Manteniendo vivo el recuerdo del Holocausto

En lugar de un museo que rinde homenaje lamentando la pérdida de las víctimas de la atrocidad, el Museo de los Refugiados Judíos de Shanghai es un lugar donde se escuchan las voces de los que sobrevivieron al Holocausto.



Recientemente se inauguró una exhibición titulada "Los últimos sobrevivientes del Holocausto suizo" en el segundo piso del museo, con el objetivo de crear conciencia sobre el valor y la importancia de la tolerancia.



Hasta el 12 de febrero, la exposición dará voz a 12 hombres y mujeres que construyeron una nueva vida en Suiza después de sobrevivir a la terrible experiencia impuesta por la Alemania nazi.



Klaus Appel nació en Berlín en 1925. Después del arresto de su padre, Klaus y su hermana Ruth se embarcaron en uno de los últimos Kindertransports a Inglaterra. Después de la guerra, conoció a una mujer suiza y trabajó como relojero en la parte francófona de Suiza, donde falleció en abril de 2017.



Nina Weil nació en Klattau, en la República Checa de hoy, en 1932. Tenía 12 años cuando su madre de 38 años murió de agotamiento en Auschwitz en Polonia. Sin embargo, ella logró sobrevivir al campo de trabajo. Más tarde trabajó en un laboratorio en el Hospital Universitario de Zurich.



Nacida en Londres en 1938, Agnes Hirschi y su madre vivieron en Budapest, Hungría, durante la guerra bajo la protección de un diplomático de Appenzell, Suiza, Carl Lutz, quien era cónsul adjunto en la Embajada de Suiza. Hirschi luego se convirtió en la hijastra de Lutz y trabajó como periodista.



“En su lecho de muerte, mi padrastro, Carl Lutz, me pidió que me asegurara de que su trabajo no fuera olvidado. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi padrastro estuvo en Budapest, donde salvó a decenas de miles de judíos perseguidos con salvoconductos suizos”, dijo en un video en la exposición.



Con las historias no contadas de los sobrevivientes suizos a través del cine y la fotografía, la exposición revela el miedo, la persecución y la pérdida de seres queridos durante el Holocausto. El último adiós, el último contacto visual con un padre, una madre o un hermano ha marcado sus recuerdos de forma permanente. Estas personas tienen cicatrices que no pueden curarse.



“Me gustaría agradecer de todo corazón a todos los que fueron retratados. Gracias por la fuerza para contar sus historias de vida y compartir con nosotros sus experiencias y recuerdos, que a veces no se pueden expresar con palabras ", dijo Anita Winter, fundadora y presidenta de la Fundación Gamaraal y una de las organizadoras de la exposición.



Casi 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, es crucial garantizar que las generaciones más jóvenes conozcan el Holocausto y recuerden a sus víctimas. Los testimonios de la exposición mantienen vivo el recuerdo de las atrocidades cometidas y lo protegen para las generaciones futuras.



"Por lo tanto, debemos darnos cuenta de la urgencia de preservar y registrar sus historias", dijo Olivier Zehnder, Cónsul General de Suiza en Shanghai, en la inauguración de la exposición.



La exposición está haciendo su debut en China después de una gira por Suiza, Estados Unidos, Alemania, Singapur, Albania, Israel e Italia.



Información de la exposición



Fecha: Hasta el 12 de febrero, de 9 a.m. a 5 p.m.

Lugar: 2 / F, Museo de los Refugiados Judíos de Shanghai

Dirección: 62 Changyang Rd.