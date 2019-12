El Primer Ministro Netanyahu saluda a los cristianos por Navidad

“El Estado de Israel es la culminación de numerosas profecías y nuestros valores más profundos”, dijo el Primer Ministro de Israel en un mensaje difundido de cara a Navidad, destacando valores compartidos por judíos y cristianos. “Compartimos la civilización común, la civilización judeo-cristiana, que ha dado al mundo los valores de la libertad, la santidad de la vida y la fe en un D´s”

Netanyahu agregó: “Estamos orgullosos de nuestras tradiciones. Estamos orgullosos de nuestros amigos cristianos. El Estado de Israel no habría nacido de no ser por el ávido apoyo de cristianos en el siglo XIX, también en el siglo XX y el siglo XXI. Sabemos que no tenemos mejores amigos en el mundo que nuestros amigos cristianos. Así que gracias. Gracias por apoyar a Israel, por apoyar la verdad. ¡Feliz Navidad!”.

La Oficina Central de Estadísticas de Israel publicó datos actualizados sobre la población cristiana en Israel, precisamente de cara a Navidad.

En la víspera de la fiesta, viven en Israel aproximadamente 177 mil cristianos, que constituyen el 2% de la población. De ellos, el 77.5% son considerados parte de la ciudadanía árabe, aunque hay una creciente tendencia en dicho sector a rechazar la identidad árabe , optando por definirse como arameos, destacando sus vínculos con los cristianos originales de Tierra Santa.