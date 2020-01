Importante intercambio de mensajes entre el Presidente electo Lacalle Pou y el Premier israelí Netanyahu

El Embajador de Israel en Uruguay Yoed Magen publicó en su cuenta de Twitter el mensaje de saludo que el Primer Ministro Netanyahu envió al Presidente electo Luis Lacalle Pou por su reciente victoria.

Así dice el mensaje:

31 de diciembre, 2019

Señor Presidente electo

Acepte por favor mis felicitaciones por su elección como Presidente de la República Oriental del Uruguay.

Israel y Uruguay disfrutan de vínculos cercanos y nosotros estamos comprometidos a continuar a potenciar la amistad y cooperación entre nuestros dos países en los próximos años.

El pueblo de Israel recuerda con amistad a su padre, el ex Presidente Lacalle, y aprecia profundamente su cálida amistad. Estoy seguro que bajo su liderazgo, nuestras relaciones alcanzarán nuevas alturas.

Estoy ansioso por continuar trabajando con usted y el Gobierno de Uruguay en beneficio de nuestros dos pueblos.

En nombre del pueblo de Israel, le deseo mucho éxito en guiar a Uruguay hacia una mayor prosperidad aún.

Benjamin Netanyahu

El Presidente electo agradeció públicamente al Embajador Magen, por la misma vía.

Y nosotros no nos sorprendemos, porque el trasfondo de apoyo a Israel de parte de Lacalle Pou, lo tenemos clarísimo.

Estas fueron algunas de sus declaraciones en la entrevista que nos concedió en octubre último, poco antes de la primera vuelta en las elecciones.

“¿Qué hace sentir orgulloso a Uruguay con respecto al Estado de Israel? Que cuando unos miraron para el costado Uruguay fue de aquellos que habló antes de que sucedan las cosas para que de alguna manera se confirme la existencia del Estado de Israel. Sucedió también con el genocidio armenio: Uruguay fue de los primeros que no tuvo prurito en hablar aun cuando algunos intereses podían confluir negativamente. Y por eso Uruguay es destacado en el mundo, fue un chiquito corajudo. Y eso me parece que habló muy bien de Uruguay y hay que recuperarlo. Y en estos años se ha perdido”.

Y agregó:

“A mí me dio mucha vergüenza cuando Uruguay no acompañó algunas declaraciones en las Naciones Unidas con respecto a acciones terroristas claras negando la existencia del Estado de Israel y se abstiene de votar o no acompaña a la mayoría. Eso para mí es una mancha en una política clara de Uruguay con respecto al terrorismo, con respecto a acciones armadas, con respecto a la negación de un Estado que Uruguay fue de aquellos que ayudó, bregó activamente para que existan”.

Preguntamos si eso significaba que había puntos concretos en los que cambiaría la línea del gobierno uruguayo respecto a Israel en los últimos años.

“Claramente. También en cuanto a la posición que hay que tomar ante dictaduras y ante el terrorismo. No estoy innovando, te diría que estamos volviendo al trillo, que lamentablemente, por algunas afinidades, cambió. Yo creo que la afinidad con Venezuela en algún momento sobrepasó Venezuela”.

Al preguntarle si con eso se refiere a que el tema tiene incidencia a nivel regional, respondió:

“ Claro. Yo esto lo hablé cuando tuve la oportunidad de reunirme con Netanyahu, la triangulación entre Irán, Venezuela, la triple frontera y algunos países de América del Sur, allí hay una connivencia que ha sido denunciada en otros lugares. Yo tuve la oportunidad de hablarlo con Netanyahu y sus asesores pero se ha hecho en otros estrados internacionales. Eso, de alguna manera fue coartando la libertad de expresión de un país que siempre fue muy claro. Que no mide consecuencias. Uruguay no medía consecuencias. No medía consecuencias comerciales, era clara una defensa a ultranza de los derechos humanos y eso no ha desaparecido pero ha quedado empañado”.

Poco después de la entrevista aquí citada, Luis Lacalle Pou quedó confirmado como Presidente electo de la República.