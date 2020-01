El fiscal, la presidenta y el espía

Así se titula la serie documental de 6 capítulos que lanzó Netflix el 1 de Enero del 2020 para hablar sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman aquel 18 de Enero de 2015.

Con capítulos que duran entre 60 minutos cada episodio atrapante e inquietantecuenta con la participación no solamente de políticos, periodistas, fiscales, familiares de la tragedia de AMIA, investigadores y personas allegadas al caso Nisman sino que además cuenta con la participación de ex agentes del servicio de investigación argentino , miembros de la CIA y el FBI como así también con diplomáticos de Israel y Estados unidos además de varios periodistas de medios extranjeros.

El análisis de la muerte del Fiscal Nisman demostró al mundo lo que internamente se vivía en el país. La grieta de la que tanto se habló, se metió en el caso del fiscal Nisman generando dos fuertes posiciones: Suicidio u homicidio. Éstos antagonismos ideológicos que se vivieron en Argentina y que aún persisten son el resultado de lo que la Justicia no supo aclarar y en eso hace hincapié la serie.

A lo largo del documental se pueden observar imágenes inéditas o poco conocidas de lo que fue el primer juicio por la causa AMIA, el rol del fiscal Nisman, cámaras ocultas, el identikit de quien manejaba la Traffick por la cual se llevó adelante el atentado y aún más. La serie de Netflix muestra el material en crudo de lo que fue la investigación policial el día de las pericias en su departamento con testimonios de quienes allí estuvieron y dándole un suspenso digno de un caso policial de la envergadura de la aparición sin vida de un fiscal de la nación que acusó al poder político de turno de encubrir a terroristas.

Si hay algo para destacar es que éste documental que fue filmado años atrás cuenta con la participación de quien hoy es el Presidente de Argentina, Alberto Fernández quien en el año 2017 (año en el que participó del documental) afirmó “Hasta el día de hoy dudo de que se haya suicidado”. ¿Inquietante no? Lo interesante es que además de su alocución aparece también en gran parte el ex canciller Argentino Héctor Timerman fallecido en Diciembre del 2018 quién habla sobre la posición del gobierno de Cristina Kirchner y el famoso memorándum haciendo referencia al no tener en cuenta las enormes desventajas que dicho memorándum traía aparejadas.

La serie de Nisman parece ser una digna representación de lo que fue y lo que es la Argentina, donde uno no sabe si la ficción ya es una realidad. Lo cierto es que para todos la serie de Nisman da mucho de que hablar. Pasan los años y al igual que la causa AMIA todo es oscuro, tenebroso, inquietante y parece ser un laberinto del que no hay salida. Muchos creen que la presentación que Nisman iba a hacer al congreso podía ser la salida de ese laberinto y de a poco las miles de preguntas que perseguían a la causa AMIA iban a poder responderse, pero aquel hecho fatídico del 18 de Enero de 2015 le puso nuevamente un freno más a la búsqueda de justicia.

Policías que debían estar y no estuvieron, armas que dejan rastros en la mano al ser disparadas pero que en este caso no dejaron, pericias mal hechas, cámaras de un edificio importante que andaban y otras que no, llamadas sin respuestas, escuchas reveladoras, mails amenazantes, fotos que demuestran a una persona mostrando su logro máximo en la investigación de casi toda una vida y una muerte dolorosa, repentina e inesperada. Todo esto forma parte de un documental sobre la muerte del fiscal Niman, los servicios secretos de Argentina y la investigación a un gobierno acusado de encubrir a terroristas.