Análisis de fondo del triángulo Irán-Irak-EEUU, tras la eliminación de Qassem Soleimani

Joseph Humire es el director ejecutivo del Centro de estudios para una Sociedad Libre y Segura (SFS por sus siglas en ingles) ubicado en Washington D.C. y es investigador del Foro del Medio Oriente y el Instituto Gatestone, dos centros de estudios en EE. UU. Como director de SFS, dirige una red global de más de 100 prestigiosos académicos especializados en temas de seguridad, inteligencia, y defensa. Previamente, fue el Director de Relaciones Internacionales para el Atlas Network.

Nació en Virginia, EEUU, de padres bolivianos. Prestó servicios con la Infantería de Marina de los EE. UU. y participó en misiones de combate y contraterrorismo en el Medio Oriente y el ejercicio militar multinacional UNITAS en América Latina y el Caribe.

Se ha especializado en el tema de la inserción de Irán y Hizbala en América Latina, lo cual será la segunda parte de esta entrevista, que publicaremos por separado.

P: ¿Qué opinión le merece el operativo del viernes 3 de enero en el que se dio muerte al General Qassem Soleimani?

R: Para empezar, me pareció una operación perfecta. A mí me llama la atención que el ataque haya sido tan preciso, que se haya logrado hacerlo con tan poco daño colateral, lo cual se puede concretar únicamente con muy buena información de Inteligencia sobre con quién estaba, dónde y cómo se movía. Soleimani se comportó en forma muy arrogante, creía que a él nunca le van a hacer nada. Y le costó.

Fue una operación perfecta de contra terrorismo, se usó un dispositivo no tripulado, se mostró buena Inteligencia….Quedé muy sorprendido por el operativo mismo y por su forma.

Soleimani era un hombre que todo el mundo sabe que llevaba a cabo acciones en Medio Oriente y otras partes del mundo, fomentando guerra. Ya en el pasado, bajo otros presidentes, había planes para capturarlo o matarlo, pero nunca se dio el permiso.

Lo rodeaba el mito que vivía a la sombra, pero eso cambió mucho a raíz de la guerra en Siria. Era un General que estaba en las redes abiertas. En Siria, por su actividad con la Guardia Revolucionaria de irán, marcó una huella muy grande. Pero nadie quería tocarlo. Tenían miedo a las represalias. El Presidente Trump tomó una decisión que muchos antes que él temieron tomar. A mi criterio, la decisión fue correcta.

Qassem Soleimani (Foto: Wikimedia commons)

P: Pero está claro que esto puede provocar una escalada ¿no es así?

R: Yo considero que en el 2019 ya era evidente que Irán iba a escalar sus acciones contra Estados Unidos, al punto de querer obligarnos a entrar en la guerra en Yemen y Siria. El plan no es atacar directamente a Estados Unidos, porque saben que llevarían las de perder. Pero a Irán le encanta tener proxies en todos lados e intentar así que Estados Unidos pague un costo político y económico por su presencia en Medio Oriente. Yo creo que llevar a cabo el operativo contra Soleimani fue una buena decisión.

P: ¿Cuál es el mensaje que transmitió el operativo?

R: Creo que el mensaje fue muy fuerte. Recientemente hubo diversos ataques de Kataeb Hizbala, parte de las milicias pro-iraníes que operan en Irak, las milicias atacaron la embajada norteamericana en Bagdad, y con todo ello Irán estaba diciendo que controla Irak, que el terreno es prácticamente suyo y que Estados Unidos no puede defenderse. Eso podría haber terminado en una salida de Estados Unidos de Irak, pero no como quería el Presidente Trump que ya se ha manifestado en ese sentido, sino como perdedores. En una situación así, se habría incentivado la guerra interna entre chiitas y sunitas en el país.

El mensaje a nivel operativo, fue directo a Irán: que no controla Irak. Este mensaje estoy seguro que le pegó duro a Irán.Como decía antes, se precisa muy buena Inteligencia para hacer un operativo así, y el ataque dejó en claro a Irán que aquellos que ellos piensan que los van a proteger, no siempre pueden. Cuando hay un incidente así, el mensaje es público. Claro que también hay mensajes que se transmiten por la vía diplomática, pero aquí hay también una guerra de Inteligencia.

Irán ya ha estado enviando mensajes privados a Estados Unidos, señalando que no podrá hacer nada en Irak y que aunque están allí desde el 2003, saldrán como perdedores. Yo considero que tarde o temprano realmente EEUU va a salir de Irak. Se sabe que Trump no quería aumentar su presencia en Irak. Pero la forma en que salgamos es muy importante.

P: ¿Qué aprendemos del comportamiento de Trump en este caso?

