El Parlamento de Austria va a declarar el BDS como antisemita

La iniciativa está encabezada por Sebastian Kurz, un ex canciller de Austria (y probablemente el próximo) que también dirige el Partido Popular de Austria de centroderecha (Österreichische Volkspartei, ÖVP). "Para Austria, el derecho de Israel a existir no es negociable, y cualquier forma de antisemitismo, incluido el antisemitismo relacionado con Israel, es inaceptable y debe ser severamente condenado. Por supuesto, la crítica objetiva de las medidas individuales por parte del gobierno de Israel debe ser permitido". - Resolución parlamentaria austríaca que condena el movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel como antisemita. "Este movimiento [BDS] llama a un boicot a artistas, científicos y atletas israelíes. Sataniza y mide a Israel con doble rasero, hace que los judíos austriacos sean responsables conjuntamente de la política israelí, y pide el derecho al retorno de los refugiados palestinos. y todos sus descendientes, cuestiona el derecho de existencia del estado judío ". - Resolución parlamentaria austríaca que condena el movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel como antisemita.

La campaña BDS "socava la posibilidad de una solución negociada para el conflicto israelo-palestino al exigir concesiones de una sola parte y alentar a los palestinos a rechazar las negociaciones a favor de la presión internacional".

Resolución 246 de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Todos los principales partidos representados en el Parlamento austriaco han acordado apoyar una resolución que condena el movimiento anti-Israelic Boicot, desinversión y sanciones (BDS) como antisemita.



La medida hace un llamamiento al gobierno federal de Austria para luchar contra el antisemitismo y el antisionismo, y para retener cualquier forma de apoyo financiero y estatal de las organizaciones antisemitas y los defensores de los principios de BDS.



La resolución se presentará a la cámara baja del Parlamento, el Consejo Nacional, en enero de 2020. Se espera que se apruebe con una abrumadora mayoría. Si bien las leyes anti-BDS se aprobaron en Viena y Graz, las ciudades más grandes y segundas de Austria, esta sería la primera vez que se promulga dicha medida a nivel federal.



El 11 de diciembre, legisladores de los cinco partidos principales, incluidos los Verdes de izquierda y el Partido de la Libertad de derecha (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), acordaron formalmente copatrocinar la resolución, que está encabezada por Sebastian Kurz, un ex canciller de Austria (y muy probablemente el próximo) que también dirige el Partido Popular de Austria de centroderecha (Österreichische Volkspartei, ÖVP). La resolución establece:



"El antisemitismo ha existido desde la antigüedad, aunque el término en sí mismo no se usó hasta el siglo XIX. Sin embargo, el núcleo siempre fue el mismo: fue, y es, el fomento de prejuicios y odio en palabras y hechos contra los judíos. A lo largo de la historia han sido víctimas de violencia y exclusión, que alcanzaron un clímax devastador en la crueldad asesina del nacionalsocialismo y el objetivo declarado de la destrucción sistemática de los judíos por el régimen nazi.



"En total, más de seis millones de judíos, muchos de ellos niños, fueron víctimas de la Shoá. Fueron asesinados en los campos de exterminio por gas venenoso o de otra manera. Pero incluso este genocidio inimaginablemente cruel y el recuerdo no ha causado mucha gente. repensar, y así los judíos, incluso en el presente, están expuestos, una vez más, al odio y los prejuicios, que en el peor de los casos culminan en violencia.

"En una encuesta a 16.500 judíos europeos en 12 países europeos realizada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en mayo / junio de 2018, surgieron hallazgos muy alarmantes: nueve de cada diez encuestados dijeron que el antisemitismo se había intensificado y un tercio estaba considerando emigrar”.



"El Grupo de Trabajo sobre el Antisemitismo del Parlamento Europeo (EP WGAS) ya ha realizado un trabajo valioso. En junio de 2017, una gran mayoría adoptó una resolución sobre el antisemitismo en la sesión plenaria. El texto incluía el llamamiento a todos los Estados miembros de la UE para que adopten el definición de antisemitismo desarrollada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y para capacitar a sus autoridades policiales y judiciales sobre cómo perseguir el antisemitismo. Austria fue uno de los primeros Estados miembros de la UE en adoptar esta definición de trabajo del antisemitismo de IHRA mediante resolución del Consejo de Ministros el 21 de abril de 2017.



"La Presidencia austriaca de la UE adoptó por unanimidad una declaración sobre la lucha contra el antisemitismo y el desarrollo de un enfoque común de seguridad para las comunidades e instituciones judías durante el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 6 de diciembre de 2018. El Consejo Europeo acogió con satisfacción esta declaración en sus conclusiones del 13 y 14 de diciembre de 2018. Este camino debe continuarse de manera constante.



"Además, en 2018, el presidente del Consejo Nacional, Wolfgang Sobotka, encargó un estudio para comprender el nivel de sentimientos antisemitas en Austria. El resultado de este estudio es que el 10% de los austriacos son manifiestamente antisemitas y el 30% son latentemente antisemitas. Los porcentajes son alarmantemente más altos entre las personas de habla turca y árabe que nacieron en Austria o han vivido con nosotros durante más de diez años. "De acuerdo con la definición de antisemitismo de la IHRA adoptada por Austria, el Estado de Israel, que se entiende como un colectivo judío, puede ser el blanco de la hostilidad antisemita, como el rechazo del derecho del pueblo judío a la autodefensa. determinación, responsabilidad colectiva de los judíos por los actos del Estado de Israel, o comparaciones entre la política israelí actual y las políticas nazis.



