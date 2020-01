Un desafío sin precedentes para la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel

A los 150 periodistas que se hallan en Israel trabajando para medios de comunicación extranjeros, se suman esta semana más de 350 llegados especialmente del exterior, para cubrir el Foro recordatorio de la Shoa en Jerusalem, que comienza de hecho el miércoles con la cena de Estado en Beit HaNasí y continúa –este es el punto central- con la ceremonia en Yad Vashem. Según la información en el centro de prensa de Yad Vashem, se han interesado en los eventos más de 600 periodistas.

El 75° aniversario del cierre de Auschwitz, conmemorado esta vez en Jerusalem, con la presencia sin precedentes de 49 dignatarios extranjeros, algunos de los cuales también tendrán encuentros especiales en sus agendas, es pues un desafío por su contenido y por la organización logística y operativa que requiere.

La cobertura periodística será intensa y constante durante por lo menos dos días, y al frente del esfuerzo logístico y organizativo está la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel. Su Director Nitzan Jen, que asumió como tal en el 2012 tras muchos años de variada actividad periodística en prensa y televisión, nos ha concedido una entrevista, en medio de los intensos preparativos.

P: ¿Cómo estás viviendo estos días? Son evidentemente muy intensos…

R: Así es. Hay un interés yo diría sin precedentes de la prensa extranjera. En ningún otro evento se juntaron en un mismo día casi 50 reyes, presidentes, Príncipes, Primer Ministros, para un evento en Jerusalem. Esto requiere grandes preparativos, logísticos y de preparación, tanto para la cena de todos los dignatarios en Beit HaNasí como para el evento mismo en Yad Vashem. Te doy algunos ejemplos. Putin llega con 110 periodistas, el Vicepresidente de Estados Unidos llega con 25, España creo que aproximadamente 10, cada uno con su prensa. En total,más de 350 periodistas que vienen para este evento y que se suman por cierto a los 150 que ya están destacados en Jerusalem. Esto significa que se precisa 50 equipos israelíes que los acompañen desde el momento que aterrizan. Tiene que haber posibilidad de transmisión en vivo desde cada uno de los puntos claves del programa. La Cancillería israelí se prepara para ocuparse de todas las necesidades especiales de cada uno.

P: Más allá de los puntos de transmisión en vivo, de la infraestructura necesaria para todo, seguramente hay detalles que atender, aunque imagino que no necesariamente recaen sobre la GPO( Governmente Press Office).

R: Así es. Por ejemplo el Rey de Holanda mide 1.95 metros, o sea que hace falta una cama especial. Algunos dignatarios quieren menú dietético. La Cancillería se ocupa de todo. Nosotros, en la Oficina de Prensa del Gobierno, nos encargaremos de la transmisión en vivo en todas las plataformas y de hacer posible que todos los periodistas puedan enviar desde aquí sus notas, tanto en los medios convencionales de siempre como por digital. Esperemos que todo funcione bien y que todos puedan volver el jueves de noche o viernes a sus respectivas casas, sin ningún tipo de problema.

P: Lo central es por cierto la cena en Beit HaNasí y luego el evento del jueves en Yad Vashem. Pero hay también otros eventos, aunque no multitudinarios.

R: Así es, varios eventos “chicos”…o sea chicos comparados con los otros que has mencionado, pero que de por sí despiertan mucha atención. Por ejemplo, el Presidente Putin y el Primer Ministro Netanyahu inaugurarán el monumento recordatorio de las víctimas del sitio a Leningrado. La Presidente de Georgia tendrá un encuentro con israelíes oriundos de Georgia. El Presidente de Alemania tiene un evento en el Museo de Amigos de Sion y el Príncipe Charles visitará la tumba de su abuela paterna la Princesa de Battenberg, Justa entre las Naciones por salvar judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que está sepultada en el cementerio del Monte de los Olivos. Y el Vicepresidente norteamericano Mike Pence quiere ir al Kotel. Si no fuera por el evento grande de Yad Vashem, cada una de estas cosas sería un gran evento.

P: Así que serán días de locura para la población de Jerusalem…

R: Indudablemente. Serán dos días muy intensos, miércoles y jueves. Y si uno vive en Jerusalem, lo mejor es que no salga de la casa.

P: Pero ya hubo eventos enormes en Jerusalem…y recordemos también el funeral del Primer Ministro Itzjak Rabin.

R: Hubo varias decenas, sí, pero no tengo, pero la gran diferencia es que después del funeral, regresaron a sus países. Esto es distinto porque pernoctan y hay quienes se quedan inclusive más de una noche a dormir acá. Eso cambia toda la organización. Algunos se quedan inclusive 72 horas. Y de más está decir que a los periodistas queremos intentar mostrarles también diferentes aspectos de Israel, según lo que el tiempo haga posible.

P: Nitzan, para terminar…¿Qué te inspira esta reunión internacional en Jerusalem en el 75° aniversario del cierre de Auschwitz, como israelí, como judío?

R: Es un gran evento, sin duda alguna. No todos los días dignatarios de todo el mundo participan en un evento cuyo título es “Nunca más”. Todo judío, en Israel y el mundo, entiende claramente que especialmente hoy en día, al intensificarse el antisemitismo en distintas partes del mundo, debemos ir con la cabeza erguida, no avergonzarnos y vivir nuestra condición judía con mucho orgullo. Un pueblo que no recuerda su pasado, no tiene ni presente ni futuro. El evento recordatorio de esta semana en Jerusalem es muy importante. Pero también hay aquí un mensaje: el antisemitismo no es un problema sólo de los judíos sino de las sociedades en cuyo seno se expresa. Por eso, la responsabilidad de los gobernantes que vienen aquí, es poder lidiar con ello.