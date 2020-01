Con Facebook, Amazon, Netflix y Google de clientes, no sorprende que dLocal siga creciendo. Conversamos con su Director, Sergio Fogel.

Sergio Fogel es el Director de la exitosa empresa dLocal y fue co-fundador de la compañía que se puede ver como su antecesora, Astropay. Pero de fondo está la base: su amor por la innovación, su condición de emprendedor y su gran interés en la tecnología, aunque ésta no le hace perder de vista que lo central en la vida pasa por el tiempo compartido con la familia y los amigos más cercanos. También es organizador y uno de los co-fundadores de PuntaTech, junto con Pablo Brenner.

P: Sergio, yo todavía recuerdo una preciosa entrevista que me concediste hace ya un poco más de 2 años, sentados en un café al lado de tu oficina, sobre tecnología, espíritu de emprendimiento, pero yo creo que también sobre una actitud ante la vida…Me imagino que los encares de fondo no han cambiado…pero ante todo, sí cambió, tengo entendido, la envergadura de dLocal, la empresa que hoy dirigís y de la que fuiste uno de los fundadores. Contame por favor ante todo qué ha ocurrido en este lapso o más que nada, cómo presentarías hoy a la empresa, que ha crecido muchísimo.

P: Empezamos como una empresa que tenía un sueño bastante puntual, que era competir en soluciones de pagos en Latinoamérica. Hoy tenemos una meta muy ambiciosa, pero creemos que alcanzable. Queremos ser la empresa que le permite a los grandes jugadores online aceptar pagos en todos los mercados emergentes. Hoy no hay nadie que esté en ese lugar. Queremos ser los primeros. Los analistas hablan de las grandes empresas de Internet con la sigla FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. De esas, Facebook, Amazon, Netflix y Google son clientes nuestros. Ya podes imaginarte donde está puesto el foco comercial…

P: Impresionante…Lo de Amazon entiendo que se acaba de concretar, hace pocos días. Que sea con éxito. La vez pasada me explicaste a fondo el sentido de la empresa, el permitir que quien vende por internet a diferentes latitudes, pueda cobrar también en países en los que hay formas de pago distintas de las usados donde el vendedor. Me imagino que si ustedes no sólo siguen existiendo sino que crecen, es porque sigue habiendo diferencias culturales muy grandes. Podría preguntar al respecto quizás a sociólogos o antropólogos…pero te tengo aquí a vos. ¿Qué aprendés sobre otros pueblos y culturas en base a este tema?

R: Desde los mercados desarrollados se tiende a mirar casi con desprecio a los mercados emergentes. Pero la realidad es que hoy China está 10 años más avanzada que EEUU en medios de pago. En India todo el mundo tiene una billetera electrónica, mientras que en Alemania se sigue pagando con efectivo. Los pagos celulares en Africa empezaron en el 2007 con M-PESA. El ingenio, la creatividad y la innovación no son monopolio del Silicon Valley.

P: Me contabas que se instalaban en Marruecos, Egipto…¿Dónde están hoy?

R: Todo América Latina, India, Bangladesh, Indonesia, Turquía, Egipto, Marruecos, Nigeria. Me puedo estar olvidando de alguno.

P: ¿Es bueno augurarte que sigan creciendo o no necesariamente?

R: Vamos a seguir creciendo. Hay mercados que son lo que se llama Winner-Takes-All, y este es uno. O lideras el mercado, o te termina absorbiendo otro. Y queremos ser dueños de nuestro destino.

P: ¿El crecimiento es una derivación directa del hecho que abren representaciones en distintas partes del mundo?

R: Yo le tengo que dar al cliente una solución completa. Eso implica estar presentes en mercados chicos y poco rentables, pero es parte de las reglas. Hemos ganado clientes porque tenemos presencia en Bolivia, donde, por las características del mercado, no hay manera de ser rentables.

P: ¿Cómo se maneja eso en cada lado? ¿Hay alguien de Uruguay enviado a cada sucursal o un representante local?

R: Hay representantes locales en cada país. De Uruguay solo mandamos gente cuando es importante mantener el vínculo con la casa matriz.

P: Y justamente vuestra empresa es muy especial en el sentido que tiene dos casas matriz, Montevideo y Tel Aviv. En Tel Aviv está Sebastián Kanovich, hoy el Gerente General. ¿Cómo están manejando este tema, cómo se desarrolla en la práctica?

R: La actividad principal de la empresa se desarrolla en Montevideo. Lo inusual es que el CEO está en Tel Aviv, aunque la realidad es que Sebastián pasa más tiempo de viaje que en Israel. Pero en el mundo de hoy, la ubicación física no tiene importancia, en lo único que nos afecta es en las zonas horarias. Nos manejamos mucho con Slack (una herramienta de chat), mail, y videoconferencias. Estar distribuidos es un desafío, pero es también lo que nos permite atender clientes en 5 continentes. Para lograrlo, estamos mandando cada vez más gente (sobre todo uruguayos) a vivir en otros países, para mantener la cultura y las relaciones con los clientes. En este momento tenemos una chica y un chico viviendo en Shanghai, otra en San Pablo, uno en Malta, uno en San Francisco, dos en España, alguno en Tel Aviv.

