Entendiendo de primera mano el significado de la alerta

Esta entrevista no la realizamos hace pocos días ni por la alerta a raíz del operativo contra el General iraní Qassem Soleimani, Tiene aproximadamente dos años. Pero la recordamos como si fuera de hoy. Y lo principal es que no ha perdido ninguna actualidad. Lamentablemente, habría que agregar….O en realidad, afortunadamente. O sea…lamentablemente hay que seguir en guardia, pero afortunadamente, Israel no cierra los ojos y Tzahal está siempre alerta.

A raíz de la renovada y agudizada tensión de los últimos días, que por ahora condujo a mucho menos escalada de la pensada-estimamos que aún oiremos al respecto-recordamos la entrevista que realizamos tiempo atrás al Tte.Cnel Guilad Malka, que en ese momento era el jefe del batallón “Yahalom” (Patriot) en el norte, en la batería emplazada en la ciudad de Haifa.

Ante todo, tras recibirnos en su oficina, dijo que mejor la entrevista la hacemos "en un punto especial". Caminamos, subimos una especie de colina dentro de la base y súbitamente, la vista. Impactante. La bahía de Haifa, la ciudad, a nuestros pies allí abajo. Emitimos una exclamación de asombro y admiración.

"Todos reaccionan así cuando llegan a este punto", nos dijo el oficial. "Y los primeros a los que traigo son nuestros jóvenes soldados. Para que entiendan claramente qué están defendiendo".

Cuando le preguntamos cómo explicar cuál es su misión en el lugar, respondió: “Tal como le digo a mis soldados, nosotros somos la pared de hierro emplazada desde el Mediterráneo hasta el extremo de los altos del Golan para impedir que nada nos cruce y ponga en peligro la región. Hace tan solo tres meses interceptamos exitosamente un dispositivo sin piloto llegado desde Siria, que había violado nuestra soberanía y que dado que había cruzado la frontera, fue derribado. No es algo que ocurre todos los días ni todos los meses pero cuando sucede, transmite un mensaje clave: que Israel protegerá su soberanía, también en su espacio aéreo”.

Agregó que preservar la seguridad tiene varias dimensiones.

“Ese dispositivo aéreo, en principio, podría ser capaz de llevar a cabo varias acciones hostiles, desde fotografiar bases estratégicas hasta atacar con explosivos. O sea que al interceptarlo e impedir que siga su vuelo sobre Israel, se está enviando un mensaje hacia afuera pero concretamente, garantizando seguridad. Va todo junto”.

¿Cuál es el mayor desafío?, le preguntamos.

“Garantizar que un soldado de 19 años que está en la batería, tenga claro que la amenaza puede llegar en cualquier momento, que se mantenga la alerta operativa, para estar siempre prontos para reaccionar. Como todos, también nosotros queremos que haya paz, pero en el ejército sabemos que tenemos que prepararnos para la guerra. Este es el objetivo de nuestro trabajo, estar prontos para ganar una guerra si esta estalla y garantizar ser lo mejor posible si tenemos que luchar. Son muchos los desafíos y sin duda uno de ellos es estar prontos desde un punto de vista operativo”.

Pero lo operativo va de la mano también, de la preparación mental.

“ Entendemos que en la próxima guerra con Líbano, concretamente con Hizbala, caerán aquí numerosos cohetes, numerosos misiles, y habrá víctimas. Por eso hay que preparar a los soldados no sólo militarmente , para que nada los tome por sorpresa. Y claro que aquí hay muchas tensiones.

Es que por un lado miran hacia el cielo, o miran a la pantalla del radar, y esperan. Y tienen que pasar de estado 0 a 1 en un instante. Y la responsabilidad de los comandantes es mantenerlos siempre alertas desde un punto de vista operativo. Es por eso por ejemplo que los turnos nunca son de más de cuatro horas seguidas. Es que los soldados deben iniciar su turno cuando están plenamente alertas y prontos, de modo que si les preguntas cuándo creen que la batería tendrá que lidiar con la próxima amenaza, digan “en el turno que comienzo ahora””.