¿Alguien no sabe dónde están los asesinos?

En pocos días, cuando sea 18 de enero,se cumplirán cinco años desde la muerte del Dr. Alberto Nisman,el Fiscal de la causa AMIA que iba a declarar al día siguiente en el Congreso y denunciar a la Presidenta de Argentina, a su Canciller y a todos los involucrados en la masacre.

Pero Nisman no pudo hablar. Se convirtió en la víctima 86 del atentado a la AMIA.Y su muerte no pudo ser formalmente declarada como homicidio. Así como no se puede, y no se podrá llevar a juicio a los que diseñaron, planificaron y ejecutaron la masacre de la AMIA porque están protegidos en distintas ciudades de Irán,tampoco parece haber forma que Nisman pueda descansar en paz.

Tampoco descansarán en paz las casi 180 víctimas que viajaban en un avión civil de línea ucraniano que Irán derribó de un misilazo y dijo después que "fue un error humano",y culpó del error a Estados Unidos.O sea, como Irán aduce que podría haber habido hostigamiento de parte de Estados Unidos,la culpa de creer que un avión civil era un misil es...de Estados Unidos. Los asesinos,muy tranquilos.

En 1992,volaron la Embajada de Israel en Buenos Aires.

En 1994, volaron la AMIA.

En 2015,callaron a Nisman.

Los aliados de Irán en América Latina hacen silencio, y es lógico. Son cómplices conscientes y fervorosos.

Los demás,¿creen que el silencio puede impedir que el próximo misilazo caiga más cerca?

Obvio que los que pueden hablar, y hacen silencio,saben que es una vía que deja abierta todos los riesgos frente a los que no tienen pudor y piensan que el otro es el enemigo, y matar puede ser "un error".

A cinco años de su muerte,Nisman está por ser asesinado otra vez.