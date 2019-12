Un pequeño homenaje a María Noel Riccetto en su despedida del escenario

La Primera Bailarina del Ballet Nacional del SODRE María Noel Riccetto es un orgullo nacional. Por su profesionalismo, su destreza, su dedicación y sus logros. No menos importante es su sencillez, la cordialidad y simpatía con que responde a todos los mensajes que le mandan en las redes sociales y que ella jamás deja de agradecer. Este sábado 28 de diciembre es su última función en el escenario, con Manon, su despedida, y quisiéramos homenajearla recordando un resumen de dos entrevistas que le realizamos en el pasado, antes y después del viaje de la compañía a Israel, en octubre del 2015.

Recientemente, en Manon

La primera, telefónica, fue con la ayuda de Gustavo Casco, coordinador del BNS. Luego, tuvimos la alegría de conocerla personalmente-y verla bailar-en Israel.

“Te diré que me parece divino. Estamos fascinados. Para mí será la primera vez que viajo a Israel. Siempre fue un lugar que quise conocer. Hay muchísima expectativa, estamos trabajando muy fuerte”, nos dijo antes de partir a la gira, cuya última etapa fue Israel.

Y terminada la visita, estaba feliz con su resumen.

“Estoy feliz, contentísima por lo que fue estar acá, lo que significaba para la compañía visitar un país como Israel y venir por primera vez, viajar tan lejos. Fue una gira maravillosa que empezamos en México, seguimos en Tailandia y terminamos en Israel. El público de los tres lugares nos quiso mucho y nos recibió de muy linda manera. Ojalá que se repita la visita porque nos quedaron millones de lugares por visitar, este es un país muy rico en historia y nos hubiera encantado tener más tiempo para mirar más, apreciar más y conocer más. Pero bueno, no se puede, uno tiene que acordarse de que viene a trabajar, no viene de vacaciones. Hay que venir de vacaciones”, nos comentó en su momento.

Paseando por la Ciudad Vieja de Jerusalem. María Noel y Gustavo Casco (izquierda) con dos miembros de la compañía

María Noel misma nos envió fotos de la visita al Cenáculo y al Muro de los Lamentos. “Para mí fue increíble, fue mágico para los que creemos y para los no creyentes. Creo que ese lugar a todos nos movió de una manera sumamente especial”.

En el Cenáculo

Reía contando que había flotado en el Mar Muerto, lo cual le había parecido muy divertido. Y sobre el ballet…”Las funciones fueron buenísimas en todos los lugares, diferentes también, y el público muy cariñoso. Nos vamos sumamente agradecidos y ojalá volvamos en algún momento. Si no, voy a tener que venir de vacaciones”.

Al menos un rato libre tuvieron, para ir a la playa. Parece que María Noel tuvo a su cargo la selfie.

Un elemento que no queremos dejar de destacar, era el orgullo y emoción con que la colectividad uruguaya en Israel esperaba la llegada del Ballet Nacional del Sodre. “Tuvimos un recibimiento súper lindo; quería agradecer a la embajada, al señor embajador Néstor Alejandro Rosa que nos acompañó en la primera y la última función. Creo que los uruguayos que nos vieron bailar y nos acompañaron en las funciones se sintieron sumamente orgullosos, y eso para nosotros es el mejor premio. Yo estuve lejos de mi casa durante mucho tiempo y cada vez que me encontraba con un compatriota era sumamente lindo. Creo que la gente lo disfrutó y para nosotros es un honor haber traído un pedacito del país”.

María Noel en Quijote (Foto: Santiago Barreiro)

María Noel Riccetto suele destacar este punto, el orgullo de representar a Uruguay en el exterior. “Sea donde sea que esté, siempre me pongo la camiseta y represento con orgullo el lugar, pero es cierto que representar mi país y mi bandera es súper especial. No hay nada como bailar en tu casa, y salir a representar al país es maravilloso. Además, las cosas que se están haciendo acá son de primer nivel también. Hay muchísimos bailarines jóvenes con muchísimo talento”.

