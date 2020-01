Cancillería israelí destaca el mensaje positivo de la participación del Presidente de Argentina en la ceremonia en Yad Vashem

Lo que se concibió originalmente como un evento importante y destacado pero no multitudinario , la ceremonia recordatoria del 75° aniversario del cierre del campamento de exterminio Auschwitz, se convirtió en el evento diplomático más grande en la historia de Israel, con la participación de casi medio centenar de líderes internacionales. Entre ellos estará también el Presidente de Argentina Alberto Fernández, para quien éste será su primer viaje oficial al exterior desde su asunción.

Para analizar el significado de su llegada, así como la reciente incorporación de más países latinoamericanos a la lista de quienes designan a Hizbala como organización terrorista, conversamos con Modi Ephraim, Director General Adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para América Latina.

P: ¿Qué importancia tiene la participación del Presidente argentino en los actos conmemorativos en Jerusalem?

R: Para nosotros es sumamente positivo que el Presidente Alberto Fernández llegue a Israel, que lo haga ya al comienzo de sus funciones y que venga para un Foro tan importante como el que se reúne en Jerusalem bajo el título “Recordando el Holocausto: Combatiendo el Antisemitismo”. Esto es un mensaje precisamente contra el antisemitismo y creo que también respecto a su relación con la comunidad judía argentina. Así que nos da mucha satisfacción que esté llegando. Es el primer Presidente argentino que visita Israel desde que lo hizo Carlos Menem. Es muy importante, y por eso se reunirá con el Presidente Rivlin y con el Primer Ministro Netanyahu por separado. No todos los gobernantes que llegan tendrán esos encuentros.

La bandera argentina junto a la israelí, ya está pronta en Beit HaNasí (Foto:GPO)

P: Cuando el Presidente aún no había asumido, tras un encuentro con la embajadora de Israel en Buenos Aires Galit Ronen, se publicó que le había dicho que pensaba cancelar el decreto de su antecesor Mauricio Macri designando a Hezbola como organización terrorista. La Embajadora no lo confirmó y después, como sabemos, el Presidente decidió no hacer cambios al respecto. ¿Israel está seguro que esa será la línea de ahora en adelante?

R: Recordemos ante todo que hubo un comunicado claro al respecto y el Canciller Felipe Solá dijo que no cambiarán la situación. No es que podemos decir que estamos seguros respecto a temas futuros. Sí podemos decir que vemos con muy buenos ojos la decisión de continuar actuando de modo que aporta a la lucha conjunta contra el terrorismo internacional, manteniendo a Hezbola en la lista de organizaciones terroristas. Y esto es especialmente importante en el caso de Argentina, que ya ha sufrido dos grandes atentados en su territorio.

P: Esto me lleva a preguntarle sobre la Cumbre Hemisférica contra el Terrorismo que se llevó a cabo el domingo y lunes último en Bogotá, Colombia. Israel era uno de los países observadores, representado por el Embajador de Israel en Bogotá Christian Cantor. Y en ese evento se anunció que Colombia y Honduras también adoptaban la lista que incluye a Hezbolá como organización terrorista. ¿Qué opinión le merece el hecho?

R: Evidentemente felicitamos a los tres países que se han sumado, ya que también de Honduras ha salido una declaración en este sentido. Cuanto más países estén en la lista, mejor. Nos parece especialmente importante que estén nuestros amigos en América Latina, porque simboliza un reconocimiento en el marco de la lucha internacional contra el terrorismo.

P: ¿Hay indicios de otros países que se sumarán?

R: Claro que tenemos esa expectativa, que otros se sumen. Y también esperamos que tomen medidas para impedir, por ejemplo, que Hezbola reciba fondos de apoyo al terrorismo.

P: Pero es un tema que va más allá de la relación de amistad con Israel ¿verdad?

R: Por supuesto.Es una medida importante para su propia defensa. Recordemos que los países que designan a Hezbolá como organización terrorista, comparten determinados valores. Creo que sirve al interés de cada uno participar en la lucha anti-terrorista.