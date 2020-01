El peligro de terrorismo iraní en América Latina, en las palabras del propio Alberto Nisman

El Dr. Alberto Nisman, como Fiscal de la causa AMIA , realizó un concienzudo trabajo de investigación por el cual Interpol en su momento órdenes de detención a jerarcas iraníes involucrados en el atentado contra la sede de la mencionada mutual judía en 1994 en Buenos Aires . Pero la dinámica del detallado estudio de los materiales de Inteligencia a los que llegó a raíz de su investigación, abrió la caja de Pandora.La madeja se fue complicando cada vez más.

En determinado momento, Nisman entregó al Juez de la causa Amia un detallado informe sobre la red terrorista que Irán había instalado en diferentes países de Latinoamérica. Entre ellos, Uruguay. Hizo llegar a los países en cuestión el material recabado, para que puedan hacer su propia investigación y lo que consideren oportuno en caso que se convenzan que en efecto, están en riesgo de ser víctimas del terrorismo iraní.

La AMIA tras el atentado (Foto: Esteban Alterman)

P: Fiscal Nisman, ahora estamos hablando concretamente de una acusación a la República Islámica de Irán que va más allá del caso AMIA, que instala bases de Inteligencia para perpetrar atentados.

R: Exacto. Instala estaciones de Inteligencia para que , llegado el momento, gran parte del aparato para cometer un atentado terrorista, esté pronto. O sea, preparan la base para actuar en caso que por algún motivo -como fue en el caso de Argentina una sanción por el incumplimiento de los contratos de transferencia de tecnología nuclear- o si desean “remover un obstáculo”, deciden cometer ya el atentado y gran parte del aparato estará armado y faltará únicamente ultimar detalles. Pero lo más importante ya lo tienen listo.

P: De acuerdo al material que usted ha recabado en forma clara, los países en los que Irán habría actuado de esta manera son Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Trinidad Tobago, Surinam y Guyana. ¿Qué detalles pueden publicarse , de las pruebas que usted hizo llegar a Uruguay, respecto a lo que ha desplegado allí Irán?

R: Por ejemplo, en Uruguay,en la época concomitante con el atentado contra la AMIA, había un embajador que había sido expulsado de Venezuela porque estaba a cargo de la misión diplomática de ese país cuando se intentó secuestrar en el aeropuerto en Caracas a un disidente iraní, Motamer, para llevárselo a Irán, precisamente porque era un disidente. Eso fue hecho por agentes de la embajada iraní. A ese embajador lo expulsaron de Venezuela y al poco tiempo lo nombraron en Uruguay.

Otra de las personas que estuvieron en la embajada en Uruguay tenía como antecedente haber estado entre quienes tomaron la embajada de Estados Unidos en Irán . Otros eran agentes de las Guardias Revolucionarias. O sea que era todo un cuadro que a la luz de lo que hizo Mohsen Rabani en Buenos Aires-el agregado cultural iraní en Argentina- da como para sospechar que esa red de Inteligencia podía estar montada.

P: ¿Se puede dar un paso dramático hacia adelante y aclarar que Irán preparó también en Uruguay la infraestructura necesaria para , llegado el momento, si lo deciden, perpetrar un atentado terrorista?

R: Que preparó la infraestructura, sí. Que tiene la posibilidad de hacerlo, sí. Si lo va a hacer o no, eso no lo sé yo.

P: O sea ¿existe el riesgo concreto de un atentado iraní en Uruguay?

R: En todos los lugares en los que está instalada la estación de Inteligencia, existe la posibilidad de que dada la orden desde Irán que hay que activar, lo realicen de un momento para otro.

P: Y el tema debe ser investigado ,dice usted, sin esperar a que haya un atentado.

R: Claro. Quizás en Argentina, si no se hubiera interrumpido la transferencia de tecnología nuclear a Irán, nunca se hubiera usado. Hay mucha gente que actúa como células dormidas, tiene su actividad habitual, su profesión-pueden ser diareros, ingenieros, comerciantes- que cuando reciben orden de actuar, actúan. Y también puede pasar que viven toda una vida, se mueren y no reciben la orden.Pero estaban dispuestos para el caso que se les ordenara actuar. Estaban preparados.

Recordemos que el agente iraní en Guayana, Abdul Kadir, que organizó el frustrado atentado contra los tanques de combustible del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, fue activado 24 años después de su reclutamiento.Y hoy está purgando pena de por vida. También Muhsen Rabani, Agregado cultural de Irán en Argentina, clave en el atentado contra la AMIA, entró en acción muchos años después de llegar al país.

Lo que parece mucho, 24 años, un cuarto de siglo, sin duda bastante tiempo, un proceso muy largo, para ellos no es mucho tiempo. Por eso nosotros no hablamos de un gobierno terrorista sino de un régimen terrorista. Para ellos no es mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo le puede llevar a un país usar a esas células. Pero lo que demostramos es que una vez que lo tiene decidido lo puede implementar de manera muy rápida porque parte de la infraestructura ya la tienen lista.

