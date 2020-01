6 de enero: Día del Orgullo Judío

El portal SemanarioHebreoJai se une a esta campaña del AJC y el CCIU porque el judaísmo forma parte de nuestra vida y el antisemitismo en el mundo tiene que parar. Nos sentimos orgullosos de quiénes somos y vamos a luchar con la frente en alto, denunciando de todas las formas posibles todo tipo de discriminación por el hecho de ser judío. Los judíos hemos sido perseguidos durante toda la historia. Pero ya no nos quedamos callados. Por eso es importante que cada uno de nosotros lo tenga presente, hoy 6 de enero.

En Uruguay, la campaña contará con la cooperación del CCIU, y consistirá en una convocatoria para que la mayor cantidad de personas exhiba un cartel con la leyenda #JudaismoconOrgullo (#JewishandProud), y lo difundan a través de las redes, mencionando al @AJCGlobal y a la @cciuruguay.

El AJC (Comité Judío Estadounidense) estableció este lunes 6 de enero como el “Día del Orgullo Judío”, como modo de alentar a los judíos que viven en la diáspora a llevar símbolos judíos – kipá, cadenas con la estrella de David – con verdadero orgullo este día, en momentos donde el antisemitismo mundial campea por todas partes.

Sacate una foto y agrega un cartelito que diga #JudaísmoConOrgullo o #JewishandProud.

Agregale el marco #JewishandProud a tu perfil de Facebook.

Bajo el hashtag #JewishandProud, judíos de todo el mundo son convocados a unirse a la campaña manifestando su judaísmo públicamente.

The sight of thousands of people, from all over the country, marching in New York against antisemitism is nothing less than inspiring. We will not let hate nor fear win. We are #JewishandProud . We are #StandingTogether . pic.twitter.com/AYgb7ME1Nq

Estas fotos nos muestran un New York dónde caminaron y caminaron judíos y no judíos, dónde el puente de Brooklyn fue el escenario de una marcha con #NoHateNoFear #JewishandProud.

1) While anti-Semitism continues to rise in the US & around the world, we must move from defense to offense. We will not be silenced when Jews are murdered in synagogues. The show of solidarity in NY conveys a clear message: it is time for action. #NoHateNoFear #JewishandProud pic.twitter.com/I8FCzNe45z