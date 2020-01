¿Qué aprendí de viajar sin planificar a Israel? Algunos tips para viajar y no morir en el intento

A veces parece ser romántica la idea de agarrar un bolso, meter algunas cosas y salir a recorrer el mundo. Ese mundo que es inmenso y a la vez fascinante y quienes somos ansiosos y sentimos que la vida no nos da para abarcar todo lo que queremos hacer y conocer quizás se nos de por comprar un pasaje de avión y simplemente esperar que todo salga bien cuando viajamos. Sin embargo, aunque los viajes sin itinerarios fijos son interesantes, son buenos, nos relajan, nos hacen ir predispuestos a que el destino o quienes conozcamos allí sean los que nos provean de distintas propuestas y hagan más rica y autentica nuestra experiencia, una investigación previa del destino y pensar algunas cuestiones prácticas pueden hacer de nuestra experiencia algo aún mejor. A continuación lo que iré desarrollando es brevemente algunos tips que me hubiera gustado que alguien me diera a la hora de viajar, que probablemente no hubiera seguido porque ante todo soy un improvisado, pero que con el diario del lunes si voy a seguir en mi próximo viaje porque cuando aprendés algo en base a la experiencia, ese aprendizaje queda grabado en uno. Pero, si no necesitan equivocarse y les basta con solo leer, les dejo algunas ideas que quizás mejoren su experiencia en su próximo viaje.

Investigar el destino al que van

Por más que un país parezca tan interesante y lleno de lugares para visitar y tan lleno de vida que no sea necesario una pequeña investigación, unas horas de Google, o la compra de una guía del país les va a permitir seleccionar que lugares quisieran, idealmente, visitar así como también poder desarrollar planes secundarios en caso de que lo que inicialmente iban a hacer no sea posible por cuestiones por ejemplo climática. Por ejemplo Tel Aviv, Yafo y Jerusalén son ciudades que idealmente uno caminaría porque son bellas, tienen un montón de vida en las calles pero si viajan en enero a esta zona del mundo les va a tocar el invierno y en el 2020 este invierno viene siendo catastróficamente lluvioso por lo cual saber que cosas hacer para resguardarse de la lluvia ha sido algo en lo que he invertido tiempo de mi viaje cuando podría haberlo hecho antes de llegar.

Pensar un presupuesto realista al lugar al que viajan

Siempre que viajen piensen cuanto quieren gastar y también piensen si eso que desean gastar diariamente coincide con lo que cuesta comer, transportarse y visitar lugares en su país de destino. El clima puede hacer que dediquen más tiempo a visitar museos y lugares con costo por lo cual, incluso cuando viajan como yo, de mochilero, es fundamental tener una noción del costo de hostales (y que requisitos tienen, porque en muchos lugares pueden pedirte un depósito, o una tarjeta de crédito como garantía y quien ha viajado con una mochila por América Latina quizás no lo tiene en cuenta al irse a otro continente). Sino van a terminar sin saber donde pasar la noche y casi sin dinero para poder comer y estando lejor de casa y al viajar con una mochila y en solitario se puede volver una experiencia estresante.