No quiero decir que habrá un atentado mañana. Ojalá no lo haya nunca. Pero tienen todo más o menos preparado para que en caso que llegue la orden de que haya que realizar un atentado en determinado lugar.

P: Y claro que los distintos nombres que usted da acá de ejemplo, son parte de una red…

R: Por supuesto. Ante todo es importante aclarar que los países que mencioné no son los únicos sino simplemente lo que yo pude verificar a raíz de la investigación de la causa AMIA.

Por ejemplo, la vinculación con Guyana fue a raíz de que las personas condenadas por el intento de atentado en el aeropuerto JFK-fundamentalmente el iraní Abdul Kadir- tenía una vinculación con Mohsen Rabani , agregado cultural de Irán en Argentina en 1994 , dependía de él.Rabani manejó toda la infiltración en toda Sudamérica, fundamentalmente la de Guyana y Kadir era un discípulo de él y hasta le entregó a sus hijos para que los educara. Esto nos permitió entrar a este tema.

P: ¿Por qué , en el marco de la investigación de la AMIA, llegó a investigar en otros países?

R: Porque entendimos que había conexiones. Varios ejemplos.Hadi Soleimanpour, embajador de Irán en Argentina, también lo era ante Paraguay.Ahí está la Triple Frontera, Foz de Iguacu, Ciudad del Este. El inmolado de la AMIA entró por ahí.

Mohsen Rabani diseñó centros culturales que tienen una actuación dual al igual que los organismos diplomáticos iraníes. Por un lado, la legítima en cuyo marco realizan obviamente actos diplomáticos, culturales y demás y por otro, lo que esta encubre: actividades ilegales.

Rabani hizo todo esto también en Uruguay, Chile y en Colombia, con lo cual vimos que determinados elementos que se daban en este modelo, en Guyana y Argentina tenían una matriz idéntica. Lo pudimos averiguar porque fueron los dos países en los que por desgracia hubo atentados. O sea, Guyana no lo tuvo pero fue allí que se planificó el atentado contra el John Fitzgerald Kennedy.

Varios de estos puntos, no todos, sin buscarlos, se dieron en todos estos países que mencioné antes.Entonces el razonamiento es: si en Argentina antes del atentado ocurrieron todos estos pasos, en Guyana antes del atentado frustrado pasaron tales y cuales pasos, si veo que en varios países de América Latina se verifican en menor medida muchos de esos extremos , hay elementos como para sospechar que algo está pasando. No puedo afirmar yo que va a haber un atentado terrorista en tal o cual país y ojalá no lo haya-y no lo tengo que hacer yo sino un miembro del Poder Judicial de cada país-pero hay elementos para sospechar que algo preocupante está ocurriendo.

Entonces, en cumplimiento de los tratados de cooperación en materia de terrorismo internacional, de derechos humanos y de asistencia judicial, estoy desde un punto de vista legal y hasta moral, obligado a hacerles saber a esos países lo que está pasando para que ellos determinen si realmente está ese peligro allí vigente o no. Pero lo que no puedo hacer es guardarme la prueba.

Y el Poder Judicial en cada país es el que tendrá que determinarlo. Ojalá que yo me equivoque y ninguna de estas reglas estén vigentes, por el bien de todos estos países, que no tengan atentados. Pero ante la menor posibilidad que esto ocurra, el tema tiene que ser investigado.

Si los tratados de cooperación a nivel judicial no sirven para este tipo de cosas, realmente no sirven para nada.

P: ¿Le consta que en Uruguay se tomó en serio el tema?

R: Sí, sin duda, por lo menos los llamados que recibí mostraron interés en ver la documentación clara del tema.

P: ¿O sea que está clarísimo que en las embajada de Irán en Uruguay ha habido gente que no estaba allí sólo como funcionarios diplomáticos?

R: Sí, indudablemente. En todos estos países. En Uruguay es donde más evidencia tenemos al respecto. Y reitero que cuando nosotros pedíamos material a cada país, no era buscando esta matriz de comportamiento iraní, sino buscando pruebas en el caso AMIA.Y ahí surgían estos puntos de coincidencia. No es que hicimos una investigación aparte porque no estamos facultados para hacerlo a fondo. Así y todo, nos dimos cuenta de cosas que pasaron en Argentina y luego hubo atentado, que pasaron en Guyana y hubo intento de atentado..y que están también en otros países y que por ende tememos que también en ellos puede haber un atentado.

P: Cualquier latinoamericano que lee sobre sus hallazgos a raíz de la investigación del caso AMIA, tendría que estar seriamente preocupado..¿verdad?

R: Yo creo que los organismos de investigación tienen por lo menos que dar un poco de atención a esto y ver si realmente esto sigue ocurriendo. Lo que yo no puedo hacer es ante estos elementos concretos de prueba no ponerlos en conocimiento de los Poderes judiciales respectivos, para que se tomen las medidas porque a eso apunta la cooperación y asistencia judicial en materia de terrorismo.

(Entrevista de Semanario Hebreo con el Fiscal Alberto Nisman (z”l), junio 2013)