R: Basta con observar lo ocurrido en el 2019 para entender que Trump no es impulsivo en estas cosas. No es que apenas ve un chantaje se apresura a responder con fuerza. Recordemos que fue inclusive criticado por miembros Republicanos del Congreso porque no reaccionó después de ataques a buques petroleros en el estrecho de Hormuz y de varios incidentes más. Hubo por lo menos 19 agresiones de Irán contra intereses de Estados Unidos y sus aliados en la región, sin que haya reacción. O sea que no es impulsivo.

Evaluando el costo de las distintas opciones

P: Justamente el hecho que hasta ahora no había reaccionado, fue criticado, como bien decía usted, porque no reaccionar puede haber sido una de las razones por las cuales Irán se tornó mucho más osado últimamente.

R: Así es. En las últimas semanas la escalada provocada por Irán fue muy peligrosa. Atacaron una base militar, mataron a un ciudadano norteamericano, trataron de capturar nuestra Embajada y al parecer tenían muchos ataques más ya planificados. Algunas fuentes dicen que planeaban secuestrar norteamericanos en Irak. Seguro estaban planeando algo grande.

P: Siempre está de fondo la disyuntiva acerca de cómo reaccionar, entre tratar de contenerse para no aumentar la violencia y la alternativa de sí responder fuerte, para que el otro lado no crea que puede seguir atacando cada vez más.

R: Exacto. Yo creo que hay que entender que la forma en que uno puede prevenir una guerra es justamente mostrar que uno está preparado para esa guerra. Con Irán hay que ser capaz de disuadir. Es una lección de los últimos 40 años: Irán, aunque tú no lo ataques, siempre te va a atacar.

P: ¿Por su ideología?

R: Porque tienen claro qué misión quieren concretar, qué quieren lograr. El Presidente Obama consideraba que si se negocia con Irán, se lo pacificará. Pero el tema es que Irán acepta la negociación pero a escondidas sigue haciendo lo que quería. Vemos claramente la situación: a pesar de todo lo que se negoció con Irán hace unos años, no han hecho menos que ir profundizando su presencia militar en distintas partes de la región: Siria, Irak, Yemen, Líbano. Su influencia ha crecido. Y es esa presencia iraní en el mundo árabe la responsable de tantas muertes en esos países, también entre las minorías religiosas, especialmente en Siria. Como sabemos, también ataca a Israel y azuza ataques desde Gaza.

Yo creo que Trump habría hecho una locura si continuaba con la política anterior de intento de negociación con Irán, sin ponerse firme por otro lado. Pero no fue directo a un operativo de fuerza. Primero intentó el cambio con las sanciones. No empezó con la fuerza militar. Quiso presionar de forma política y económica. Cuando Irán atacó la Embajada norteamericana, eso ya fue cruzar la línea roja porque eso es considerado territorio de Estados Unidos.

P: Además que ese tema tiene todo un simbolismo de fondo…

R: Por supuesto.Está claramente en la memoria el ataque del 11 de setiembre del 2012 al consulado norteamericano en Bengazi, Libia, en el que murieron el Embajador Christopher Stevens y otros tres ciudadanos estadounidenses. Y en la memoria más distante, la toma de la Embajada en Teherán en 1979. Trump entendió que si no hacía nada, iba a parecer débil ante la amenaza iraní, que eso era peligroso.

P: Y si sabemos que ahora hay riesgo de escalada y de reacciones iraníes ¿igual considera que el resumen del operativo es positivo?

R: Creo que el mundo es infinitamente mejor sin Qassem Soleimani porque él tenía mucho protagonismo y mucho poder al fomentar la violencia. Creo que va a haber, sí, represalias en Medio Oriente y en el propio Irak, contra blancos norteamericanos, presionando para que Estados Unidos salga de Irak. Pero la muerte de Soleimani afectará la capacidad de cooperación con las milicias. Claro que a nivel táctico no cambiará mucho porque las fuerzas ya están entrenadas, pero sí afectará la confianza entre Irán y las milicias locales. Es importante también en términos de guerra sicológica.

Claro que Irán seguirá con su plan de sacar a Estados Unidos de Irak. Y no es imposible que salga porque el propio Trump lo quería hacer, como es sabido. La diferencia es cómo se sale. Y después del operativo contra Soleimani, la situación es otra totalmente.

P: ¿Qué cree que Irán puede hacer?

R: Creo sí que puede a haber violencia y habrá muertos. Van a amenazar a Israel, van a mover tropas a la frontera con Israel, Arabia Saudita, en Siria, van a amenazar. Pero creo que su capacidad es limitada porque ahora tienen serios problemas domésticos y grandes problemas económicos. Su retórica es y será muy dura, harán algunos atentados, pero creo que van a tener un poco de paciencia y esperar la posibilidad que puedan asestar un golpe más grande.

