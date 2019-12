Los judíos de Shangai

La pantalla en el tren bala de Beijing a Shanghai muestra que nuestra velocidad actual es de 351 kilómetros por hora, alrededor de 218 mph. Este es el servicio de pasajeros más rápido del mundo, una marcada mejora en las viejas formas de viajar a esta exótica ciudad.



A fines de la década de 1930, los refugiados judíos, escapando de la persecución de los nazis, tuvieron que hacer un viaje en barco de 30 días a través de la India, o desafiar la ruta más larga a través de Rusia en el Transiberiano Express a Manchuria.



Mi viaje dura menos de cinco horas y llego a tiempo para un crucero nocturno en bote por el río Huangpu, la forma más fácil de conocer la ciudad.



A un lado está el nuevo horizonte de neón de Pudong, hogar de la icónica Torre Oriental Pearl TV y la estructura más alta de China, la Torre Shanghai de 632 m de vidrio retorcido.



En el otro está el famoso Bund, bordeado de edificios art déco y neoclásicos de principios del siglo XX, que ayudaron a dar a la ciudad el sobrenombre de París del Este.



Y fue la primera ola de migración judía la responsable de la construcción de muchas de estas mansiones. Al final de las Guerras del Opio en 1845, Shanghai se abrió al comercio exterior y las familias mercantes sefardíes de Bagdad y Bombay, incluidos los Sassoons y los Hardoons, llegaron para hacer negocios aquí.



Victor Sassoon completó su emblemático hotel Cathay en 1929 y Charlie Chaplin, George Bernard Shaw y Noel Coward se quedaron allí. Ahora ha pasado a llamarse Fairmont Peace Hotel y la famosa y antigua banda de jazz toca en el lobby art deco la mayoría de las noches.



Paseando por la orilla del río al día siguiente, puedo ver de cerca los edificios históricos del Bund. Muchos eran el hogar de bancos y casas comerciales del Reino Unido, así como del resto del mundo, y los consulados de Rusia y Gran Bretaña estaban ubicados aquí.



Las columnas de mármol italiano del edificio del Banco de Hong Kong y Shanghái están protegidas por un par de leones de bronce, mientras que dentro de un mosaico en el techo se muestran los signos del zodíaco.



Al lado está el Custom House, construido en 1927 y todavía en uso hoy en día, con una torre del reloj inspirada en la icónica casa del Big Ben, que incluye campanas y mecanismos para que coincida con el original de Londres.



Pero está a media hora a pie que se encuentra el pasado judío de la ciudad, en el distrito de Hongkou, a una milla cuadrada de calles estrechas, viviendas estrechas y callejones oscuros. A partir de 1933, los refugiados judíos de Alemania y Austria comenzaron a llegar aquí, ya que Shanghai era el único lugar en el mundo que no requería documentos de entrada.



Ayudados por un simpático cónsul chino en Viena que emitió miles de visas de tránsito, llegaron en barco desde Trieste y Génova. Más tarde se vieron obligados a viajar a través de Siberia a Vladivostok y luego en barco a Kobe en Japón y finalmente a China.



La ruta de escape se bloqueó en 1941 después de que Rusia y Japón entraran en la guerra, pero para entonces el distrito albergaba a unos 14,000 refugiados, con cafés, delicatessen y panaderías, y se hizo conocido como Little Vienna.



En 1943, a pedido de la Alemania nazi, los ocupantes japoneses confinaron a los refugiados apátridas en esta área, creando efectivamente el gueto de Shanghai. Aunque no había muros, los puestos de control y los guardias armados prohibieron la libertad de movimiento y la comida era escasa.



La Sinagoga Ohel Moshe, construida en 1927, sigue en pie y ahora es el Museo de los Refugiados Judíos de Shanghai. En el patio, los nombres de más de 13,000 judíos que alguna vez vivieron en la ciudad están grabados en la pared y los edificios circundantes cuentan la historia de su experiencia.



Las exhibiciones van desde boletos de barco hasta la recreación de una sala de estar abarrotada, e incluso una copia de la Crónica judía de Shanghai con fecha del 19 de enero de 1941. Fotos antiguas en blanco y negro evocan instantáneamente la era de Little Vienna, transportándome en el tiempo.



Aunque muchos otros edificios históricos se han perdido debido a la bola de demolición, incluidos cuatro de las seis sinagogas de la antigua Shanghai, sorprendentemente muchos en las calles circundantes han sobrevivido.



Sigo un sendero firmado más allá de puntos de referencia como el Mascot Roof Garden en la parte superior del Teatro Broadway, un famoso lugar de reunión para músicos durante la guerra.



La mayoría de los refugiados también sobrevivieron, aunque muchos se fueron a buscar a sus familiares en Europa después de la guerra. Más tarde, la revolución comunista de 1949 se convirtió en el detonante de la emigración masiva a los Estados Unidos y otros países.



Huoshan Park, originalmente Wayside Park, fue uno de los pocos espacios verdes en el ghetto y un lugar de reunión favorito para escapar de las estrechas viviendas.



Hoy, entre los jugadores de mah-jong y los devotos del Tai Chi, han erigido una placa de bronce en mandarín, inglés y hebreo para conmemorar el "Área designada para refugiados apátridas".



No puedo irme sin ver la Sinagoga Ohel Rachel, construida por los Sassoons en la sección occidental del Acuerdo Internacional de Shanghai.



Terminado en 1920, se consagró al año siguiente y se convirtió en un lugar de culto hasta 1952 cuando, durante la Revolución Cultural, se usó como almacén y muchos artefactos fueron destruidos.



Fue restaurado para la Expo de Shanghai 2010 pero está en medio de un aparcamiento privado y desafortunadamente no se me permite el acceso.



Un edificio imponente, cubierto de hiedra verde, es lo suficientemente grande como para acomodar a 700 personas. En este momento, la población judía de la ciudad asciende a unos pocos miles, pero me han dicho que crece cada año.



Puede que haya pasado casi un siglo desde que se construyó la primera sinagoga en Shanghai, pero la ciudad no ha olvidado su pasado judío. Espero que la próxima vez, visite mi visita para cuando esté abierto, y descubra su hermoso interior junto con la creciente congregación de Shanghai.