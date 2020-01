Analizando la visita del Presidente de Argentina a Israel

Comenzamos con una aclaración. Esta nota incluye opinión, aunque no va en el espacio de un editorial.

En su primer viaje fuera de su país desde que asumió como Presidente de la Nación, Alberto Fernández parece que puede regresar a Argentina con un buen resumen. Tras participar el jueves en el 5° Foro Internacional del Holocausto en Jerusalem, donde-al igual que todos los demás líderes internacionales- colocó una ofrenda floral junto al monumento recordatorio en la Plaza Ghetto de Varsovia, mantuvo este viernes importantes encuentros bilaterales.

A la mañana fue recibido por el Presidente de Israel Reuven Rivlin, quien tuiteó al respecto que “los ataques contra judíos e israelíes en Buenos Aires, nos recuerdan que debemos combatir el antisemitismo y el terrorismo en todos lados”.

Es muy cierto. Pero el hecho es que van ya casi 28 años desde el primer atentado en Buenos Aires y ya 25 y medio desde el segundo, contra la AMIA. Parecería que Argentina no hace gran esfuerzo por combatir el fenómeno que está, y no muy escondido que digamos, detrás de dichos horrores.

El Primer Ministro Biniamin Netanyahu y su esposa Sara recibieron al Presidente Alberto Fernández y su pareja Fabiola Yáñez, en la residencia oficial, invitados a almorzar. Es una señal, evidentemente, de la importancia que Israel de a Argentina, y eso es más que positivo. “Sé que esta es vuestra primera visita a Israel, la primera de muchas, estoy seguro de ello”, agregó.

“Quisiera felicitarlo por apoyar la designación de Hezbola como organización terrorista. Y asimismo, por su persistencia en descubrir la verdad de la bomba en la AMIA. Creo que esto es importante. Eso transmite una posición principista que valoramos mucho”-dijo el Primer Ministro Netanyahu a su huésped.

Y por más que sea bueno que haya tenido lugar ese encuentro, es ineludible preguntarse: ¿Qué persistencia en descubrir la verdad de la bomba en la AMIA?¿Nos perdimos algo? Ojalá estemos equivocados y esa sea en efecto la línea del Presidente de Argentina. Por ahora, suena un tanto extraño.

Es cierto que lo mejor es tender puentes y fomentar acercamientos, pero no tenemos claro que eso se logre deformando la verdad.

De todos modos, esto no apunta a restar ni importancia ni valor a la visita. Fernández podría no haber viajado a Israel o podría por ejemplo haber enviado solamente a su Canciller Solá. Y seguro que muchos de sus votantes lo habrían felicitado por ello. Pero el hecho es que lo hizo, sabiendo que quedará registrado en los archivos de la historia, que su primer viaje al exterior como Presidente fue a Israel, para participar en una impresionante conmemoración recordatoria de la Shoa. No es poca cosa y eso debe ser dicho y destacado.

Sí, claro, puede haber habido consideraciones prácticas. Sabía que se encontraría con gobernantes de otras latitudes, que aparecería en la primera fila junto a nombres que todo el mundo conoce. Sería ese su primer encuentro internacional de altísimo nivel desde su elección. Es legítimo que sopese también esa ventaja.

Pero el hecho es que viajó a Israel, participó en el Foro Mundial del Holocausto, y llegó a Jerusalem. Es importante.

El hecho es que los encuentros al máximo nivel, el buen ambiente, el primer vínculo directo, todo eso siempre aporta a las relaciones bilaterales.

Y algo muy concreto: Netanyahu reveló que Israel está por acordar con varios países africanos que pueda sobrevolarlos de modo que se pueda viajar a Argentina por una nueva ruta que ahorre horas de vuelo. “Eso hará posible mucho movimiento entre nosotros”, resumió.

Netanyahu recordó que recientemente visitó Argentina y dijo estar ansioso por continuar “fortaleciendo nuestras relaciones”. “Hay aquí una verdadera amistad, una oportunidad real de mejorar las cosas para nuestros pueblos, con tecnología, ciencia, comercio, turismo, todo”.

Netanyahu agregó un agradecimiento especial “por haber venido a representar a Argentina en un día tan emotivo como el 75° aniversario de la liberación de Auschwitz”. En el encuentro, Sara Netanyahu contó al Presidente que algunos pocos sobrevivientes del Holocausto de la familia de su padre, se refugiaron en Argentina. “Apreciamos el hecho que usted haya venido a representar a todos los argentinos, tal como usted lo ha dicho, a judíos y no judíos por igual, en esta extraordinaria conmemoración”-resumió el Primer Ministro.

También con Beni Gantz

Alberto Fernández y Beni Gantz (Foto: Elad Malka)

Durante su visita, el Presidente argentino se reunió también con Beni Gantz, jefe del partido “Kajol Lavan”, que aspira a suceder a Netanyahu en la jefatura de gobierno.

Gantz agradeció a Fernández por el compromiso “demostrado por Argentina, al ser el primer país latinoamericano que declaró a Hezbola como grupo terrorista, abriendo el camino para que otros países del continente hagan lo propio”.

Cabe recordar que fue el entonces Presidente Mauricio Macri quien tomó la decisión de designar a Hezbola como grupo terrorista, en julio del 2019. Al mes siguiente, lo anunció también Paraguay, y a comienzos de esta semana, se sumaron Colombia, Honduras y Guatemala.

Tras la elección de Alberto Fernández como Presidente de Argentina, circularon informaciones o rumores sobre su supuesta intención de cancelar aquel decreto de Macri. El tema, decían algunas publicaciones, fue elevado ya en un encuentro de Fernández con la Embajadora de Israel en Buenos Aires Galit Ronen. Sin embargo, nunca se confirmó, el portavoz de Fernández lo desmintió y el Canciller Solá declaró que la designación se mantiene.

Esto, evidentemente, es un hecho sumamente positivo, por el que cabe sin duda destacar la decisión del nuevo presidente argentino.