Pedido de venganza en el funeral de Soleimani (Captura de pantalla de la tv israelí KAN, canal 11, tomado de transmisión en vivo de televisión iraní)

No sólo “intereses norteamericanos”

P: Bien sabemos que hay quienes analizan de otra forma el operativo, ven en Trump al provocador e instigador de violencia. También en el Congreso norteamericano lo critican, el partido Demócrata alega que tendría que haber pedido autorización.

R: Esto no fue un asesinato en el sentido común del concepto, no fue un ataque de guerra, sino una operación de lucha anti terrorista a un individuo de uniforme que fomentaba la violencia y el terrorismo contra Estados Unidos y sus aliados. Fue entre militares. Y Trump no precisaba ningún permiso especial del Congreso. Esto estaba dentro de sus poderes ya autorizados.

Nadie dijo que había que pedir permiso especial cuando se mató a Abu Bakr el-Baghdadi o cuando Obama mató a Bin Laden. Creo que parte de la explicación radica en el hecho que en el propio Congreso, no todos sabían quién era.

P: Usted habla de los intereses de Estados Unidos en la región. Pero creo que para justificar el operativo, o para que otros, no norteamericanos ni sus aliados, entiendan su lógica, es más importante explicar el daño que Soleimani hizo en Oriente Medio.

R: Hay algo general que debo decir primero. Irán, por naturaleza, por su historia, no debería ser fuerte en el mundo árabe. Los chiitas son en general el 15% de los musulmanes del mundo.La mayoría son musulmanes sunitas. ¿Cómo puede ser entonces que Irán tenga tanta influencia? A través de Hizbala en Líbano, la Fuerza “Al Quds” de la Guardia Revolucionaria y sus equipos equipados y financiados para poder infiltrar a los chiitas primero en el mundo árabe y además, donde hay vacíos de poder. Por eso Soleimani estuvo a cargo en los últimos 20 años de esa misión especial: exportar la revolución iraní.Con eso ganó gran confianza y peso con el líder supremo Khamenai. No es normal que un Generla tenga ese prestigio en Irán. No cualquiera lo logra.

P: Millones lo lloraron.

El líder supremo de Irán Ali Khamenai, en el funeral (Foto: Captura de pantalla del Canal 11 de la tv israelí KAN, de la transmisión en directo de tv iraní)

R: Pero el hecho es que él fue el responsable en gran medida de la represión de las minorías. En Irán, si no eres seguidor del régimen de los Ayatollas, no puedes expresar tus creencias. Debes mantenerte callado o serás perseguido. No hay libertad de expresión ni de culto. Y eso es lo que querían exportar a otros países. No todos se dejaron. Yemen reaccionó duro y por eso hay guerra. Israel lucha contra esa problemática todos los días. Irán quiere imponer su forma de vida en Oriente Medio y el mundo todo. Esa línea ha causado mucho daño a los derechos humanos en la región en los últimos 20 años. No dudo que eso ha causado la muerte de millones.

P: ¿Y se puede responsabilizar a Soleimani por ello?

R: En gran medida sí. Él tenía la convicción de la vieja doctrina que dice que hay que destruir para construir algo nuevo. Esa es la revolución iraní. Es una revolución de conquista territorial.Quieren reconstruir la grandeza del imperio persa pero mucho mayor y claro que con ideología islamistas chiita. Pero se toparon con un obstáculo a su dominio hegemónico: Estados Unidos.

P: Este es también el trasfondo de singulares alianzas terroristas ¿no?

R: Sin duda. En el 2019 ya estaba más que comprobado que Al Qaeda había entablado una especie de alianza con Irán, que contaba con apoyo de Irán. En la casa en la que se ubicó en su momento a Osaba Bin Laden había material que lo confirmaba, que dejaba en claro ese apoyo de Irán. Se quejaba por ejemplo de que estaba dependiendo mucho de Irán y que no quería esa situación a tal punto.

P: Increíble…

R: Es más. También tras los atentados del 9 de setiembre del 2011, Al Qaeda recibió apoyo logístico de Irán en Afganistán y Sudán. Hay mucha evidencia al respecto. Sé que puede parecer sin sentido si pensamos simplemente en la guerra entre chiitas y sunitas, pero la lógica de ambos, Irán y Al Qaeda, era que ambos ven en Estados Unidos a un enemigo. Además, Bin Laden no era un ideólogo tan puro como algunos pensaban, sino un empresario con muchas ambiciones. E Irán tenía habilidades que Al Qaeda nunca iba a alcanzar. Él quería avanzar con Arabia Saudita y no le funcionó. Tampoco con Jordania. Irán le dio dinero y protección.

