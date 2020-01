Días dramáticos en la política israelí

Los resultados exactos de lo que está sucediendo ahora en la política israelí, tanto en la derecha como en la izquierda, se verán recién más adelante, pero ya ahora está claro que estos son días dramáticos en el torbellino pre-electoral.

En la izquierda, tras no pocas dudas y varias idas y venidas, se anunció este lunes que el partido laborista se une con Meretz. Para ser exactos con los nombres que ambos usaban últimamente, el laborismo es Avoda-Guesher, desde que el jefe laborista Amir Peretz se unió con la ex diputada de la derecha secular de Israel Beiteinu, Orly Levy-Abucasis. Y Meretz, el partido sionista más de izquierda, adoptó antes de las elecciones de setiembre el nombre “Hamajané Hademocráti” (El Campo Democrático, o la Unión Democrática), al sumársele en su momento la otrora diputada laborista Stav Shafir y el ex Primer Ministro Ehud Barak. Este último decidió que ahora no se postula. Y respecto a Stav Shafir, no llegaron a un acuerdo sobre el escaño que ocuparía y por ahora no está en la lista, lo cual es uno de los motivos de disputa en la izquierda en general, ya que se considera que es una gran parlamentaria.

Recién cuando los israelíes vayan a las urnas el 2 de marzo, se confirmará si la apuesta del bloque de izquierda fue sabia, y si la unión los fortalece de acuerdo a la lógica que juntos son mucho más que la suma de sus componentes, o por el contrario, los debilita más aún. En sus redes sociales, tanto el jefe de laborista Amir Peretz como el de Meretz Nitzan Horovitz, subieron la foto que es portada de esta nota. Peretz la acompañó con las siguientes palabras: "Sociedad de cambio y esperanza. Nos unimos".

Por otra parte, en el Parlamento se vivió este lunes una verdadera tormenta, cuando en la comisión reguladora se aprobó por amplia mayoría la formación de la así llamada Comisión de la Kneset, la primera instancia que debe debatir el pedido del Primer Ministro que se le conceda inmunidad parlamentaria, y los diputados del partido Likud de Netanyahu lo declararon “ilegal”. Los legisladores del Likud y otros partidos de derecha salieron airados de la sala al aprobarse por 16 votos contra 1 la creación de la comisión en cuestión.

El Likud califica la votación de “vergonzosa” , alegando que el partido “Kajol Lavan” de Beni Gantz “será recordado como aliado de Odeh y Tibi”, en referencia a los diputados árabes Ayman Odeh y Ahmed Tibi de la Lista Conjunta, mayormente árabe. “Todos ustedes son ´no a Bibi´”, increpó el diputado del Likud Shlomo Karai.

La explicación procedural de su rechazo se refiere a un acuerdo pactado el 15 de diciembre entre el Presidente de la Kneset Yuli Edelstein y el partido “Kajol Lavan” , el que emergió de las elecciones de setiembre con mayor cantidad de escaños, respecto a la formación de las comisiones parlamentarias. El Likud alega que la convocación de la reunión viola dicho acuerdo, a pesar de la insistencia del diputado de Kajol Lavan Avi Nissankorn asegurando que el Presidente de la Kneset dio su consentimiento.

Pero la razón principal parece ser que al formarse ya la comisión, es probable que ya antes de las elecciones de marzo la comisión parlamentaria encargada del tema ya haya debatido y votado el pedido de inmunidad presentado por el Primer Ministro Netanyahu. El Primer Ministro esperaba evitar que se alcanzar a realizar el debate sobre su pedido antes de las elecciones, dado que no se le puede imputar antes que la Kneset haya realizado dicho debate.

Ahora está claro que al menos los primeros debates sobre el tema tendrán lugar antes de las elecciones y el temor del Likud es que influyan sobre los votantes.