Entre logros y autocrítica, con la Dra. María Julia Muñoz, Ministra de Educación y Cultura de Uruguay

La Ministra María Julia Muñoz, como el gobierno todo, está cumpliendo las últimas semanas de trabajo antes de la asunción de Luis Lacalle Pou como nuevo Presidente de la República. Considera que el nuevo gobierno será menos bueno que el saliente, pero también hace autocrítica.

Fue cercana al Dr. Tabaré Vázquez ya en sus tiempos como Intendente de Montevideo. En su primer gobierno fue Ministra de Salud Pública y al asumir Vázquez por segunda vez, le encomendó el MEC.

Esta entrevista también fue una ocasión para reafirmar una postura que le conocemos desde siempre: su profundo aprecio por el pueblo judío.

La Ministra Muñoz, con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en el acto conmemorativo del 189° aniversario de la Jura de la Constitución, en julio de este año. La Ministra fue la oradora central. (Foto: Presidencia)

P: P: Debo comenzar comentando que me cuesta llamarte formalmente Ministra Dra. María Julia Muñoz, por el afecto personal de años. Me pregunto ante todo cómo estás viviendo estos días, faltando ya poco para la entrega del poder al Presidente electo Luis Lacalle Pou.

R: Muy bien, muy orgullosa y feliz de ser uruguaya, hemos demostrado que somos un pueblo muy respetuoso de la democracia y de las decisiones de la mayorías populares.

P: ¿Creías que el resultado sería diferente o sentías ya en la calle que la gente quería un cambio?

R: Deseé que el resultado fuera diferente, para mí es cambiar para peor. Pero no lo supimos trasmitir a la gente.

P: ¿Te animas a hacer autocrítica y pensar por qué el Frente Amplio perdió?

R: Obvio que perdimos y creo que hay muchas cosas para hacer autocrítica: faltó hacer política más cerca de la gente. El Ejecutivo tiene responsabilidad, el Legislativo también. Nos encerramos entre nosotros mismos. Se le dio poco tiempo a la fuerza política y la atención que necesitan sus militantes.No se formaron cuadros de recambio. Las bases y lo jóvenes fueron quienes rescataron casi 200.000 votos en 1 mes. Eso significa que se deben nutrir los comités y que los jóvenes sean cada vez más protagonistas.

P: ¿Y respecto a cómo actuó el partido con su propio candidato Daniel Martínez? Se lo dejó solo ¿no?

R: Creo que quiso estar sólo, se aisló mucho y no es bueno en la polémica. Es una gran persona, podría haber sido excelente Presidente por su capacidad de gestión y de formar equipo. Pero falló en la campaña. Salió muy tarde, no recorrió pueblos chicos ,dejó gusto a poco .

P: El Presidente electo dijo que Martínez siempre le pareció una persona “afable”…creo que no estoy citándolo mal.Pero que en la campaña o parte de ella “no era Martínez”. ¿Qué te parece? ¿Se manejó mal su candidatura?

R: Martínez es afable, Lacalle no lo fue en la campaña. Se manejó de acuerdo a un manual mostrando errores aunque fueran falsos. Lo mismo que criticó y le dio rédito, si lo sigue en un año dice que son sus logros.

P: Me imagino que ningún partido, ningún gobernante, por más que defienda su camino, puede creer que hizo todo bien. ¿Cuáles fueron a tu criterio los grandes logros del FA y cuáles sus principales errores?

R: Los grandes logros: la estabilidad económica, la promoción de inversiones, la seriedad que tiene el País en todos los ámbitos en el exterior. Los errores: no supo comunicar, fue lento en casos de corrupción o mala gestión. Se alejó de la gente de base y nos faltó estar más en los barrios y pueblos .El adversario con muy pocos votos logra juntar 5 partidos muy disímiles y ahora nadie sabe qué van a hacer. Les deseo por el Uruguay y su gente, éxitos.

P: En el área que en el gobierno saliente ha estado bajo tu responsabilidad, la educación, se habla desde hace años de serios problemas a resolver. Ahora, casi al dejar el ministerio ¿puedes identificar dónde están las fallas?

