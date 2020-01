Soleimani y la hipocresía (de buena parte) del mundo

*No protestan cuando Iran discrimina a las mujeres.

*No protestan cuando Iran discrimina de manera feroz a los homosexuales.

*No protestaron cuando Iran eliminó a centenares de sus propios ciudadanos que protestaban legitimamente contra el régimen

*No protestan cuando Iran apoya al sangriento régimen de Bashir el Asad en Siria (es cierto que en Siria sangrientos son muchos) régimen que ha matado a centenares de miles de sus propios ciudadanos.

*No protestaron cuando Soleimani fue artifice en la organización de decenas y decenas de atentados terroristas, contra americanos y contra otros durante muchos años -hasta estos dias- con la consiguiente cantidad de innumerables victimas.

*No protestaron cuando en Bagdad, Soleimani mediante, casi que se puso "sitio" a la Embajada de los EEUU y pudo haber ocurrido una tragedia.

Los demócratas americanos no protestaron cuando el Presidente Obama mandó matar a Bin Laden. No habia porqué protestar, sin duda. Ahora insolitamente protestan o "manifiestan sus reservas" por la muerte de Soleimani. Uno y otro eran asesinos, de distinto "estilo" pero asesinos.

Rusia -que si bien es cierto ha enfrentado a los terribles asesinos del estado islamico- ha matado a no se cuantos civiles en el conflicto sirio, y protesta por la muerte de Soleimani...

*Nadie protestó, por supuesto, por el virulento odio antiisraeli (antisemitismo disfrazado) de Soleimani, porque tambien varias de sus "operaciones", directa o indirectamente, tuvieron como objetivo a Israel, que por el momento ha salido airoso.

*Soleimani fue eliminado por los EEUU. Era hora.

Que las consecuencias pueden ser imprevisibles? Sin duda.

Ahora yo pregunto: ¿cuanto tiempo hay que dejar vivir a los asesinos? Soleimani lo era. Se hubiesen ahorrado muchas vidas si esto hubiese ocurrido antes. Muchas vidas.

En lo personal no festejo las muertes de los enemigos.

Pero sí me producen alivio.

Soleimani terminó como tenia que terminar...