Trabajar en buena onda y con juventud

P: El crecimiento ¿también está relacionado con el ambiente especial en el que se desarrolla la jornada? Entiendo que algunos le llaman “la tnuá”…¿es un trabajo divertido? ¿O se trata del compañerismo?

R: Tratamos de que el ambiente sea lo más divertido y amigable posible, y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. El ambiente es realmente muy parecido a una tnuá. Los viernes almorzamos todos juntos. Los chicos terminan de trabajar y organizan un After, un partido de fútbol o un asado, es realmente un lugar donde todos se sienten muy a gusto y se crean relaciones muy fuertes.

Tenemos que tomar en cuenta que la edad promedio es muy baja, de apenas 29 años. Nuestra filosofía fue siempre darle mucha responsabilidad muy temprano a los empleados, en la medida que tengan capacidad de asumirla… como en una tnuá.

P: Me acuerdo justamente que cuando estábamos sentados conversando en la entrevista anterior, se veía pasar todo el tiempo-era hora de almuerzo- a numerosos jóvenes…claro que no sólo de tu compañía. ¿Seguís con esa convicción que hay que dar lugar a jóvenes?

R: Totalmente. Sebastian es CEO desde los 24 años. Recuerdo que en un viaje de negocios no le alquilaban un auto porque la edad mínima era 25. Recién nombramos como Head of Business Operations a un chico también de 24 años, con 4 equipos a su cargo.

P: Impresionante…y muy inteligente.

R: Lo único que cambió es que empezamos a contratar también algo de gente con canas. Hoy estamos licenciados en 4 países, y el regulador quiere ver gente con experiencia. El sistema financiero y algunos clientes también esperan ver gente senior, así que estamos combinando las dos cosas.

P: Claro…no olvidemos que la experiencia también aporta, no sólo la energía de los jóvenes. Pero antes de desarrollar eso, algo más sobre los jóvenes. Imagino que el tema de fondo no es sólo cuestión de actitud ante la vida, de lo justo de dar oportunidades a otros, sino también de ser consciente de lo que los jóvenes hacen mejor que los mayores ¿no?

R: Las épocas de grandes cambios son siempre lideradas por los jóvenes, y en las épocas de estabilidad los que mandan son los viejos. Estamos en una fase de grandes cambios tecnológicos, y es natural que la lideren los jóvenes.

Los chicos a los veintipico se quieren comer el mundo, y es lo que buscamos. Además tienen menos ataduras. No le puedo pedir a alguien casado y con hijos que se vaya un año a Shanghai. En cambio a los jóvenes les encanta (y los ya mayores morimos de envidia).

Tenemos que recordar también que las tecnologías cambian muy rápido, y es muy difícil mantenerse actualizado. Por eso no vas a ver casi programadores de más de 40 años. Para esa edad casi todos pasaron a otras funciones.

P: Pero al haber nacido ya en el mundo de la tecnología avanzada ¿es sólo ganancia desde el punto de vista de la agilidad tecnológica y la rapidez, o por otro lado hay cosas que estos jóvenes se pierden?

R: Hay un poco de las dos cosas. Los más viejos vivimos muchas situaciones de todo tipo, desde conflictos hasta crisis, y además con el tiempo vamos desarrollando redes de contactos muy útiles. Vemos nuestro rol como de mentores. Es muy desafiante lograr que los chicos se sientan cómodos pidiendo ayuda. Ayer estuve hasta tarde en un asado, tomando con ellos cerveza y jugamos con un kit de realidad virtual. Eso hace que se sientan cerca, y que después no tengan vergüenza de preguntar o pedir ayuda. Y además es divertidísimo.

P: Veo que te gusta el rol de madrij…Sergio, la otra vez me decías que nunca han vivido crisis pero que es sólo cuestión de tiempo hasta que llegue una…¿También hoy dirías que ese es el riesgo?

R: Más que antes, aunque por suerte Argentina nos mantiene entrenados.

P: Vos estás rodeado de jóvenes en la empresa. ¿Qué aprendés de ellos?

R: Se aprende muchísimo. Tienen una percepción del mundo muy diferente a la nuestra. Hay cosas que nos preocupaban, y que para ellos ya no son motivos de interés. Nosotros soñábamos con tener un auto y un apartamento. A los chicos de hoy no les importa demasiado, pero sí les importan las experiencias, el contacto con el mundo, vivir a pleno. Y tienen intereses variadísimos.

P: ¿Y qué te parece que tenés para enseñarles?

R: Espero que mucho. Sobre todo la paciencia. Todo es más lento de lo que quisiéramos, incluso en la tecnología. Por ejemplo, el fax murió hace años, pero en el último mes tuve que mandar 6 faxes (y aunque no lo crean, la mitad fueron a un banco de Israel, el start-up nation).

