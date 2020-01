El llamado a una lucha conjunta de judíos y afroamericanos contra el antisemitismo

Rabino Marc Schneier: "Cuando la comunidad afroamericana nos precisó porque luchaban por sus derechos civiles, los judíos los ayudamos. Hoy que nuestros derechos civiles son violados, precisamos que ellos nos ayuden a nosotros. Hoy los precisamos a ellos. No podemos lograrlo solos".

El Rabino Schneier en la rueda de prensa

En el marco del aumento generalizado de la cantidad de incidentes antisemitas en diferentes partes del mundo, se ha destacado en los últimos meses un escenario singular: Estados Unidos. Un año después del atentado contra una sinagoga en Pittsburgh en el que fueron asesinados 11 civiles, se ha registrado una serie de ataques antisemitas especialmente en diversas zonas de Nueva York, todos ellos protagonizados por miembros de la comunidad afroamericana.

Con ello de fondo, tiene especial importancia el contacto entre un grupo de clérigos afroamericanos, encabezados por el Reverendo Al Sharpton, fundador de la Nation Action Network , y líderes de lucha por los derechos civiles, con el Rabino Marc Schneier, Presidente de la Fundación para el Entendimiento Étnico (Foundation for Ethnic Understanding). Días atrás, se reunieron para condenar pública y conjuntamente los recientes ataques contra judíos en el área metropolitana de Nueva York.

La National Action Network es una de las organizaciones de lucha por la defensa de derechos civiles, que funciona en todo Estados Unidos. Fue fundada en 1991 por el Reverendo Al Sharpton.

Dos años antes, en 1989, fue creada la mencionada Foundation por Ethnic Understanding, que en el plano global, se dedica más que nada al tema de relaciones entre musulmanes y judíos, y en el plano nacional norteamericano a las relaciones entre afroamericanos y judíos.

Especial importancia tiene el hecho que años atrás se atribuyó al Reverendo Sharpton una actitud totalmente distinta a la que expresa hoy. Cuando estallaron en 1991 disturbios violentos en Crown Heights a raíz de la muerte de un niño afroamericano en un accidente de tráfico protagonizado por un miembro de un judío ultraortodoxo de Lubavitch, se consideró que Sharpton azuzó los ánimos contra los judíos que fueron atacados en numerosos incidentes violentos. En uno de los ataques, murió un estudiante de una yeshiva.

En una carta pública que Sharpton envió el 18 de agosto del 2011 al Rabino Marc Schneier, con quien en ese momento ya estaba en contacto, escribió, entre otros conceptos:

“(…) Debe haber una conversación en la que verdaderos líderes puedan hablar sobre nuestras auténticas diferencias y la necesidad de reconciliación, a fin de promover avances entre la comunidad negra y la comunidad judía.

He cometido errores a lo largo de mi carrera, pero lo alegado en relación a Crown Heights, que ha quedado demostrado claramente que no fue cierto, no fue uno de ellos. (…) Mi idioma y mi tono en ciertos momentos ha sido cuestionado y a veces se pasó de la línea. Yo quisiera discutir este tema abiertamente a fin de que otros puedan crecer a partir de mi ejemplo. Claramente, el Al Sharpton del 2011, no es el Al Sharpton de 1991”.

La aparición pública de Sharpton con Schneier, parece confirmar claramente su actitud actual, su condena del antisemitismo y su apoyo a una buena relación con la comunidad judía.

Foto de la rueda de prensa conjunta entre el rabino Schneier y el Reverendo Sharpton en el tuit de un candidato al Congreso norteamericano, del partido Demócrata, Michael Blake. Vale la pena prestar atención al texto que acompaña la foto: "Líderes negros, latinos y judíos, uniéndose para decir que si atacas a uno de nosotros, estás atacándonos a todos". Agradece al Reverendo Al Sharpton y al Rabino Schneier "por organizarnos para condenar el antisemitismo en Nueva York y todo el país".

“En la comunidad Afroamericana, nosotros sabemos demasiado bien cuán aborrecedor es el odio basado en la apariencia física o la observancia religiosa”, declaró días atrás en la rueda de prensa pública con el Rabino Schneier. “No podemos ser parte de algo que miembros de nuestra comunidad están haciendo a otros”.

El Rabino Schneir respondió agradecido a su interlocutor “por su colaboración en la búsqueda de caminos para frenar este aumento del antisemitismo”, asegurando que “su liderazgo nos ayudará a reparar el daño que estos actos de terrorismo doméstico han causado a nuestras dos comunidades”.