María Noel destacaba en aquella entrevista también el papel central de Julio Bocca, que en ese momento estaba dirigiendo el Ballet Nacional del SODRE.

VOLVER A CASA

P: Tú hablabas recién de lo bueno de bailar en casa. Y recuerdo la emoción con la que te manifestabas en el 2012 cuando llegaste al Sodre desde Nueva York…y en ese momento pensabas que era por un año…Hay una preciosa foto tuya abrazada de una carpeta que decía Sodre…con cara sumamente feliz.

R: ¡Sí! Era al contrato que estaba abrazada. Era la emoción que tenía de venir a casa por un año. Al final de ese año tuve que decidir qué hacer y mi decisión fue quedarme acá…

P: Luego, de hecho, de una vida en Nueva York…

R: Así es. Fue difícil decirle adiós a Nueva York y al American Theatre Ballet, porque estuve allí casi 15 años. Todo ocurrió muy rápido, bailé cosas maravillosas y tuve la oportunidad de conocer a artistas increíbles, bailar en los mejores teatros, en las mejores condiciones, entonces me costó decir adiós pero fue una decisión que la tomé con muchísima paz. Yo quería estar ya de vuelta en Uruguay y estar más relacionada con el arte y la danza acá en Montevideo. Sabía que como decisión artística iba a ser increíble trabajar con Julio. Tenía mis dudas de cómo iba a ser volver a vivir acá porque estuve muchos años afuera, y sobre todo en una ciudad como Nueva York… ¡increíble! Pero el hecho de estar tan cerca de mi familia, de mis amigos y en mi casa creo que fue suficiente para estar segura de ese gran paso que iba a dar.

.........................

Desde entonces transcurrieron unos años más y ahora María Noel se despide del escenario. Un resumen parcial que compartía con nosotros en aquella entrevista, creemos que ha sido duradero también en todos los años posteriores: “Creo que estoy en una etapa de mi carrera que salgo a disfrutar lo más que puedo. Siempre con un poco de nervio y un poco de presión-no te voy a mentir, eso siempre está- pero por un tema de responsabilidad. Trato de salir a disfrutar y de transmitirle eso a mis compañeros en el escenario y al público que está afuera”.

UNA VIDA SOBRE LAS ZAPATILLAS DE PUNTA

P: ¿Desde cuándo tuviste claro que las zapatillas de punta iban a ser tu vida? Empezaste de chiquita, a los seis, creo.

R: Empecé sí de súper chiquita y creo que fue más o menos a los 14 años, cuando me dieron la beca para irme a Estados Unidos, que lo tuve bien claro. Pero en ese momento no estaba como muy preparada psicológicamente para dejar mi familia, mi hogar, todo, e irme. Entonces pusimos todo eso como en pausa y cuando terminé en la Escuela Nacional de Danza, a los 17 años, y ahí retomé el contacto con la Universidad de las Artes de Carolina del Norte, que fue el lugar en donde me ofrecieron la beca, y me la volvieron a dar. Entonces fue en ese momento.

Pero ya antes , a los 14 , lo capté bien.Es una edad muy decisiva, en decir “Esto sigue siendo un hobby, un pasatiempo, o de repente se puede convertir en una forma de vida, lo que me va a dar de comer y lo que será también en mi pasión”. Ceo que esa es la edad en la que uno madura de golpe, porque en el momento que decís “Puedo llegar a vivir de esto” o “Esto puede llegar a ser mi vida”, hay un clic muy fuerte. Uno deja de hacer las actividades comunes de una adolescente también.

Foto: Santiago Barreiro

ENTRE PRECIOS Y PREMIOS

P: Justamente te iba a preguntar si sentías que pagabas un precio…o si hoy podrías decir que sos consciente de que lo pagaste.

