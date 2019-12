La esclarecedora voz de Cécile sobre este tweet de CFK

En el día de ayer la Vicepresidenta argentina Cristina Kirchner publicó este tweet en su cuenta. Al leerlo fuimos muchos los que nos preguntamos que quiso decir con "su condición de ciudadano argentino por sobre todas las cosas".

Cécile Denoit, politóloga, la "reina sionista" nos trae su opinión sobre este controversial tweet.

Mucha gente parece no comprender el porqué del repudio al comentario de CFK sobre Timerman, por lo que haré un breve hilo sobre la clásica acusación antisemita de la “doble lealtad”, que aparece en Los Protocolos de los Sabios de Sion pero data de mucho antes de ese documento.

Consiste básicamente en acusar a los judíos de ser más leales a su comunidad (“al judaísmo internacional”) que al país donde viven. A partir del establecimiento de Israel, tomó la forma de acusación de ser más leales a ese Estado (“al sionismo internacional”) que al de residencia.

Sobran ejemplos históricos: en 1807, Napoleón Bonaparte convocó a líderes judíos franceses para una conversación sobre lealtad y les preguntó si realmente consideraban a Francia como su país y a los franceses como sus compatriotas.



En 1894, el militar francés Alfred Dreyfus fue condenado injustamente por traición. La prensa francesa, con el periódico antisemita La Libre Parole a la cabeza, acusaba a Dreyfus principalmente de ser parte de una "conspiración judía internacional" y de deslealtad a Francia.

Hitler hablaba a menudo sobre la amenaza del "bolchevismo judío" una conspiración que consistía en la afirmación de que los judíos, como pueblo, estaban trabajando para difundir el marxismo en todo el mundo, en detrimento del bienestar de los países en los que vivían.



En 2018, Santiago Cúneo le exigió a la dirigencia de DAIA que demostrase si eran argentinos o si eran leales a Israel. En 2019, la congresista Ilhan Omar cuestionó la lealtad de los partidarios de Israel porque "colocaban los intereses de ese país por encima de los de USA".



Linda Sarsour, activista de izquierda, afirmó que los sionistas ponían su lealtad a Israel sobre su lealtad a Estados Unidos. También este año, el presidente Trump afirmó que los judíos que votaban por el Partido Demócrata (o sea, la mayoría) eran “desleales” a su propio pueblo.



El antisemitismo es un fenómeno conspirativo. Concibe a los judíos como personajes que actúan en las sombras y conspiran contra todo y todos salvo contra ellos mismos. Estos prejuicios están tan arraigados, tan naturalizados, que muchos los reproducen sin siquiera darse cuenta.



¿Se cuestionó alguna vez la lealtad al país de los ciudadanos armenio-argentinos por protestar contra la presencia de Erdogan en el G-20 en Buenos Aires o por marchar a la embajada de Azerbaiyán para protestar por la escalada del conflicto Nagorno Karabaj?

Te olvidaste de mencionar las acusaciones antisemitas de los genocidas hacia mi padre mientras era torturado como judio . Acusar a CFK de antisemita es ofender la memoria de los que realmente sufrieron por ser judios. Se que la odian pero es demasiado me parece

Javier, me "olvidé" de mencionar millones de acusaciones porque si tuviese que enumerarlas todas no terminaría más, pero evidentemente sólo parecen importarte aquellas que encajan en tu narrativa mientras ignorás las que te son incómodas.





No ignoro a nadie . Solo que no comparto esa apreciación . Puedo vivir si queréis con comentarios poco felices . Me cuesta más vivir con una dirigencia que fue cómplice del genocidio videlista y aún acusa a mi hermano muerto de traicion a la patria .