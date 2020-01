Con Pablo Brenner, resumiendo PuntaTech 2020 y mirando al futuro

Hace dos años, en una entrevista anterior que realizamos a Pablo Brenner, esta fue la introducción que escribimos: Siempre en el campo de la innovación tecnológica, quien es reconocido como uno de los padres nada más ni nada menos que del Wifi- la conexión inalámbrica que hace tanto es parte esencial de nuestras vidas- continúa buscando siempre nuevas ideas que lo desafíen.

Nada de eso ha cambiado. Si bien sigue al frente de “Collokia”, una empresa de inteligencia artificial y continúa siendo el Chief Innovation Officer en Overactive, Pablo siempre busca nuevas idea e inspiraciones. Una vez por año, junto a otro gran emprendedor, Sergio Fogel, las canaliza al ya tradicional y atractivo evento PuntaTech, donde los conferencistas que traen los inspiran también a ellos.

El PuntaTech 2020 se realizó días atrás. Una buena excusa para hablar con Pablo, aunque siempre nos queda gusto a poco.

P: Pablo, ha terminado otra edición de Punta Tech. ¿Cuál es tu resumen? Doy por descontada la satisfacción.

R: Quedamos muy contentos, vino mucha gente, más de 1500 personas, y creo que las 3 charlas, bien diferentes entre sí, fueron de altísimo nivel. Teníamos un poco de miedo de cómo iba a salir la charla de Dan Ariely por video conferencia, pero salió perfecta.

La video conferencia de Dan Ariely

P: ¿Cómo medís el éxito del evento? Imagino que es una combinación tanto de la cantidad de gente interesada que se apuntó, como del nivel de los disertantes…

R: Exacto, y más que nada la reacción del público y de los sponsors. Este año recibimos muchísimas felicitaciones de ambos, incluso algún sponsor ya confirmó para el año próximo, lo que indica que quedaron contentos con el resultado.

P: Por lo que he visto del programa, en realidad el tema no es sólo tecnología…hay una fuerte combinación con la sicología de la sociedad de hoy, con la forma de educar ¿verdad?

R: Exacto. Si bien el evento empezó con un fuerte foco en tecnología y emprendedurismo, ya hace años lo que buscamos son charlas que inspiren, que dejen a la gente pensando y el tema de la economía conductual es muy interesante. Últimamente algunos premios Nobel de economía fueron precisamente a expertos en esa área como Richard Thaler o Daniel Kahneman (que no es economista sino sicólogo).

P: Un catedrático israelí que enseña en Estados Unidos. Lo entrevisté hace años y recuerdo justamente que me extrañaba que un sicólogo reciba el Nobel de Economía. Pablo ¿qué aprendiste vos mismo de los distintos conferencistas?

R: De Dan Ariely ya había leído varios libros, pero igual siempre que lo escuchas aprendes algún concepto nuevo. Fue muy interesante la metáfora del cohete analizando la fricción por un lado y el impulso por otro. Después, sus respuestas en el q&a fueron muy interesantes, por ejemplo en el tema de educación, cómo motivar a los chicos a estudiar, o las chicas a estudiar ciencia y tecnología.

La charla de Daniel Rudasesky fue super motivadora, escuchar como en tan poco tiempo pasaron de una idea a una operación con más de 60 locaciones, y el foco que le dan a la experiencia del cliente. Y lo mismo con la de Virgin Galactic, ver cómo cuando alguien se propone algo que parece imposible (viajes de privados al espacio) y lo lleva a cabo, resulta en algo super inspirador.

Daniel Rudasevsky

Stephen Attenborough

P: Y hasta revelar que un joven empresario uruguayo viajará al espacio, no es poca cosa. ¿Cómo ubicar a Uruguay en iniciativa emprendedora?

R: Hemos avanzado mucho.Hace 15 años casi que no existía la palabra emprendedor en el léxico uruguayo, hoy ya hay varios emprendedores, y cada vez haciendo emprendimientos más globales.

