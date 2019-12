Algunas recomendaciones para este verano

1) The art of leaving de Ayelet Thasari

Es la historia íntima de una galardonada escritora israelí que viaja por el mundo, desde Nueva York a la India, en busca de amor, pertenencia y un escape del dolor después de la muerte de su padre a los 9 años. Su fallecimiento la dejó sintiéndose desarraigada, devastada e impulsada a cuestionar su compleja identidad como israelí de ascendencia yemení en un país que reprimió y devaluó las tradiciones de sus antepasados. En The Art of Leaving, Ayelet cuenta su historia, desde su temprano amor por la escritura a su rebelión durante su servicio en el ejército. Viaja de Israel a Nueva York, Canadá, Tailandia e India, se enamora y desenamora de países, hombres y mujeres, drogas y alcohol, huye de las responsabilidades y se niega a establecerse en un solo lugar.

El libro está escrito en un inglés fácil de leer, es emocional, hace pensar sobre el recorrido que hacemos para escapar del dolor y la búsqueda del hogar. Para la escritora, la búsqueda del hogar implicó un largo camino. Recomiendo a full. Fue uno de mis libros preferidos del 2018.

2) Fly already de Etgar Keret

Fly already, la nueva colección de cuentos (ultra) cortos, está profundamente involucrada en los problemas, a menudo traumas, que impiden, alteran y, en raras ocasiones, mejoran las relaciones. La historia del título del libro, "Fly already", sobre un padre y un hijo que ven a un hombre suicida parado en la parte superior de un edificio de apartamentos, es un resumen de siete páginas de este libro. El niño, que es el primero en detectar el peligro, le pregunta a su padre si el hombre es un superhéroe. "¡No lo hagas!", Le grita el padre al saltador; "¡Vamos, vuela ya!", Grita su hijo. Mientras el padre toma a su hijo en sus brazos y sale disparado hacia el techo del apartamento en un intento por salvar una vida, quiere contarle al hombre sobre su trágica pérdida de su esposa y decirle que no está solo; el niño simplemente se queja de que quiere helado. Llegan al techo demasiado tarde. Y en la conmoción, una mujer pelirroja que vive en el apartamento los ha seguido, y desde la escena frente a ella infiere, erróneamente, que el padre está a punto de tirar a su hijo de la cornisa. "¡Bájalo!", Dice ella. Ella agrega: "Sé que estás sufriendo" y le asegura, por experiencia, que no quiere perder un hijo. La historia termina no con él aclarando la confusión, sino con los tres comiendo helado juntos, disfrutando de la compañía del otro. Este libro es uno más, yo no diría que es el que más me gustó. “Siete años de abundancia” y “La chica sobre la nevera”, “Un toque en la puerta” y “Extrañando a Kissinger”. Leí muchos libros más de él, en inglés y en español, lo prefiero en inglés porque en español tiene usos del idioma que en el Río de la Plata no utilizamos. Keret es muy coloquial, cuenta la vida misma con un toque surrealista, sus historias tienen algo de absurdo y a su vez tienen un toque humano. El humor y la ironía son sus ingredientes fundamentales. Sus personajes sufren en esta sociedad moderna, habla mucho de su pueblo, el israelí. Está traducido a muchos idiomas y es muy apreciado en Polonia. Keret es un autor que vierte sus experiencias personales en la escritura, su relación con su hijo, con su hermana que se volvió ortodoxa, con su padre. Escribió sobre el cáncer de su padre de una manera dolorosa y amigable a la vez.

3) Nueve perfectos extraños de Liane Moriarty

Seguramente el nombre de esta autora suena por la miniserie de HBO “Big Little Lies”, en cuya segunda parte actuó la gran Meryl Streep. De este libro ya hay firmado una serie que va a protagonizar Nicole Kidman.

Si tres personajes fueron buenos en "Big Little Lies", nueve son aún mejores en "Nine Perfect Strangers", sobre un grupo de australianos que convergen en un "resort boutique de salud y bienestar" llamado Tranquillum House, todos buscando cambiar sus vidas en de alguna manera. Disfruté de este libro como todos los de esta autora, pero en este encontré algo en cada personaje que me hizo recordar alguna persona que conozco. Tiene un ritmo lento, hay momentos de desesperación en un libro cuya pregunta fundamental, se puede cambiar la vida por ir a este tipo de resort. ¿Existen fórmulas mágicas para encontrar la felicidad?



