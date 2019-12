El odio de Irán a Israel, un peligro también para Líbano

Estupor en el Líbano por declaraciones del oficial iraní del CGRI Morteza Ghorbani amenazando con ‘arrasar’ Tel Aviv desde el Líbano: Comentarios escandalosos que pueden arrastrar al Líbano hacia una devastadora guerra

El 12 de diciembre, 2019 Morteza Ghorbani, asesor principal del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), amenazó que Irán pudiera muy bien atacar a Israel desde territorio libanés. Respondiendo al comentario del canciller israelí de que un ataque israelí contra Irán era «una opción en la agenda», Ghorbani declaró: «Si el régimen sionista comete [incluso] el más pequeño error respecto a Irán, nosotros arrasaremos Tel Aviv, desde el Líbano, sin tener que lanzar un solo misil o cualquier [otro] dispositivo desde Irán… Alá sabe que si, una noche, el líder de Irán [Ali Jamenei] ordenará un ataque con misiles [contra Israel], todos esos sionistas se rendirán… Hoy día, los corazones y espíritus de los pueblos yemení, sirio, iraquí, libanés y de Gaza están con Irán».[1]

La declaración de Ghorbani provocó indignación entre muchos funcionarios libaneses. Una respuesta notable fue la del Ministro de Defensa Elias Bou Saab, considerado alguien muy cercano a Hezbolá. Este dijo que, si Ghorbani hizo tal declaración, era muy triste y sería considerada como una flagrante violación de la soberanía del Líbano. Otros funcionarios dijeron que el Líbano no era tierra de nadie para ser utilizada por Irán, ni una vía para transmitir las amenazas del CGRI a otros países. Al describir la declaración como violación del honor y dignidad del Líbano, algunos pidieron exigir una explicación al embajador iraní por la declaración de Ghorbani e incluso pidieron la expulsión del embajador.

Las declaraciones de Ghorbani también fueron criticadas en artículos de la prensa libanesa, que condenaron no solo a Ghorbani sino también a los funcionarios libaneses, por no responder a tales declaraciones iraníes y permitir que Irán pisotee la soberanía del Líbano.

En respuesta al escándalo, el portavoz del CGRI Ramezan Sharif emitió una negativa, afirmando que los comentarios de Ghorbani habían sido «distorsionados e interpretados erróneamente por los medios de comunicación». Sharif agregó que «Ghorbani no sirve actualmente como asesor del CGRI, pero sirve en otras unidades dentro de las fuerzas armadas».[2]

Lo siguiente son extractos de algunas de las respuestas libanesas a la declaración de Ghorbani.

Funcionarios libaneses: La ‘inaceptable’ declaración de Ghorbani es una violación de la soberanía del Líbano; Líbano no es canal para transmitir mensajes del CGRI

El Ministro de Defensa libanés Elias Bou Saab, tuiteó el 10 de diciembre: «Suponiendo que Ghorbani… de hecho hizo tales declaraciones las cuales le son atribuidas, son muy tristes e inaceptables y son una violación de la soberanía del Líbano, que tiene relaciones amistosas con Irán. La toma de decisiones independiente por parte del Líbano no debe salir perjudicada de ninguna manera.[3]

El tuit de Elias Bou Saab

El ministro de medios de comunicación libanés Jamal Al-Jarrah, de la facción Al-Mustaqbal, tuiteó: «Las declaraciones atribuidas al funcionario iraní, sobre el uso del territorio del Líbano como plataforma de lanzamiento para una guerra regional, son irresponsables y arrogantes, y son una violación de la soberanía del estado y del pueblo libanés». En otro tuit escribió: «Irán es libre de defenderse como le plazca, pero el Líbano no es ni un buzón de mensajes para el CGRI [mensajes al resto del mundo] ni un espacio para ser utilizado por ningún otro país. Los comentarios del funcionario iraní son totalmente ridículos».[4]

El ex-ministro libanés Nohad Machnouk, también de la facción Al-Mustaqbal, tuiteó: «Los días en que algunos pensaban poco en utilizar al Líbano como campo de batalla para el proyecto iraní [a fin de exportar su revolución] habían terminado. Si el funcionario iraní nos hubieran dado a nosotros y a él mismo una lección de resistencia [al librar su amenaza] desde su propio país, en lugar de lanzar el conflicto [a la arena libanesa] y colocar al pueblo libanés al frente de su proyecto regional, hubiésemos entendido, aunque todavía nos hubiésemos opuesto [a que Irán librara sus batallas desde territorio libanes]».

El tuit de Nohad Machnouk

En otro tuit, este escribió: «No somos escudo humano de ningún proyecto regional [para exportar su revolución]. Este funcionario [iraní] debe darse cuenta de que el Líbano ha cambiado y no está nada impresionado con sus declaraciones. Al contrario, este se mantendrá como un muro sólido en contra de sus acciones. El Líbano no es ni nunca será, una provincia de Irán».[5]

El ex-ministro libanés Ashraf Al-Rifi, sunita que se opone a Hezbolá, atacó a las autoridades libanesas por permitir que Irán haga lo que le plazca dentro del Líbano: «¿Quién le dio permiso al régimen iraní para ser tan insolente y tratar al Líbano como tierra de nadie? Ghorbani quiere tomar represalias contra Israel desde el Líbano y no desde Irán. Si el gobierno [libanés] tuviera algún respeto por sí mismo, hubiera expulsado al embajador iraní».[6] Este agregó: «Hasta ahora la cancillería [del Líbano] no ha emitido ninguna respuesta a la declaración realizada por Ghorbani. La postura del Ministro de Defensa Bou Saab es encomiable, pero no es suficiente. Debe tomarse una postura oficial, porque lo que se publicó [es decir, la declaración de Ghorbani] es muy grave y amenaza la soberanía y el honor del Líbano, así como también los esfuerzos [internacionales] para extender su ayuda económica. El Líbano no será rescatado mientras permanezca bajo patrocinio iraní».

Parlamentario del partido Kataeb: Las decisiones de guerra y paz no deben depender de Hezbolá ni de Irán

El parlamentario Nadim Gemayel del partido Kataeb, tuiteó: «Como ciudadano libanés, exijo [escuchar] una respuesta clara a la declaración de [Ghorbani] de: 1. [El Secretario General de Hezbolá] Hassan Nasrallah; 2. El Presidente [Michel]» Aoun: 3. Del Primer Ministro interino [Saad Al-Hariri]… No aceptaremos [una realidad por la cual] las decisiones de guerra y paz estén en manos de Hassan Nasrallah o de Jamenei. Somos un país soberano y no un estado agente de otro país»[7]

El tuit de Nadim Gemayel

El parlamentario Michel Moawad, jefe del Movimiento de Independencia, que forma parte de las Fuerzas 14 de Marzo tuiteó: «Nos preguntamos el por qué [el ataque contra Israel] debería provenir del Líbano, en lugar de Irán o del Golán [sirio]. Nos negamos a que el Líbano sea tratado como tierra de nadie. La declaración de este funcionario iraní demuestra una vez más que debemos formular una estrategia de defensa dirigida por el estado libanés, que posee la autoridad exclusiva para defenderse a sí mismo y a sus ciudadanos».[8]

El parlamentario Muhammad Al-Hajjar, de la facción Al-Mustaqbal, tuiteó: «Condeno enérgicamente la declaración del General iraní Morteza Ghorbani. Esto constituye una flagrante violación de la soberanía del Líbano e insistencia en tratar al Líbano como plaza que sirve a los intereses de los planes de expansión de Irán». Pido [convocar] al embajador iraní en Beirut y exijo una explicación por tal declaración realizada».[9]

