Este diplomático israelí, nacido en Buenos Aires, estuvo en la mirilla de Soleimani

“Hoy cuando me desperté a la mañana, la primera noticia que oigo es que Soleimani ya no está entre los vivos y por supuesto que me causó una satisfacción personal, porque realmente estuve al borde de ser una de sus víctimas”, nos dijo en entrevista especial Itzjak Shoham, diplomático israelí hoy ya retirado, al que una célula armada iraní trató de matar en febrero del 2012, cuando se desempeñaba como Embajador de Israel en Bangkok. “Estoy realmente satisfecho de saber que no a va a poder planear más ese tipo de cosas”, agregó.

La primera luz roja puntual se encendió el 13 de febrero del 2012, al cometerse dos atentados del mismo tipo: mediante cargas explosivas adheridas a los automóviles de representantes israelíes. Uno de ellos fue contra el Agregado de Defensa israelí en Nueva Delhi. En el coche estaban su chofer y su esposa. El chofer se percató de que le habían puesto una bomba, alcanzó a gritar y alertar y ambos saltaron, pero la esposa del diplomático israelí sufrió heridas con cuyos resultados lidia hasta hoy.

El segundo ataque fue en la Embajada de Israel en Tibilisi, Georgia, donde se había colocado una carga con imán al automóvil de uno de los funcionarios. Pero el encargado de seguridad de la Cancillería ya había ordenado a todos no subirse a los coches.

“El 14 de febrero, yo estaba en Bangkok. Debido a las instrucciones recibidas, decidí dejar mi auto en un garaje y me tomé un taxi a la embajada. Siempre iba a almorzar a mi casa, pero ese día, por esa situación, decidí quedarme en la embajada . Aproximadamente una hora después, llegó a la embajada la noticia que había habido una explosión en un departamento en otro punto de la ciudad”, cuenta Shoham. Poco después, la investigación de Inteligencia realizada por Israel conjuntamente con Tailandia, confirmó: esa explosión, había sido obra de la fuerza Al Quds de Soleimani, y estaba planeada originalmente contra el aquí citado Embajador de Israel.

“Resulta que dos terroristas iraníes en motocicletas habían estado esperándome a la salida de la Embajada de Israel en Bangkok por dos posibles caminos que yo podía tomar”, recuerda hoy Itzjak Shoham. “Luego se encontraron todas las pruebas en sus tarjetas sim en sus teléfonos, el registro de las llamadas entre ellos y al departamento que servía de escondite. Estuvieron esperando desde las 12.30 hasta las 14.00, pero cuando vieron finalmente que yo no salía, volvieron al escondite. Parece que ahí quisieron manipular algo en la carga explosiva y esta estalló”.

Del lugar salieron corriendo tres iraníes. Dos de ellos desaparecieron de inmediato. El tercero, con una mochila, llevaba dos cargas explosivas en las manos. Iba herido, estaba sangrando, lo cual asustó a un taxi que intentó parar. Cuando el taxi, al verlo, siguió su marcha, el iraní le tiró una de la cargas y el taxi voló. Un patrullero de la policía oyó la explosión, se acercó y el iraní le tiró la otra carga explosiva. Esta rebotó, volvió hacia él y le estalló casi en las manos, hiriéndolo en varias partes del cuerpo. Fue detenido de inmediato.

Esa misma noche, detuvieron en el aeropuerto de Bangkok a otro iraní que intentaba tomar un vuelo a Teherán. Era uno de los dos desaparecidos al huir del departamento en el que se había registrado por accidente la explosión. Y un día más tarde, también el tercero fue ubicado, en Malasia, adonde había logrado huir.

Los tres iraníes que buscaban a Itzjak Shoha, para matarlo

Esa no fue la única ocasión en la que Itzjak Shoham se salvó por poco, aunque sí la más dramática, ya que estaba claro que él era el blanco del atentado planeado por Soleimani. “Hubo otro caso, cuando era Cónsul General en Estambul, Turquía”, nos cuenta. “Pero no llegó a mayores”.

“Una vez un fin de semana me llama un parlamentario turco y me dice que tiene informaciones que ese fin de semana va a haber un atentado contra una personalidad y que había 5 candidatos: 4 líderes de la comunidad judía y el 5° era yo”. Fueron días de alerta roja. Los 5 candidatos de la lista, incluyendo Shoham, desaparecieron y quizás fue por eso que se salvaron.

Itzjak Shoham, nacido en Argentina, se radicó en Israel en julio de 1970, trabajó entre otras cosas en el Departamento español de la radio pública “La Voz de Israel” e ingresó en 1973 al servicio exterior de Israel, en el que trabajó hasta el 2014. Sus primeros destinos fueron Lima, Asunció y Montevideo, luego estuvo en Roma como responsable de las relaciones públicas de la embajada israelí en Italia y de las relaciones con la Santa Sede, antes de la instauración de relaciones diplomáticas. Fue Cónsul General en Estambul, Vice Embajador en Italia, entre el 2001 y 2005 Embajadoar de Israel en Singapur, entre el 2009 y 2012 Embajador en Tailandia y al retornar a Israel, Director General Adjunto de la Cancillería para América Latina. Hoy está retirado.