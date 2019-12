Dos interesantes pensamientos humanos en Janucá

Sivan Rahav Meir (38) es una destaca periodista israelí de prensa, radio y televisión, que se halla en estos momentos como enviada de Mizrahi Olamí (Mundial) en Norteamérica. En los últimos años se han hecho sumamente famosas sus conferencias y shiurim, clases, especialmente sobre judaísmo, pero su versatilidad en diversas áreas y su forma original de plantear los temas, van más allá de ello.

Diariamente envía comentarios sobre temas de actualidad, a menudo vinculándolos a las fuentes judías, a registrados en sus grupos de whatsapp. Siempre disfrutamos leyéndolos.

Y vale la pena compartir algunos de los últimos días, justamente en Janucá.

“Más del 74% de los israelíes prenden velas de Janucá, según el último sondeo. Es un dato impresionante, si miramos el mundo con sinceridad. Es que, recordemos, ningún Antíoco nos persigue y nos prohíbe vivir como judíos.¿Cómo se preserva el fuego de los Macabeos, el entusiasmo, cuando ya no hay ninguna prohibición y todo está ´permitido´? ¿Cómo se lo hace cuando tu entorno de da a entender ´hermano, haz lo que quieras, no hay problema´?

Las historias sobre nuestros antepasados que se escondieron y fueron perseguidos, son emocionantes e importantes. Pero…¿y nosotros? Es fácil preservar tu identidad cuando libras una guerra en la que es claro que buenos se oponen a malos. En el mundo abierto de hoy, todo es más confuso y complejo y es difícil crear una identidad fuerte.

Hoy, cuando uno menciona los conceptos “fanatismo” o “mesirut nefesh” (A.J: entrega, capacidad de sacrificio), pensamos más que nada en Bin Laden o Nasrallah, en una ideología que santifica la muerte. ¿Pero cómo se santifica la vida? ¿Cómo puede el Judaísmo encender un fuego positivo, de Torá, bondad, caridad y luz? Todos los años, en Janucá, resulta que una mayoría absoluta tiene interés en continuar con esta historia de la fiesta, de generación en generación. Deseamos preservar los valores de nuestros antepasados los Hasmoneos, también en un mundo en el que no hay Antíoco, y no porque tengamos que escondernos de restricciones sino motivados por la alegría, la voluntad y el amor.

No subestimen la importancia de las velas de Januca. También esto es, hoy en día, una manifestación de heroísmo”.

Y esto nos lleva a otro de sus mensajes, en el que precisamente se plantea qué es heroísmo.

Hace pocos días, Sivan comenzó sus líneas recordando el terrible accidente que había ocurrido cerca del aeropuerto Ben Gurion, al desviarse el autobús número 947 que conecta Jerusalem con la ciudad de Haifa, que se estrelló contra la baranda del costado del camino y volcó parcialmente.

Estas imágenes fueron filmadas y difundidas por la Policía de Israel.

Cuatro muertos y varios heridos fue el cruento saldo de dicho accidente, que según estima la Policía, podría ser explicado únicamente por lo que se conoce como “el elemento humano”. El conductor jura y perjura que no estaba con el teléfono celular en la mano, que lo tenía en su bolso, y que estaba atento al camino. Se está investigando. De fondo está no sólo el análisis de este caso puntual, en el que no hubo algún problema de otra índole que haya podido ser identificado, sino también los datos estadísticos que muestran que la enorme mayoría de los accidentes de tránsito en Israel son causados no por mala infraestructura en el camino o mal tiempo, sino por omisiones, irresponsabilidades y actitudes apresuradas de los conductores. A menudo, el uso del celular.

“Durante una fiesta en la que prendemos velas, se han apagado tantas velas”, escribió Sivan. “Cuatro pasajeros murieron en el accidente en el ómnibus 947 y otros 2 en Ramat Gan. Todo en una misma jornada. Ayer leí sobre sólo dos de esas luces: Yosef Kahalani, que trabajaba en el hospital Tel Hashomer y se jubiló, dejando 3 hijas y 14 nietos que lo amaban. Su esposa lo esperaba en la ventana, que llegue para prender con ella las velas de Januca. Y sobre Heili Varenberg que hizo aliá de Sudáfrica y trabajaba como maestra de inglés”.

Y agrega: “Januca es considerada la fiesta del heroísmo. Pero quizás haya que repensar el sentido de este concepto. Al pensar en héroes, solemos tener la imagen de Superman, un macho. Pero nuestros Sabios determinaron hace miles de años que el heroísmo no está realmente vinculado al campo de batalla o a la capacidad física. ´¿Quién es héroe? El que domina su instinto´. La palabra heroísmo (gvurá en hebreo) viene de la misma raíz como la palabra ´lehitgaber´(sobreponerse a algo).Y hoy eso es especialmente cierto en la carretera. Es allí donde hay que dominar el instinto, sobreponerse a él. El conductor tiene que ser paciente, considerar a los demás, concentrarse, no robar semáforos, no cortar sendas, no mirar el celular, parar y descansar si es necesario. ¿Por qué no vemos eso como heroísmo humano?”.

Material para pensar.

Jag sameaj