P: Te confieso que no me sorprende…Israel es un país de contradicciones.

R: Otra cosa que tengo para enseñar es la importancia de las cosas chicas. Disfrutar del camino. Al final del día lo único que importa son las relaciones personales, compartir tiempo de calidad con la familia y amigos.

Co-fundador de PuntaTech

En Punta Tech, en el medio Pablo Brenner y Sergio Fogel, co-fundadores y organizadores, con Carolina Kind y Bruno Gadea

P: Hace pocos días se llevó a cabo la edición 2020 de PuntaTech, que co-fundaste con Pablo Brenner. Por las fotos, estuvo repleto de jóvenes…¿Qué es lo que atrae? ¿Cómo explicás su éxito?

R: Punta Tech se trató siempre de networking. Encontarse con amigos y contactos, y conocer gente nueva. Eso nunca pasa de moda. El resto es accesorio, aunque es fundamental para que el evento funcione.

Con las charlas, la idea es inspirar. Que la gente se quede pensando. Cuando vino Yuval Noah Harari, semanas después escuchabas a la gente en la playa comentando la charla. Este año pasó algo similar con la charla de Dan Ariely.

P: Escuchando a conferencistas de alto nivel que llegaron del exterior ¿ te decís “acá no estamos mal, estamos haciendo las cosas bien”?

R: De nuevo, la idea no es compararnos, sino inspirar a la gente a pensar, y no solo en tecnología.

Con respecto a si estamos mal o no, yo veo a Uruguay partido en dos. Hay un Uruguay, el del World Trade Center por decirlo de una manera, que no hace papelones en ningún lugar del mundo. Y hay otro Uruguay que es cada vez más tercermundista, con resultados educativos muy preocupantes.

En dLocal hacemos el esfuerzo por ayudar a cerrar esa brecha. Hemos contratado chicos de Casavalle en puestos de tecnología, y planeamos hacerlo a mayor escala. Después del horario de oficina, hay varios ingenieros que dan clases de apoyo sin costo a estudiantes de secundaria de contextos carenciados. En Punta Tech este año apoyamos a REDALCO, una iniciativa que recupera alimentos que se desperdician aunque están en perfecto estado, y los hace llegar a quien los necesita.

Ejemplares

P: ¿Se puede hablar de un ejemplo ideal en este mundo del emprendedurismo? ¿Alguien que te parezca que haya marcado o esté marcando un camino especial que vale la pena seguir?

R: Yo tengo una enorme admiración por Elon Musk. Está desafiando a toda una generación a pensar en grande y atacando de frente problemas que se veían imposibles.

P: Y ni da el espacio acá para presentarlo, con todo lo que hace, dirige, emprende…Pero seguramente quienes tengan interés en esta entrevista, sabrán perfectamente bien de quién se trata. Sergio, me dijiste la otra vez que los estudios en el Technion te enseñaron a no tener miedo…Recuerdo que en una entrevista en la Autoridad de Innovación de Israel, me dijeron que en la start-up nation no se puede tener miedo. ¿Se puede distinguir entre osadía e irresponsabilidad? O sea…¿cualquier iniciativa vale la pena probarla?

R: Muchos quieren ser emprendedores, pero la estadística es demoledora. El 90% de los emprendimientos fracasa. Creo que el emprendedor debe distinguir entre el riesgo a nivel personal y a nivel de la empresa. A nivel personal, la manera de disminuir el riesgo es tratar de no invertir dinero propio, mantener un buen nivel de “empleabilidad”, es decir, tener siempre la posibilidad de volver a ser asalariado, y como se dice en hebreo, aprender a afeitarse en la barba de otro.

En el emprendimiento yo creo que hay ser muy cuidadoso con el dinero de los demás, y tomar un nivel de riesgo acordado con los inversores. No es lo mismo si el dinero es de amigos que no se pueden dar el lujo de perderlo, que si es dinero de Softbank, que busca crecer con gran agresividad a toda costa.

P: ¿Algo más que quieras agregar? Claro que habría mil preguntas más…pero ¿algo que te parezca que no puede faltar hoy aquí?

R: Veo muchos jóvenes que quieren emprender su propio proyecto enseguida de salir de la universidad. Es verdad que así empezaron Bill Gates o Mark Zuckerberg, pero por cada Zuckerberg hay miles de jóvenes que fracasaron. El mundo es mucho más complejo de lo que parece. En EEUU, el fracaso está bien visto, es parte del aprendizaje, pero en nuestra parte del mundo es mucho más difícil. Cada vez que veo a un chico con esa inquietud, le digo que venga a trabajar con nosotros. Va a aprender muchísimo, y si después quiere emprender, va a tener muchas más herramientas, más chances de éxito, y de pronto hasta lo ayudemos.

P: Nada mejor que terminar esta entrevista con una invitación alentadora, producto de la experiencia. Mil gracias Sergio.

R: A vos.