La directora de Tranquillum House es la dominante y carismática Masha Dmitrichenko, un cruce entre un gurú y un general. Masha promete a sus invitados que sus vidas cambiarán en 10 días si siguen su programa para su "viaje de bienestar", que incluye yoga, meditación, dieta, un "ambiente libre de pantallas" y "silencio noble Esta autora tiene una forma de describir personajes lúcida, y llamativa. Un personaje es descripto como alguien que se comió un Kit Kat hasta casi lamer el envoltorio. Su cuerpo es consecuencia de la cantidad de bombones Lindt que come. Yo lo compré en versión kindle pero ya leí críticas en español, así que seguramente pronto estará en Montevideo.



4) Dancing Arabs de Sayed Kashua



Sayed Kashua



Recuerdo que vi la película en los cines Alfa Beta, me mostró un Jerusalem visto desde el punto de vista de un árabe-israelí culto, inteligente, exitoso. De todas formas, en algún punto, no encaja.

Kashua se resiste al estereotipo en este relato semi-autobiográfico de la vida árabe israelí, que cuenta la historia de un niño palestino que gana una prestigiosa beca para una escuela secundaria judía, pero cae en un malestar apático como un adulto, despreciando a sí mismo, despreciando a su compañero árabes y resentidos con los israelíes. El narrador no identificado pasa su infancia en el pueblo de Tira. Su abuelo fue asesinado en la guerra de 1948, y su padre fue encarcelado durante dos años antes de casarse, acusado de volar una cafetería de la universidad. El narrador no hereda las tendencias revolucionarias de su padre; incluso ignora su propia historia ("En duodécimo grado entendí por primera vez lo que era '48 ... En las clases de educación cívica y en las clases de historia judía, comencé a entender que mi tía de Tulkarm se llama refugiada, que los árabes en Israel se llaman minoría "). Cuando se va al internado judío, su mayor deseo es encajar, y estalla en llanto la primera vez que lo detienen en un puesto de control. Nunca termina la universidad, toma trabajos de bajo nivel en una institución para retrasados ​​y un bar. Hasta que consigue un trabajo que le cambia la vida, asistir a un chico que está limitado físicamente. Kashua está a caballo entre el mundo árabe y el israelí. Durante mucho tiempo escribió columnas en Haaretz, en el 2014 se fue a Illinois con su esposa y sus tres hijos a dar clase a la Universidad. Amigo íntimo de Etgar Keret, comparten el humor y algunos toques de escritura. Kashua es más ácido y no tiene el vuelo poético de Keret, es sumamente disfrutable ver el otro lado de la historia contada por alguien educado en una universidad israelí y que siente al hebreo como primer idioma.



5) Marjorie Morningstar

El libro cuenta la historia de Marjorie Morgenstern, una niña judía estadounidense cuya vida, a fines de la década de 1930 y los años 40 en la ciudad de Nueva York, seguimos desde los 16 a los 25 años, con una breve coda que se adelanta 15 años. Los padres de Marjorie son inmigrantes de Europa del Este que han logrado cierto éxito en Estados Unidos y quieren que sus hijos cosechen los beneficios. Mientras tanto, Marjorie es una hija devota y una joven curiosa y aventurera, afortunada de ser bella, inteligente y al menos moderadamente talentosa. Aprendemos sobre su vida social; su tiempo en Hunter College, la universidad de la ciudad poblada por mujeres jóvenes con movilidad ascendente (las más ricas van a Barnard); sus actuaciones en la escuela y producciones teatrales de aficionados; y su determinación de llegar a Broadway, para lo cual adopta el nombre artístico "Marjorie Morningstar".



La volví a leer después de 30 años y recordé por qué me había gustado tanto en mi juventud. Encontré descripciones maravillosas de la sociedad judía de New York de esa época, es anterior a la época que describe Mrs Meisel, pero la novela parece liviana pero no lo es. Hay temas como la importancia del éxito y el dinero que están muy bien logrados.