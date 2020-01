A 5 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman

Del dicho al hecho hay un gran trecho. El dicho popular en Argentina parece reivindicarse día tras día y la realidad triste ayuda a que tome vigencia y preponderancia.

A pocas horas de conmemorarse el 5 ° aniversario de la muerte del fiscal Nisman, Argentina de nuevose convierte en el escenario de palabras vacías, dolorosas e impunes que buscan ensuciar la imagen de un fiscal muerto por investigar al poder.

Desde que hay un nuevo signo político, en Argentina uno no sabe ya con qué puede encontrarse. Groucho Marx supo decir “tengo mis principios y si no te gustan tengo otros” y por lo visto el presidente de la República algo de esto entiende. El mismo que se encontró marchando con más de 400.000 personas a los pocos días de enterarse de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman pidiendo justicia, puede afirmar 5 años después que no hay motivos para creer que al fiscal lo hayan asesinado. Si tomamos en cuenta que en un período de dos semanas se predispuso desde el gobierno a cuestionar el rol de la justicia, se planteó revisar pericias, armar operaciones mediáticas en medios afines los cuales exponen a espías por demás cuestionados y además a prófugos de la ley buscados por INTERPOL con alertas rojas, estas semanas las palabras han cavado un trecho aún más amplio y oscuro entre la vida, el trabajo y la muerte del fiscal Nisman.

En los días pasados el país se viootra vez sacudido por la defensa provocativa e increíble de Mohsen Rabbani, para una radio aliada al gobierno de turno.Parece que en Argentina, un prófugo de la justicia hace ya 25 años y sobre quien pesa una orden de captura internacional de INTERPOL puede realizar en una entrevista radial, una defensa de su imagen y mofarse de un fiscal que no puede defenderse. Resulta que en Argentina, el ex agregado cultural de la embajada de Irán Mohsen Rabbani quien fuera acusado de ser partícipe necesario e ideólogo del atentado a la AMIA brindó una entrevista en la que aseguró que al fiscal Nisman lo mataron pero que su investigación además de tener las manos vacías estaba plagada de mentiras y era orientada por los Estados Unidos e Israel para culpar al régimen Iraní por los hechos sucedidos el 18 de julio de 1994. Como si todo esto no fuera suficiente, Rabbani en la entrevista,defendió a la actual vicepresidente de la Argentina diciendo que “quiso resolver el tema y no la dejaron” en clara referencia al memorándum firmado entre Argentina y la República islámica de Irán. -La misma vicepresidente que pudo dar excesivos discursos en cadenas nacionales y le fue imposible siquiera dar un pésame a la familia del Fiscal Nisman al haberse referido a su muerte-. Como mucho de lo que sucede en Argentina las palabras no alcanzan para poder explicar por qué a la hora de “resolver el tema”el mismo memorándum que no fue aprobado por el parlamento Iraní y que gracias a escuchas se sabría que fue negociado y escrito en la oscuridad por gente como Khalil o Fernando Esteche en una especie de cancillería paralela, fue negociado y ocultado con encuentros en Siria del ex canciller Timerman, lo cual fue primero negado y luego aceptado.

En Argentina resulta que un acusado de idear un atentado que se cobró 85 víctimas se defiende por medios de comunicación y no se presenta en la justicia. En Argentina, un presidente primero habla de Asesinato y al poco tiempo fija su postura a favor del suicidio. En Argentina resulta que un ex canciller negocia un memorándum a escondidas. En Argentina se puede ensuciar la imagen de un fiscal que no puede defenderse y decir cualquier brutalidad, porque pese a las pruebas que incriminan a las personas, más vale menospreciar todo y tapar los espacios con palabras vacías porque como dicen“del dicho al hecho hay un gran trecho”, el mismo que profundizan acusados y aliados en la defensa para nunca llegar a la verdad, la misma que el fiscal Nisman trató de alcanzar y por lo cual su vida le fue arrebatada.