). Jerusalem es nuestra, nuestra arma es el Islam y nuestras municiones son nuestros niños. Y tú, hijo mío, tú estás destinado al martirologio”.

Ru´a Tamimi recitando en la radio palestina (Captura de pantalla de PMW)

El poema, según explica PMW, destaca cómo se indoctrina a niños palestinos para adoptar una visión de mundo que difiere de su instinto natural en pro de la vida. En el propio poema, está claro que el niño se sorprende cuando tras esperar un juguete, recibe un rifle. “El niño volvió a su cama y protestó con su almohada, ya que es demasiado joven para estas cosas”. Sin embargo, la conclusión del poema, contradiciendo el deseo de vivir, es otra. El niño sueña que Jerusalem le pide rescatarla “de los judíos”. “El niño se despierta para vivir lo que le resta de su día, diciendo: ´Lo que fue tomado por la fuerza será devuelto sólo por la fuerza´, mientras llevaba en una mano el rifle y en su otra mano, un triste poema”.

La conductora del programa de radio que invitó a la niña, la aplaude entusiastamente, la felicita y le dice que no puede seguir conversando sin antes darle un beso. Adultos alentando a menores a ser protagonistas de mensajes a favor de la muerte. Absoluta irresponsabilidad.

2) El 21 y 22 de noviembre, en un programa de la Televisión oficial palestina dedicado al Día Internacional del Niño (que se había señalado el 20 del mes), aparecieron niños de muy corta edad recitando poemas con mensajes elogiosos de la muerte.

Una niña,Lin Kamel Shahin, de no más de 10 años –según la estimación de PMW- lee lo que probablemente ni entienda:

“La sangre de los mártires corre por mis venas. Mi espada es desempuñada y no volverá a ser guardada. Las vírgenes de ojos oscuros me ansían. No he vendido ni patria ni he renunciado a mi rifle de asalto...”.

Cabe recordar que el elemento mencionado de las vírgenes es clave en la ideología islamista sobre la que se prepara a los suicidas, señalándoles que quien muere “por el Islam” es recibido en el Paraíso por 72 “vírgenes de ojos oscuros”. Aquí no hay reparos en recurrir a este elemento inclusive en un programa que miran a menudo hasta niños en jardín de infantes. De las vírgenes no entenderán nada, pero el mensaje sobre la muerte como algo positivo, es criminal.

Además, la conductora del programa, Walaa Al-Battat, se refirió repetidamente a los israelíes como “asesinos de niños, que matan niños casi todos los días”, diciendo a los niños palestinos que “debe ser capaces de defenderse porque están intentando alcanzarnos por doquier para matarnos”. Todo esto, en una supuesta conversación entre la conductora y un títere llamado Zaid, que asiente cada vez que la mujer habla de los peligros que corren los niños palestinos por los israelíes.

Entre otros conceptos incitadores y falsos, la conductora del programa dice: “Uno de los derechos, amigos, del que la ocupación intenta impedir que tomemos conciencia, es el derecho al conocimiento. Hablo de conocimiento sobre vuestra patria, sobre nuestra tierra desde 1948 (...) La ocupación no quiere que sepamos estos detalles bajo ninguna circunstancia y acusan a los niños que saben toda esta información, de ser terroristas. Y acusan a quienes enseñan a estos niños, sean miembros de nuestros medios de comunicación, escuelas o liderazgo (...) , nos acusan a todos de ser terroristas”.

Varios comentarios al respecto

-Nótese que el mensaje es sobre “nuestra tierra desde 1948”, en referencia clarísima al año en que fue creado el Estado de Israel. Este elemento es constante. Nunca se hace referencia a los territorios conquistados por Israel en 1967. Cuando se habla de “ocupación”, la referencia es a la existencia misma de Israel desde 1948. El sentido: transmitir a los niños la noción que Israel mismo es ilegítimo.

- La conductora del programa, bajo el aval de la Autoridad Palestina, en la televisión oficial, dice a los niños que Israel considera terroristas a los que conocen la historia de su tierra, mientras que es su propia versión la falsificadora de la historia. Cambia los roles: tergiversa la historia, inventa implícitamente una Palestina independiente supuestamente robada por los judíos en 1948, y dice a los niños que Israel no quiere que lo sepan. El cinismo en su máxima expresión.

-Lo peor de todo esto es el envenenamiento de las mentes de los niños, tanto con miedo a los israelíes como con odio hacia ellos, preparando a la generación del futuro no para forjar su independencia con dignidad, sino a considerar que cualquier acuerdo al que eventualmente se llegue, será injusto, ya que estaría basado en el robo de sus tierras por parte de Israel. A ello se agrega el hecho que todo esto es orquestado desde la televisión oficial palestina, obra de la Autoridad Palestina. Digan lo que digan en inglés ante la ONU y la comunidad internacional, esto es lo que dicen en árabe ante su propio pueblo.

Pueden y deben los israelíes discutir sobre cómo solucionar el conflicto con los palestinos, sí o no a retiradas. Pero no se llegará jamás a la paz mientras ese sea el mensaje del lado palestino.