R: Con 14 años dejás de salir. Está toda esa parte que muchos le llaman sacrificio, que para otros se da naturalmente. Yo qué sé…la verdad es que yo miro para atrás y hay muchísimas cosas que creo que las haría de la misma manera . Entonces no sé si realmente fue un sacrificio. Fue un sacrificio dejar a mi familia en el momento que la dejé, de repente porque extrañaba horrores. Me fui a los 17 años, muy chica. Pero también tenía mucha conciencia de lo que hacía.

P: Es bueno entonces si cuando resumís el camino recorrido, desde que te fuiste tan chica al American Theatre Ballet, no decís cosas como “qué pena lo que me perdí” sino que tu resumen es sólo en términos positivos.

R: Yo creo que era mi destino. Hay momentos en los que digo “Si me hubiera quedado y hubiera estudiado una carrera, ¿qué hubiera pasado? Si me hubiera quedado y me hubiera casado, ¿qué hubiera pasado?” . No es que me lo cuestione todo el tiempo pero hubo momentos en los que de repente esa ida de tan joven, y el dedicarme y tener una carrera desde tan chica, fue conflictivo en muchos aspectos. En volver a Uruguay cada vez y ver a mis amigas casadas, verlas con hijos, y mirarme a mí y decir “¿Y yo qué hice?”

P: ¿Pero es imposible conciliar las dos cosas?

R: No, creo que sí se puede. Creo que si la vida en pareja y la maternidad están en tus cartas hubiera sucedido cinco años atrás, 10 años, o ahora, o en cinco o 10 años. Soy como creedora de eso, que si es para mí me va a tocar en algún momento. Y si no es para mí es porque hubo o habrá otras cosas. Se dejan sí de lado un montón, pero las alegrías han sido inmensas, lo que he conseguido con mi carrera, el reconocimiento acá en mi país. Creo que tuvo sus frutos también el haber dejado tantas cosas de lado. Y por otro lado, gané en muchísimas más, en conocer gente increíble, en ver bailarines increíbles, en formar lazos y amistades en otras partes del mundo, que las sigo manteniendo hasta ahora. Creo que no me faltó nada tampoco.

P: María Noel, se capta una muy buena onda al escucharte..¿Siempre sos así, buscando ver la parte buena de todo, siempre la mitad llena del vaso?

R: Soy muy positiva. Me considero una persona divertida y con sentido del humor, y muy realista también. Eso creo que es muy importante: saber a lo que uno puede llegar, saber lo que uno puede hacer, lo que no le queda bien, lo que le queda bien. Eso me pone orgullosa. Y soy bastante honesta también, entonces creo que mis padres hicieron un buen trabajo. Por lo menos me dieron buenas herramientas creo yo.

EL APOYO FAMILIAR..Y LAS OPORTUNIDADES APROVECHADAS

P: Claro que dependía de ti saber usarlas…A tu criterio…¿qué quiere decir buenas herramientas como para salir con esas cualidades?

R: Yo siempre me sentí como muy apoyada y con una gran amistad con mis padres. Siempre fueron personas con las que podía conversar de todo, siempre me apoyaron en la carrera y fueron los primeros en dejarme ir también. Es que soy consciente de que si hubieran sido otro tipo de personas quizás no les hubiera gustado, no hubieran soportado el hecho de que un hijo estuviera tan lejos a tan temprana edad, ¿no? Creo que me dieron muchísima libertad. En mi casa siempre fueron como muy transparentes también: “Esto es lo que hay, esto es lo que no hay”; y aprendí a vivir con muchas cosas y con menos de otras. Entonces agradezco la educación que me dieron y la inversión que hicieron en mí. Y eso también me lo inculcaron mucho, el ser agradecida y el saber dónde uno está parado. Y el que todo lo que uno consigue es a fuerza de trabajo. A mí nadie me regaló nada, entonces creo que eso es una de las grandes cosas que me enseñaron: a trabajar por lo que uno quiere e ir de frente.

Felicitaciones a Maria Noel Riccetto por su luminosa carrera y su aporte a Uruguay desde el escenario. Por tantas ovaciones de pie que se ha ganado.

Resta sólo augurarle mucho éxito en la nueva etapa, en las Escuelas de Formación Artística del SODRE.