¿Cómo empezó todo?

P: Un punto clave es entender el origen de la presencia norteamericana en Irak. Comenzó, recordemos, con la invasión de Estados Unidos, pero luego su estatuto cambió ¿verdad?

R: Exacto. Comenzaré diciéndole que a mi criterio, aquella invasión fue un error. Fue producto de una mala orientación estratégica, de mala información de Inteligencia. No teníamos muy bien orientado nuestro plan en Oriente Medio. Irán siempre era el enemigo principal y nosotros lo subestimamos durante mucho tiempo.

P:¿Cuál fue la dinámica de aquellos primeros años?

R: Entramos muy rápido, logramos derrocar a Saddam Hussein y él después murió, pero en el 2004 hubo un punto de inflexión y empezó la insurgencia. Creo que recién en el 2006 Estados Unidos empezó a tomar en serio el conflicto. Antes no sabíamos si tenemos que quedarnos o no. Nunca se había hablado de quedarnos tanto tiempo. La presencia autorizada era cada seis meses. Y recuerdo que pensábamos que habría sólo cuatro ciclos de rotación.Pero en el 2006 hubo un cambio.

P: Estados Unidos decidió enfocar el tema de otra forma.

R: Así es. Se decidió aumentar la presencia en Irak, legalmente. Se firmó el acuerdo conocido como Status of Forces Agreement que legalizó la presencia militar y la cooperación entre el ejército norteamericano y el irakí. Fue muy controvertido pero se firmó bajo la presidencia de George Bush. El debate comenzó en el 2006 , se firmó en el 2008, expiró en el 2011 y fue renovado, cuando el Presidente era Obama. Lo aprobó tanto el ejecutivo irakí como el parlamento. Hoy creo que fue un error y que a Estados Unidos no le sirvió de nada. Entrenamos a las fuerzas irakíes, tratamos de mejorar la situación para que Irak se estabilice pero eso nunca ocurrió.

P: ¿Por qué cree que Irak aprobó ese acuerdo?

R: Una especulación mía es que como el entonces Primer Ministro Maliki era muy cercano a Irán, puede que planeaba emboscarnos después…no lo sé.

P: ¿Irak ganó algo de la presencia norteamericana?

R: Por supuesto. Irak sacó provecho de nuestra presencia. Su ejército, en la era posterior a Saddam Hussein, fue construido por Estados Unidos a bajo costo. Maliki sacó mucho provecho del acuerdo , pero le dio ventaja estratégica a Irán. Y una de nuestras peores decisiones fue quitar las armas al partido Ba´ath de Saddam Hussein en el 2003, ya que eso permitió la insurgencia por todos lados. Fue un gran error.

P: ¿Desde cuándo operan en Irak las milicias tal cual las conocemos hoy? O mejor dicho…¿desde cuándo hay presencia de Irán en Irak?

R: Empezó después de aquella negociación con Estados Unidos en el 2008. Pero no como ahora. Hasta el 2014 estaban formadas ya todas las milicias. En el 2014 crecieron por todos lados y en los últimos años empezaron a mostrar su fortaleza.

P: Pero hay también milicias sunitas, no sólo pro iraníes…

R: Así es. Milicias de los dos lados. Es una de las zonas más complejas de la región. Antes de la guerra en Siria que comenzó en el 2011, Irak siempre era la zona más complicada de Oriente Medio. En Siria estalló de inmediato una terrible crisis humanitaria. Pero Irak siempre fue muy complejo.

Después de la caída de DAESH,el ISIS, las fuerzas pro iraníes se fortalecieron.

La invasión norteamericana fue un catalizador que fracturó espacios de poder en Irak. Saddam Hussein era un gobernante terrible, pero era fuerte y aplicaba mano dura en un país conflictivo que en realidad debería haber sido tres países separados, y lo mantuvo unido. Es muy difícil hacerlo y menos que menos bajo la responsabilidad de Estados Unidos.

Pero Estados Unidos no tuvo mala intención ni entró por querer ocupar Irak. Yo estaba allí, lo recuerdo bien. Lo que se hizo fue intentar responder a lo que se veía como una terrible amenaza terrorista, convencidos de que en Irak había armas de destrucción masiva.

P: Que nunca se encontraron.

R: Así es. Pero se pensaba que había y la gran preocupación era que llegaran a manos de Al Qaeda. Eso era mucho más peligroso que la opción que las tuviera el propio Saddam Hussein.