"El Consejo Nacional condena enérgicamente todas las formas de antisemitismo, incluido el antisemitismo relacionado con Israel, y hace un llamamiento al gobierno federal para que enfrente y resuelva estas tendencias. "Se solicita además al gobierno federal: desarrollar una estrategia holística para prevenir y combatir todas las formas de antisemitismo, con una estrecha participación de todos los organismos relevantes, como parte de sus estrategias para prevenir el racismo, la xenofobia, la radicalización y el extremismo violento; condenar enérgicamente el movimiento BDS y sus objetivos, en particular el llamado al boicot de productos, compañías, artistas, científicos o atletas israelíes; no proporcionar locales e infraestructura a organizaciones y asociaciones que utilizan retórica antisemita o cuestionan el derecho de Israel a existir; no apoyar, financieramente o de otro modo, eventos del movimiento BDS o grupos que persiguen objetivos similares; para mantener el papel de Austria como un excelente lugar para el diálogo internacional y el intercambio ". La resolución austriaca, una de las declaraciones europeas más contundentes de apoyo a Israel hasta la fecha, es parte de un rechazo creciente contra el movimiento BDS.

El 14 de noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, adoptó una resolución contra el antisemitismo y el movimiento BDS contra Israel. El consejo declaró que "se opone resueltamente a todas las formas de antisemitismo y condena la campaña de BDS y el llamado al boicot del estado judío como claramente antisemita". El consejo dijo que "ninguna organización debería recibir apoyo financiero que cuestione el derecho de Israel a existir". Agregó:



"Los proyectos que requieren un boicot o apoyan el movimiento BDS no deben recibir apoyo financiero. Además, como resultado de la decisión, la Ciudad de Graz ya no proporcionará espacio urbano para campañas o eventos BDS en el futuro".



El 27 de junio de 2018, el Ayuntamiento de Viena aprobó por unanimidad una resolución anti-BDS, que decía:



"La ciudad de Viena condena enérgicamente la propagación del antisemitismo en todo el mundo, se opone a la campaña antisemita de BDS, no proporcionará espacio urbano para campañas o eventos, exhibiciones o manifestaciones de BDS que persigan objetivos BDS, y no brindará ningún otro apoyo para Eventos BDS ".

El 17 de mayo de 2019, el Parlamento alemán aprobó una resolución condenando el movimiento BDS como antisemita y prometiendo cortar los fondos a cualquier organización que apoye activamente el BDS. La resolución, aprobada por una amplia alianza entre partidos, declaró:



"El llamado al boicot que lo abarca todo en su radicalismo lleva a la marca de los ciudadanos israelíes de la fe judía. Hay declaraciones y acciones del movimiento BDS que buscan poner en duda el derecho de existencia del Estado de Israel. Llamadas al boicot son una reminiscencia de las posturas antisemitas del nacionalsocialismo, son inaceptables y condenables".



El partido conservador anti-establecimiento, Alternativa para Alemania (AfD), dijo que la resolución no fue lo suficientemente lejos y pidió una prohibición total de las actividades de BDS en Alemania. Señaló que el movimiento BDS "tiene su origen en las iniciativas antisemitas y antisionistas de los grupos árabes que ya estaban activos mucho antes de la fundación del Estado de Israel y que entre 1933 y 1945 estuvieron en contacto cercano y amistoso con el Gobierno nacionalsocialista de Alemania".



El 22 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados checa aprobó una resolución no vinculante que insta al gobierno a "rechazar el apoyo financiero de dichas organizaciones para tales movimientos, organizaciones y organizaciones en la Unión Europea, las Naciones Unidas y otras instituciones y asociaciones internacionales pidiendo un boicot al Estado de Israel ".



El 23 de julio de 2019, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó abrumadoramente una resolución bipartidista que rechaza la campaña de BDS contra Israel. El proyecto de ley, conocido formalmente como Resolución de la Cámara 246, fue aprobado por una votación de 398-17, con cinco abstenciones. Al proyecto de ley se opusieron un republicano y 16 demócratas, incluidas las dos primeras mujeres musulmanas elegidas para el Congreso: las representantes Rashida Tlaib de Michigan e Ilhan Omar de Minnesota.



La medida "se opone al Movimiento Global de Boicot, Desinversión y Sanciones (Movimiento BDS) dirigido a Israel, incluidos los esfuerzos para atacar a las empresas de los Estados Unidos que se dedican a actividades comerciales que son legales según la ley de los Estados Unidos, y todos los esfuerzos para deslegitimar al Estado de Israel ".



También declaró que la campaña de BDS "socava la posibilidad de una solución negociada al conflicto israelo-palestino al exigir concesiones de una sola parte y alentar a los palestinos a rechazar las negociaciones a favor de la presión internacional".



Se han aprobado resoluciones anti-BDS en 27 estados de EE. UU .: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.