Para tratar de entender más a fondo qué está ocurriendo, nos comunicamos directamente con el Rabino Marc Schneier, quien nos concedió la entrevista que reproducimos aquí:

P: Rabino Schneier, siento que es ineludible, ante todo, preguntarle por su socio en esta iniciativa. Se ha atribuido años atrás una actitud sumamente negativa al Reverendo Sharpton y se alegó que azuzó a la violencia en 1991 cuando los tristes sucesos de Crown Heights. ¿Cómo ve hoy usted el tema?

R: El Reverendo Sharpton no es hoy el mismo que en aquel entonces. Yo personalmente estoy trabajando conjuntamente con él en los últimos 17 años para lograr la reconciliación y el desarrollo de nuevas relaciones entre los afroamericanos y los judíos, en Nueva York en particular y Estados Unidos en general. Él ya ha lamentado explícitamente algunas de sus declaraciones y acciones del pasado y en el Judaísmo creemos que la naturaleza humana puede cambiar, que uno puede corregir sus acciones. En los últimos 17 años se ha acercado claramente a la comunidad judía y también a Israel. En lo que respecta al apoyo a la comunidad judía y a su actitud ante Israel, yo lo llamaría hoy de amigo.

P: Un tema, lo central, es combatir lo que está ocurriendo ahora. Pero me parece que un problema de fondo es que hay una falta de conocimiento en la comunidad afroamericana hoy en día, sobre el pasado de las relaciones con la comunidad judía en Estados Unidos. Recuerdo al menos todo lo que usted me contó al respecto en una entrevista anterior.

R: Exacto. Yo estoy en este tema del diálogo intercomunitaria desde hace unos 30 años y conozco bien la relación anterior. Y no tengo ninguna duda que hubo una alianza histórica entre judíos y afroamericanos en Estados Unidos. Cuando ellos lucharon por el respeto a sus derechos civiles en los años 50 y 60 del siglo pasado, con el Dr. Martin Luther King al frente, ningún sector de la sociedad norteamericana los apoyó tanto como los judíos.

P: ¿Y qué pasó después?

R: Lamentablemente después del asesinato de Luther King en 1968 esa relación no se mantuvo a ese nivel. El momento más bajo fue por supuesto Crown Heights en 1991. Y hoy debemos recuperar esa cooperación. Hoy la situación es muy preocupante porque la mayoría de los ataques han sido perpetrados por afroamericanos pero no sólo jóvenes sino también por adultos, por gente mayor. Es por eso que le pedí al Rev. Sharpton que se involucre para tratar de resolver el tema, ya que a él se lo reconoce como el líder de la comunidad afroamericana en Nueva York.

P: ¿Qué pasos concretos darán con el Reverendo Sharpton para mejorar la situación?

R: Estamos debatiendo juntos cuáles son los distintos caminos que se puede seguir para acelerar el proceso reconciliación, cómo salir a las calles con esto y abordar el tema del antisemitismo. En las próximas semanas estaremos publicando las iniciativas que elaboremos. Mientras tanto, considero que no se debe minimizar en absoluto sus proclamaciones públicas en la rueda de prensa de la semana pasada. Nadie es más fuerte e influyente que él en la comunidad afroamericana, así que si él habló, eso tiene un gran significado.

P: ¿A qué atribuye usted el incremento del antisemitismo?

R: En Estados Unidos, al igual que en otros lados donde se expanden virus antisemitas, hay distintos factores. Está el antisionismo que es en realidad antisemitismo, los inventos sobre tierra palestina robada…están los blancos supremacistas, son varias vertientes. Tenemos que recuperar la historia y concientizar a todos al respecto, para que la nueva generación conozca bien la cooperación que hemos tenido y el rol de uno en la lucha del otro.

P: Pero hay algo más que esos elementos que usted mencionó. Están circulando videos en los que se entrevista casualmente a personas negras en la calle en distintas partes de Nueva York, y se oye a algunos hablar de que “los judíos tienen todo”, que “compraron todo y no nos dan nada”, cosas por el estilo….Estos son los elementos del antisemitismo clásico…

R: Históricamente siempre hemos sido tratados como el chivo emisario. Pero es el momento de recordar que cuando la comunidad afroamericana nos precisó porque luchaban por sus derechos civiles, nosotros los ayudamos. Hoy que nuestros derechos civiles son violados, precisamos que ellos nos ayuden a nosotros, los judíos. Hoy los precisamos a ellos. No podemos lograrlo solos.

P: ¿Cree que lograrán abrirse camino?

R: Tenemos que hacerlo. La conferencia de prensa conjunta misma fue controvertida. Hubo también judíos que discreparon porque no quieren olvidar el pasado. Pero nosotros tenemos que trabajar con el liderazgo que la comunidad afroamericana elige. Y las declaraciones inequívocas del Reverendo Sharpton en la rueda de prensa contra el antisemitismo, fueron importantísimas. Debemos seguir avanzando.

P: Muchas gracias Rav Schneier.

R: A usted por el interés.