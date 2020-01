Kabalat Shabat de CIPEMU y Amijai en Punta del Este

Un evento singular tuvo lugar el viernes 3 de enero en Punta del Este, reiterando una tradición que comenzó hace ya unos años: Kabalat Shabat en la playa, una actividad conjunta de CIPEMU (la Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado en Uruguay) y de la comunidad argentina AMIJAI.

Pedimos a Fabián Schamis, Director Ejecutivo de CIPEMU, que comparta con nuestros lectores un pequeño resumen del evento.

Fabián y su hijo Matías

Estas fueron sus palabras:

Viernes de magia pura en Punta del Este. Al igual que los últimos 4 años, el viernes 3 de enero pasado tuvimos el privilegio de revivir la experiencia de recibir un Shabat en la playa de Punta del Este, organizado por la comunidad local (CIPEMU) y su comunidad hermana de buenos aires, Amijai.

No fue un kabalat más en ningún sentido, por lo maravilloso del evento en sí y las más de 1500 personas que dijeron presente, pero más aún por algo que rondaba la cabeza de varios poniendo en perspectiva esta actividad...¿ En cuántos lugares del mundo, hoy se puede llevar en paz y seguridad una actividad de este tipo? La respuesta puede variar, pero teniendo como telón de fondo al mismo tiempo el sol que se ocultaba de forma única detrás de la isla Gorriti a la vez que la campaña impulsada por el WJC denominada "Jewish and Proud", como mínimo podemos decir que vivimos algo muy pero muy fuerte y único en su tipo. Hagamos entre todos que estás actividades no sean una rareza y que ese orgullo por el aire clamamos, se manifieste a través de expresiones puras de pertenencia a nuestro pueblo milenario.

.......................................

Y ahora, disfrutemos de las escenas captadas por Andrés Aksler.

El Alcalde de Punta del Este Andrés Jafif, el Diputado electo por Maldonado Diego Echeverría y los Antía, el Intendente de Maldonado y su esposa

Foto: Fabián Schamis

El Presidente de CIPEMU Rolando Rozenblum y su esposa Raquel, la esposa de Antía y el Intendente de Maldonado Enrique Antía y el Alcalde de Punta del Este Andrés Jafif

La Cónsul de Israel Sapir Efron y su esposo Asaf.

El Embajador de Israel Yoeg Magen, su esposa Adi y su hija Arad

El Presidente de CIPEMU Rolando Rozenblum y su esposa Raquel con sus tres hijos: Bernardo, Aline y Luciano

Michel Tobal y su esposa Dinorah Stupay de CIPEMU. (Foto: Fabián Schamis)

Rolando, el Embajador de Israel Magen y el Rabino Avruch de Amijai

Fabián Schamis con el ex Embajador de Israel en Uruguay Dori Goren