El crimen de un jordano de cantar en Israel

Los ciudadanos árabes (de Israel) buscan la integración en Israel, y no la separación. El comité, al igual que otros grupos antiisraelíes en todo el mundo, particularmente el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), se opone a las visitas a Israel porque quieren mantener el mundo en la oscuridad. Toda la idea de boicotear a Israel está diseñada para evitar que el mundo aprenda sobre las cosas buenas que Israel representa y brinda. Estos grupos temen que Maraka regrese a Jordania e informe que fue recibido en Israel tanto por árabes como por judíos, y que nadie lo acosó. Estos grupos quieren que el mundo piense que los ciudadanos árabes están siendo oprimidos por Israel y no tienen derechos. Eso, por supuesto, es completamente falso. Como minoría, los árabes en Israel disfrutan de más derechos que en muchos de sus propios países árabes y musulmanes.

Aquí hay uno nuevo para los libros: un cantante árabe se pone de pie para presentarse frente a una audiencia árabe, y la brigada anti-Israel se vuelve loca.

¿Qué ha molestado tanto a los enemigos de Israel esta vez?

El cantante es Aziz Maraka, compositor jordano, intérprete, artista discográfico y productor. La audiencia son ciudadanos árabes de Israel de la ciudad de Kafr Yasif en el Distrito Norte de Israel.

Maraka, quien fue invitado el mes pasado para entretener a los ciudadanos árabes de Israel durante el festival anual Christmas Market en Kafr Yasif, se ha enfrentado a críticas generalizadas y a una campaña vergonzosa en las redes sociales por aceptar actuar en Israel.

No importa que Maraka, un árabe, haya sido invitado por los árabes a un evento navideño en una ciudad árabe. No importa que Maraka no haya sido invitado por ninguna institución pública o privada israelí. No importa que Maraka no se haya presentado ante una audiencia judía.

Nada de eso le importa a los grupos e individuos antiisraelíes que calumnian al cantante jordano y lo acusan de "traición" y de "promover la normalización" con Israel. La campaña de odio contra Maraka muestra que aquellos que piden boicotear a Israel no se preocupan por el bienestar o los intereses de los árabes, incluidos los dos millones de ciudadanos árabes de Israel.



Los que ahora condenan al cantante jordano dicen que se oponen a cualquier forma de normalización con Israel. Eligen ignorar que fueron los árabes quienes invitaron al cantante árabe a actuar en su ciudad.



Para justificar su lamentable denuncia de Maraka, el llamado Comité Palestino para el boicot a Israel afirmó que el festival Kafr Yasif se estaba organizando bajo los auspicios de instituciones oficiales israelíes, incluido el Ministerio de Cultura y Deportes de Israel, y varias compañías y bancos. .



Tal medida sería contraria a los intereses de los ciudadanos árabes, que buscan la integración en Israel, y no la separación.





Estos grupos no quieren que artistas como Maraka visiten Israel porque él puede regresar a su país, Jordania, y contarles a su familia y amigos sobre su experiencia real. Estos grupos temen que Maraka regrese a Jordania e informe que fue recibido en Israel tanto por árabes como por judíos, y que nadie lo acosó.



En Israel, las mujeres no se venden como esclavas sexuales en los mercados abiertos de Jerusalén y Tel Aviv. En Israel, una mujer musulmana puede caminar libremente sin temor aún sin el pelo tapado. En Israel, las personas no son decapitadas y crucificadas en las calles y plazas públicas.



De hecho, el comité anti-Israel que ha estado llevando a cabo una campaña de incitación contra el cantante jordano insinuó que le preocupaba que aquellos que visitaran Israel estuvieran expuestos a cosas positivas. Esto es lo que dijo el comité: "La participación de cualquier artista árabe en una actividad de normalización respalda la afirmación (de Israel) de ser un 'estado de democracia y libertades'".



El comité, en otras palabras, dice que le preocupa que artistas como Maraka que viajan a Israel puedan descubrir que Israel es una democracia que respeta las libertades públicas. Tal descubrimiento refutaría las mentiras de los que odian a Israel, que durante mucho tiempo han representado a Israel como un "estado apartheid y opresivo".



Esta preocupación se hizo eco de los activistas antiisraelíes en Jordania, quienes acusaron a Maraka de "promover la normalización" con Israel al visitar los "territorios ocupados". Vale la pena señalar que Kafr Yasif es una ciudad en el norte de Israel, y no en Cisjordania o la Franja de Gaza. Pero los activistas antiisraelíes en Jordania no ven diferencia entre una aldea palestina en Cisjordania y una ciudad árabe dentro de Israel. Para estos activistas, toda la tierra desde el Mar Mediterráneo hasta el río Jordán es tierra de propiedad musulmana supuestamente ocupada por no musulmanes, a pesar de que estos "infieles" han vivido allí sin parar durante más de 3.000 años.



En un comunicado, los activistas advirtieron que las visitas de artistas jordanos a Israel ayudan a impulsar el esfuerzo de Israel para mejorar y embellecer su imagen en el mundo. "El enemigo sionista es el único que se beneficia de estas visitas", dijeron los activistas, refiriéndose a la participación de Maraka en el festival de Navidad.



Mientras tanto, los árabes israelíes han demostrado que no aprecian particularmente a los activistas y grupos antiisraelíes que están ocupados haciendo campaña e incitando contra Israel, especialmente en los campus universitarios en los Estados Unidos, Canadá y otros lugares. Resulta que muchos ciudadanos árabes se oponen bastante a la idea de boicotear el estado en el que viven y buscan la plena integración en sus instituciones y organismos políticos, económicos, de seguridad y educativos.



Amal Murkus, un famoso cantante árabe israelí de Kafr Yasif, respondió a los ataques contra el cantante jordano dirigiéndose a los grupos antiisraelíes con estas palabras: "¡Basta, estamos disgustados por ustedes! Esta no es la forma de liberar a Palestina. Nosotros no necesito que nos enseñes el significado del patriotismo".



La reacción furiosa de Murkus ha sido respaldada por muchos árabes israelíes, incluido el destacado abogado Jawad Boulos, quien señaló que quienes llamaban a boicotear a Israel están actuando en contra de los intereses de la población árabe. Boulos escribió que sería "imposible" para los árabes que viven en Israel boicotear su propio estado. La controversia en torno a la actuación del cantante jordano en una ciudad árabe en Israel muestra cuán extraños se han vuelto los activistas antiisraelíes en todo el mundo. Como siempre, los enemigos de Israel están listos para lastimar a los árabes para avanzar en su agenda antiisraelí. Cuando un árabe que visita a un árabe se ha convertido en un acto de "traición" que "sirve a los intereses del enemigo sionista", sabemos que nos espera una gran actuación.