R: En toda gestión hay fallas o cosas que no se pueden hacer a la velocidad deseada. En educación he aprendido que los procesos son lentos, que más que estructuras, hay que cambiar cabezas. Se ha hecho mucho en incorporar a la educación sectores muy vulnerables.

En Uruguay persiste una fragmentación social muy fuerte y difícil de incorporar. No se precisan estudios para saber los niños, niñas y adolescentes de hogares de bajo capital cultural y de escasos recursos van a rendir menos.Pero hoy están todos dentro del sistema educativo.Hay que hacer ahora algo más adecuado a las necesidades de cada uno, más personalizado.

Hay que profesionalizar los docentes creando la Universidad de la Educación, a lo que la oposición se opuso.

P: En el acto junto a Kibon el sábado después de confirmarse la elección de Lacalle Pou, apareció un ciudadano con la bandera del Frente Amplio y con un cartel en el que le deseaba suerte y comentaba que si a él le va bien, le iría bien a todos, o algo muy similar. Al Presidente electo lo emocionó mucho y lo destacó ante la prensa internacional. ¿Qué te pareció ese gesto?

R: El gesto me pareció muy bueno. Pero la política de gestos es de corto alcance. Hay que ver en los hechos los esfuerzos que hará el Presidente electo para respetar y hacer respetar casi la mitad del Uruguay que no lo votó. No deseamos un país dividido en dos. Tener un País integrado es responsabilidad de todos ,pero sin duda más del Primer Ciudadano. Ese gesto no lo siguió el lunes siguiente cuando dijo no haberse enterado que en julio se había resuelto por parte del gobierno actual no subir las tarifas públicas.

En Uruguay la transición es muy larga pero hasta el 29 de febrero gobierna Tabaré Vázquez .

P: ¿Y qué le deseas tú al Presidente electo y su coalición?

R: Que haga los máximos esfuerzos para mantener un Uruguay estable, unido y con democracia. Así recibe el País y espero que lo entregue mejor.

El vínculo con la colectividad judía

P: Quisiera comentar un tema no relacionado a lo electoral a nivel nacional, sino al vínculo con la comunidad judía uruguaya. Mi percepción es que siempre has estado cerca, siempre has sido consciente de la importancia de ciertos temas que para la colectividad son importantes. Días atrás, asististe a la ceremonia de la reinauguración del Museo de la Shoa. ¿Estoy en lo cierto si traigo esto a colación?

R: Estás en lo cierto. Me siento cerca y admiro esa cohesión y mística por el País que tiene el pueblo judío.Admiro cómo transformaron el terrible dolor en enseñanza para humanidad y no dejan de recordar para que nunca más sucedan esas aberraciones que la humanidad sin contención y razón puede volver a cometer.

En la reciente reinauguración del Museo de la Shoa en Montevideo, la Ministra Muñoz junto a la Profesora Rita Vinocur y a Louis Kravitz, gran benefactor norteamericano que aportó al proyecto.

P: ¿Cómo es tu vínculo con Israel? Recuerdo una reunión en la Embajada de Uruguay, cuando eras Ministra de Salud Pública y visitaste Israel. ¿Y cómo es tu visión de Israel desde lejos? No digo nada revolucionario-y tú lo sabes por conversaciones privadas que hemos mantenido- que algunas actitudes del gobierno saliente en el tema de Israel, en el plano internacional, causaron mucho dolor en la colectividad.

R: Es verdad que tratando de ser neutral a veces se cometen injusticias. No es lo mismo la posición más ecléctica que deba tomar un País, a lo que yo siento y admiro del pueblo judío, su resiliencia y su capacidad de creación e innovación. Tú mencionas aquella visita y en efecto yo diríe que mucho de nuestra reforma de la salud se lo debo a Arie Paz y a los amigos de Israel médicos que nos asesoraron cuando fuimos con Daniel Olesker mi compañero junto a otros de esa batalla.

P: Arie Paz, uruguayo radicado en Israel, que fue controlaron del Ministerio de Salud Pública israelí, siempre dispuesto a aportar en todo lo que podía ser bueno para Uruguay y la amistad entre ambos países.

R: Así es.

P: Muchas gracias Marita.

R: A ti Ana.