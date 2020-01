En el 2019 Israel frustró más de 560 atentados, 10 de ellos suicidas y 4 secuestros

Detrás de la relativa calma en la que vive la ciudadanía israelí, no exenta por cierto de ataques, pero en una rutina diaria mucho más tranquila que años atrás, está la explicación: no es que los terroristas no sigan planeando atentados sino que Israel logra frustrarlos y desbaratarlos a tiempo.

Este lunes, como desde hace mucho, a poco de finalizar el año, el servicio General de Seguridad (Shabak) publicó los números que resumen sus logros en el transcurso del 2019. En el año que terminó, el servicio logró frustrar más de 560 atentados significativos, entre los cuales había 10 ataques suicidas, 4 secuestros y más de 300 atentados con armas de fuego.

Los datos fueron revelados por Nadav Argaman, jefe del Shabak, en una ceremonia en la que fueron entregadas distinciones especiales a miembros del servicio por operativos en los que se destacaron. “Esto fue hecho posible por la determinación, la perserverancia, la profesionalidad que caracteriza vuestro trabajo, nuestro trabajo”, declaró Argaman. Señaló que también en el ámbito de la lucha por la seguridad, es importante ser innovador, pensar “fuera de la caja” y “creer en la misión a pesar de los obstáculos en el camino”. “Han demostrado que el cielo es el límite”, declaró.