P: No es casualidad que los promotores de Punta Tech, vos y Sergio Fogel, sean dos egresados del Technion ¿no?

R: Obviamente, el haber vivido en aquella época en Israel, cuando se gestaba lo que hoy es el Startup Nation, debe haber influido. También ayuda que durante esos años desarrollamos una red de contactos importante que nos permite tener acceso a speakers interesantes (prácticamente todos los años tuvimos algún conferencista israelí).

P: Y realmente de primerísimo nivel. Recuerdo que hace pocos años, estuvo nada menos que Aharon Aharon, que encabeza la Autoridad de Innovación de Israel y tiene una trayectoria impresionante en este campo.

R: Así es.

Un PuntaTech anterior, Pablo Brenner con Aharon Aharon

Y con Yuval Noah Arari (izquierda) y su representante (derecha)

Me dijiste una vez que a la gente no le gustan mucho quizás los empresarios, pero sí mucho más los emprendedores. ¿Cómo ves la situación hoy en Uruguay?

R: Es cierto, lo recuerdo…pero te diré que hoy creo que el tema no es tan lineal. Es que…¿cuándo deja alguien de ser emprendedor y pasa a ser empresario? Creo que el empresariado en la región se hizo mala fama por algunos pocos casos que son los que salen en los diarios. Además creo que la nueva generación de empresarios ya tiene otra conciencia social y ética, más adaptada a la realidad de hoy, y entre ellos están los emprendedores que generalmente tienen historias muy inspiradoras.

P: Ya hablamos en el pasado en una entrevista anterior, de las ganas constantes de crear algo nuevo, de las ideas nuevas que te surgen y querés desarrollar. Eventos como Punta Tech ¿te inspiran también a vos con nuevas iniciativas?

R: Estas cosas siempre inspiran. Una vez escuché una frase muy buena: "joven es quien tiene más proyectos que recuerdos". Así que ¡ hay que mantenerse joven!

P: Genial realmente…Y justamente, el PuntaTech se llenó de gente joven. ¿Cómo pintarías el perfil de los participantes? ¿Y qué los mueve?

R: Es una buena pregunta… creo q es una mezcla de cosas. Influye mucho la época del año, la gente está más relajada, de buen humor, y sabe que se va a encontrar con conocidos (y desconocidos) que están en la misma situación. Creo que las charlas son una excusa, son el marco que le damos al evento, pero en general la gente viene por el "networking".

Para eso es interesante la diversidad de gente, hay jóvenes, emprendedores, pero también hay inversores y empresarios, y esa mezcla le da mucho valor al networking. En general los eventos que yo conozco son un público más homogéneo, o emprendedores o inversores o solo gente de tecnología. La diversidad que hemos logrado no es habitual.

P: Me acuerdo que en la última entrevista que hicimos, analizaste super interesante los dilemas morales, éticos, que acompañan a la inteligencia artificial. Me dabas varios ejemplos del tema de los coches autónomos. A medida que se avanza en la tecnología ¿se van resolviendo los dilemas o siempre aparecen nuevos?

R: Te diría que cada vez aparecen nuevos dilemas. Por ejemplo hoy leía de la iniciativa de Instagram de bajarle la importancia a los "likes", que ellos perciben que generan mucha ansiedad y tienen miedo de llegar a una situación como la del capítulo de Black Mirror donde todo el mundo calificaba a los otros con una app de estrellitas (no quiero spoiler, pero no termina bien). El CEO de Instagram está evaluando incluso que el número de likes no sea visible. Es interesante porque es una de las funcionalidades que hacen más adictiva la aplicación, y justamente por eso les preocupa.

P: Muy interesante…un desafío muy diferente de aquellos sobre los que habíamos hablado, o sea que todo sigue en movimiento y siempre hay que seguir pensando. Muchas gracias Pablo. Siempre interesantísimo conversar contigo.

R: Gracias a vos.