Empacar de forma inteligente

Dependiendo de donde se van a alojar y de que estilo de viaje van a tener pueden viajar con más o menos equipaje. Sin embargo ¿no les ha pasado que han viajado una semana a algun lugar cercano y cuando vuelven y desarman la valija ven que la mitad de las cosas no las han usado o no han tenido que cargar con maletas inmensas por distintas paradas en un viaje de más de una ciudad pensando en lo incómodo que es? De acuerdo al tipo de viaje que decidan hacer empaquen inteligentemente. En mi experiencia, menos es más y además ¡es más cómodo! Al viajar cerca de un mes a Israel era muy dificil para mí pensar en empacar sin la idea de que en algún momento iba a tener que lavar la ropa porque sino iba a tener que llevar un armario entero y lo último que deseas cuando estás viajando de ciudad en ciudad (y más al quedarte en hosteles y casas de amigos, como es mi caso) es cargar con demasiadas cosas. Elegir cosas que combinen entre sí, que sirvan para distintas ocasiones y ser realista a la hora de que tipo de eventos vas a vivir en tu viaje van a hacer que elijas lo apropiado para tu carry-on o tu mochila. En mi caso empaqué prendas de invierno y prendas más livianas porque el clima es variable en Israel e incluso el short que usaré en la playa o el calzado que usaré en la playa también lo uso como pijama y pantuflas. Si bien consideré el frío no consideré al viajar en la posibilidad de lluvias y mi calzado no sirve cuando hay demasiada agua en la calle o se vuelve resbaladizo. Mi segundo par de championes los llevé sin estrenar y eso es otro error. Siempre esten seguros de que lo que lleven les queda cómodo sino cargarán con algo que no podrán usar. Si vienen a Israel en invierno les recomiendo traer un par de botas que aguanten la lluvia y un abrigo de verdad impermeable.

Invertir en auriculares y en un cargador de batería móvil y tener tu celular desbloqueado

Al estar viajando, durante mucho tiempo van a estar en transporte público y aunque puede ser bueno estar con los oídos despejados para sentir el país también desde lo auditivo (y en Israel se sienten muchísimos idiomas y formas de hablar a la vez, todo el tiempo, y es una parte rica de la experiencia) a veces uno extraña escuchar su música favorita y poder aislarse y relajarse un poco. Y una necesidad al viajar a un país donde no hablás la lengua, por más que sepas inglés es el acceso a Internet y a mapas online es una necesidad en el tiempo en el que vivimos. Muchas veces las baterías nos juegan malas pasadas y en más de una oportunidad en este viaje hubo días complicados donde, a pesar de tener varios cargadores, se terminaron rompiendo y no haber previsto comprar y traer un buen cargador portátil hizo que no aprovechase al máximo determinados días. Tener tu celular desbloqueado para poder comprar un chip local y tener acceso a internet sin depender del roaming y sus costos también es una buena idea para viajes largos como el que estoy haciendo, de casi un mes en Israel.

Animarse a probar comida local, sugerencias de residentes y hablar con locatarios

Siempre pueden hacer un viaje comprando un paquete turístico donde esté todo pensado para que se relajen durante un tiempo y la pasen bien. Empero esa no es la idea de un viaje donde realmente conozcan a un país y se vayan con una vibra de como ese lugar realmente funciona. La comida nos dice mucho de los orígenes de la gente de un lugar y en Israel es un desafío y un estímulo a las papilas gustativas porque hay influencias europeas y de Medio Oriente, especias por doquier y recetas de todo tipo además de opciones de cocina de todo el mundo, adaptadas, mezcladas y convertidas en comida israelí (y en muchísimos casos también kosher para seguir los principios religiosos del judaismo). Asimismo si bien pueden ir con un itinerario muchas veces los mejores lugares para visitar, o sitios donde comer, o ideas de actividades para hacer surgen de locales que ya han recomendado actividades a otros turistas o que, por ser residentes de un lugar, saben que lugar sirve la mejor comida, o cual es la mejor discoteca de una ciudad o si un museo realmente vale la pena ser visitado. Asimismo de charlar con personas nuevas van a tener distintas perspectivas de como es y que posturas tienen miembros de la sociedad a la que van a visitar. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con dos personas criadas en un Kibbutz y saber como fue su experiencia allí teniendo ambos posturas políticas y estilos de vida diametralmente opuestos y viendo la vida en esta especie de pueblos donde anteriormente existía una suerte de comunismo utópico con una mirada muy diferente que me enriquece a mí y al conocimiento con el que vuelvo de como es este país.

Viajar siempre es anirmarse a tomar riesgos y es un acto de coraje hacerlo con los ojos cerrados como lo hice yo. Quizás un acto de inconsciencia. Una mancha más al tigre. Pero inspiró estas líneas y me está brindando una experiencia de aprendizaje y de vida fundamentales para futuros viajes y nuevas aventuras.