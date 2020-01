Pronunciamientos mundiales contra el antisemitismo y por la memoria de la Shoa

Los eventos que se llevan a cabo este miércoles 22 y jueves 23 de enero en Jerusalem, capital de Israel, en el marco de la conmemoración de los 75 años desde el cierre del campamento de exterminio Auschwitz, dejarán un legado histórico importante en la lucha contra el antisemitismo. Se trata de mensajes al más alto nivel, de jefes de Estado y diferentes dignatarios internacionales, muchos de ellos participantes en los actos en Israel, plasmados por un lado en una película y por otro en un libro. Todo, bajo el título “Recordando la Shoa, Combatiendo el Antisemitismo”.

La película, producida por Beit HaNasí, sera proyectada durante la cena de Estado del Presidente Rivlin en honor a todos los huéspedes llegados del exterior. Está basada en las cartas escritas por 44 jefes de Estado y líderes globales, que también quedan plasmados en el libro, el cual es publicado por Yad Vashem y el V Foro Mundial del Holocausto.

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump, que no pudo venir personalmente, escribió un mensaje tajante en el que sostiene: “A aquellos que buscan la destrucción de Israel y el pueblo judío, yo les digo: Nunca más”.

El Presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier escribio: “La Shoa es una herida que nos hemos hecho nosotros mismos, que nunca ha cicatrizado plenamente. No es ólo parte de la historia alemana sino también una conciencia que nos guía en el presente”.

El Príncipe Heredero de la Corona británica escribió: “Debemos garantizar que la memoria de los millones que murieron, sea transmitida a las futures generaciones”.

El Presidente de Polonia Andrzej Duda-que según se informó en los medios israelíes, decidió no participar en los eventos dado que no se había programado que él pronuncie un discurso- escribió: “La memoria del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial debe ser una señal de advertencia para nosotros y nuestros hijos. Es nuestro deber hacer todo lo que está a nuestro alcance para garantizar que una pesadilla así no ocurra nunca más”.

El Presidente de Francia Emmanuel Macron manifiesta su preocupación por el aumento del antisemitismo en Europa, reconociendo que “sobrevivientes del Holocausto, ciudadanos de Francia y de otros países, están siendo perseguidos sólo por ser judíos”.

El Presidente de Rusia Vladimir Putin exhorta a los líderes mundiales a unirse en la lucha contra el antisemitismo. “Esperamos que el mundo una sus esfueros por confronter estas amenazas”.

El Papa Francisco por su parte, escribió: “Debemos mantenernos firmes en nuestros esfuerzos por promover el diálogo, el mutuo entendimiento y la hermandad entre los humanos, como base de la paz”.

En la película aparecen los mensajes de los siguientes líderes:

Los Presidentes de Israel, Alemania, Bosnia-Herzegovina, Armenia, Bielorrusia, Islandia, Letonia. Georgia, el Rey Felipe VI de España, el Gobernador General de Australia, el Príncipe de Gales, los Presidentes de Ucrania, Serbia, Polonia, Croacia, el el Rey Philippe de los Belgas, la Reina Margrethe II de Dinamarca, el Presidente de Portugal, el Primer Ministro de Israel, el Presidente del Consejo de Europa, el Presidente de la Comisión Europea, el Presidente del Parlamento Europeo, el Primer Ministro de Suecia, los Presidentes de Austria, Bulgaria, el Primer Ministro de Noruega, los Presidentes de Francia, Albania, Grecia, Moldova, Montenegro, Eslovaquia, Macednoa del Norte, Estados Unidos, Italia, Chipre, Rusia, Rumania, la República Checa, el Primer Ministro de Canadá, los Presidentes de Eslovenia, Finlandia y Hungría, el Primer Ministro de Holanda y el Papa Francisco I.

En el libro también aparece, entre otros, el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres.

Avner Shalev, Director de Yad Vashem y el Presidente de la Fundación del Foro Mundial del Holocausto Dr. Moshe Kantor, escriben en el prólogo que “este libro ilustra en forma impresionante el potencial constructivo del recuerdo y la acción”. Agregan que “transmite un mensaje claro y vital: la distorsión del Holocausto y el antisemitismo, no ocupan un lugar legítimo en ningún momento, en ninguna parte del mundo”.

Varios de los líderes participantes en el libro se concentran en la necesidad de preservar la memoria del Holocausto como un acto solemne, así como en la urgencia de enfrentar e impedir el antisemitismo y otras formas de odio.

“Expreso mi ferviente esperanza que media una vigilancia continua y una educación positiva, las inmoralidades perpetradas durante uno de los períodos más oscuros de nuestra historia sea eliminadas de la faz de la Tierra”, escribió el Papa Francisco.

“El recuerdo del Holocausto, la educación y la investigación son esenciales para frentear el flagelo del antisemitismo y el odio que está convirtiendo en algo demasiado común nuevamente”, escribió el Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau. “El asesinato de seis millones de judíos por el régimen brutal y antisemita nazi comenzó con la lenta erosión de los derechos y la normalización de la discriminación. No podemos permitir que el pasaje del tiempo disminuya nuestra determinación a no permitir que horrores como esos ocurran nuevamente. La discriminación, el odio, y la violencia que tienen al pueblo judío como blanco, deben ser denunciadas y condenadas dondequiera sean hallados”.

También Su Majestad el Rey Felipe de España participa con un mensaje muy claro: “Sabemos que las palabras no son suficientes y que la acción continua, el recuerdo de corazón y una vasta educación, son necesarios”, escribió. “Mi país, consciente de las complejidades de abordarlo, ha desarrollado un encare holístico y multidisciplinario que incluye medidas penales, educativas y de diplomacia pública”.

Y el Presidente de Italia Sergio Mattarella recalcó: “La memoria y la rendición de cuentas son ingredientes activos en la vacuna que debe ser administrada por neutralizar el peligroso virus de la indiferencia, que amenaza con infectar los tejidos vivos de las sociedades democráticas, haciendo posible la proliferación del antisemitismo”. Agregó que “el silencio siempre favorece al agresor, nunca a la víctima”.