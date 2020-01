Carlos Breitfeld: El arte hay que saberlo paladear como una comida gourmet

¿Cómo es tu relación con el arte.? ¿Hay relación entre el arte y la Cirugía Plástica?

Mi relación con el arte creo que nace conmigo ya que siendo aún un niño uno de mis pasatiempos favoritos era colorear y dibujar. Continuó en la etapa liceal parcialmente, con el dibujo y aplicación de colores en mapas de Historia y Geografía. Hay un impasse importante durante el transcurso de mi vida universitaria y ya recibido asisto parcialmente y con gran entusiasmo a clases de dibujo anatómico en el Servicio de Cirugía Plastica del Hospital Pasteur.



Ya siendo Cirujano Plástico tuve una instrumentista que era tía del Prof. Roberto Cadenas y solía contarme acerca de él y sus obras. Alguna vez y con motivo de algún regalo colectivo visité su taller para comprar una obra de él.

Fue recién que me retiré de la actividad profesional cuando decidí que era la etapa ideal para incursionar en el arte y así es como desde hace 11 años asisto a sus clases y disfruto pintando.

Obra realizada en el año 2018 para regalo.



En cuanto a si hay relación entre el arte y la Cirugía Plástica, efectivamente lo hay. Tanto la Cirugua Reconstructiva como la Cirugía Estética me brindaron un amplio campo de acción para diseñar procedimientos diversos además de ser extremadamente preciso en el curso de las intervenciones quirúrgicas, cualidades que hoy aplico al pintar.

¿Qué te movió a incursionar en el Taller de Roberto Cadenas.? Además de lo artístico, contarme como es el ambiente del taller, muy diferente a tu ámbito laboral de la Medicina?

Entré al Taller en parte porque ya conocía la obra de Cadenas pero además sentí desde la primera entrevista que era el lugar indicado para aprender y desarrollar el arte de la pintura. Cadenas es un hombre pleno de virtudes; es psicólogo aunque no ejerce ya desde hace muchos años pero lo aplica en su cualidad como docente y en su vínculo con los alumnos. He aprendido y continuaré aprendiendo porque su estímulo es constante y ello ha contribuido a crearme siempre entusiasmo en cada obra que realizó e forma personal o integrando proyectos colectivos.

El ambiente es generoso en calidez, habiendo tenido la dicha de establecer maravillosos vínculos con casi todos los integrantes que asisten en los diversos turnos. Y una de las diferencias más destacadas en relación al ambiente laboral, es la ausencia de stress ya que todo se canaliza a través de una disciplina que nos ocasiona distensión y placer.

Nos gustaría que nos invites a la exposición y nos cuentes sobre tu obra que va estar allí. En qué te inspirastes?

La invitación está cursada y será un inmenso placer que puedan asistir, ya que la entrada es libre. El evento coincide con el 30 aniversario del Hotel y Club del Lago, Golf & Art. lo que implica una asistencia numerosa.

Las 10 obras que voy a exponer están inspiradas en el juego de luz y sombra a través del impacto en la figura humana. El efecto creado por la luminosidad me guió a descubrir este nexo y plasmarlo en las obras. Confío en que cada observador descubrirá lo sutil de este efecto.

¿Tu familia, tus hijos y sobre todo tus nietos, que dijeron cuando se enteraron de que el abuelo iba a exponer su obra con el reconocido pintor Cadenas?

Cada uno tiene en su vida momentos únicos, y naturalmente variados. Aprendí a disfrutar todos aquellos momentos en donde la emoción vibra intensamente en mi generándome placer, alegria, entusiasmo y sus similares.

Mi familia representa todo para mi y me brindan siempre expresiones muy positivas y de estímulo en esta disciplina. Cuando comuniqué acerca de este evento llegaron los mimos para el alma, en expresiones como: Grande viejo.!! Fabuloso.!! Felicitaciones Pa.!! Que lindo Abu.!! No

Puedo creer Abu que vayas a exponer con Cadenas.!! Y la frutilla de la torta, como se dice, son siempre las palabras de Tania, mi esposa, pero esas palabras me las guardo siempre en mi corazón. El lector quizás las pueda imaginar.

¿Cuáles son los pintores que más admirás.? Qué museos son tus preferidos?



Si bien no he realizado algún curso de Historia del Arte he leído bastante y me he informado sobre pintores nacionales e internacionales. Todos los artistas plásticos que han utilizado el estilo figurativo y expresionista son los que más admiro, además de las obras que crea mi Prof. Roberto Cadenas. No compatibilizo con el arte contemporáneo y abstracto.

He visitado muchos museos en los viajes que he realizado. Cabe destacar las colecciones que periódicamente se presentan en nuestro MNAV, así como obras que se encuentran como acervo cultural del Palacio Legislativo y no puedo dejar de mencionar otros grandiosos museos que son referentes en nuestro pais, como el Gurvich, Blanes, Torres García y el Museo Histórico Nacional.

Me han impactado el MOMA en New York, el Reina Sofía en Madrid y el Museo Dalí en Tampa. Pero hay muchísimos más y para mi es una visita imprescindible en cualquier ciudad.

¿Sos de las personas que se internan en un museo o sos de los que va unas horas y dice, por hoy alcanza?



Cuando he visitado o vuelvo a ir a uno de nuestros museos en Montevideo, no tengo prisa; ya voy con el pensamiento y la visión puesta en la observación, buscando captar todo aquello que me nutre. Recientemente disfruté intensamente de una muestra guiada de pintura nacional de los siglos XVIII y XIX.



En el exterior, cuando viajo con mi esposa, destinamos un par de horas para visitar y recorrer alguna muestra en particular. En los museos más pequeños hemos logrado recorrer todo el recinto mientras que en los más extensos, sacrificamos algunas áreas y nos concentramos en alguna en particular. Hemos visitado varios museos de arte e historia judía, siendo el más reciente el museo judio de Girona ( España), uno de los más antigüos de Europa.



El arte hay que saberlo paladear como una comida Gourmet y por ello es que me resulta preferible centrarme en una muestra o una época del arte y extraer de ella el maximo de sus frutos.

Yo conozco gente que se jubila y se desespera. Si tuvieras que contar de tu nueva vida después de finalizada tu vida laboral, ¿qué le aconsejarías a un hombre o mujer que se está por jubilar y tiene mucho miedo de no saber qué hacer con su tiempo libre?



Personalmente yo ya sabia que al finalizar mi actividad médica tenía diversos hobbies o actividades a desarrollar. Todo un privilegio.! Se da de muchas personas que han sufrido depresión o caen en el ocio extremo con lo que implica la pérdida gradual de muchas funciones cognitivas.

Es esencial interpretar que la fase de vida que cada uno recorre luego del cese de la actividad profesional no es de pérdida sino de ganancia. Se dispone de un tiempo riquísimo, libre de obligaciones laborales, en el que uno puede dedicar a una enorme diversidad de actividades. Como conclusión diría que mantener un cerebro activo es el trampolín a una vida saludable tanto en lo físico como en lo emocional.

Muchas gracias, Carlos.