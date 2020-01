Comisión Permanente recordó Día Internacional de las Víctimas de la Shoá

Hoy como cada año la Comisión Permanente del Poder Legislativo conmemora el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto. Hace años que el 27 de enero estoy en Montevideo porque es la fecha que Naciones Unidas marcó como día de Recordación. Es el día que se cerró Auschwitz.

Para escuchar los discursos on line:

Al llegar, vi una cola bastante larga de gente porque era necesario parar por el detector de metales y ser revisado por la policía. En lo personal, sentí un fuerte orgullo por nuestro Parlamento y nuestra policía que nos cuida.

Bajo la dirección de la Senadora Daysi Tournée tuvo lugar una ceremonia muy emocionante. Cada uno de los legisladores que intervino destacó la importancia de este día haciendo acento en la importancia del "Nunca Más".

Cónsul de Israel Sapir Efron, Michelle Geisinger, Silvia Goldstein, Rita VInocur, Cecilia Wernik, Gisela Spinola, Embajador de Israel Yoed Maguen, Vicepresidenta electa Beatriz Argimón, Mónica Packer, Gabriela Fridmanas, Fabián Alvarez, Roby Schindler, Janet Rudman, abajo Noelia Reboledo y Kasandra Álvarez

El legislador Jorge Pozzi contó: que viói un documental, de esos que pasa Discovery Channel, sobre el Holocausto: una entrevista a un ingeniero alemán cuyo trabajo era ver cómo incrementar la productividad de las máquinas de la muerte. Increíble pero cierto, más aún, cuando le preguntaron si no se había cuestionado nada y él dijo que no, porque le habían dado una orden y él había trabajado para cumplirla. Pozzi agregó: "Fue el primer genocidio industrial”

El legislador Pablo Abdala expresó que el Holocausto tiene que ver con la limpieza étnica, representa la inmoralidad delirante de quienes se creen superiores y con derecho a matar a otros distintos- , creerse superior a alguien.

Abdala habló de que esta recordación tiene que contener un sentido de alarma, vigilia, para eliminar cualquier tipo de vestigio de lo que sucedió pueda reaparecer. El mejor homenaje a los que murieron y a los sobrevivientes, es preservar la memoria. Habla de alimentar la memoria, esta que incluye el discurso prohibido, no se puede decir cualquier cosa en nombre de la libertad. Esto quiere decir que la libertad de expresión no puede incluir incitación al odio, porque esto cercena la libertad.

La palabras del legislador Abdala llevan a la reflexión de qué signfica para el pueblo judío la memoria. Es algo de lo que hablamos siempre y es necesario que las palabras se conviertan en hechos. Esto es lo que realiza el proyecto Shoá cuando hace una actividad en una escuela, la memoria se convierte en algo activo.

Abdala nos habla de unir lo colectivo a lo personal, nuestra vida cotidiana importa, tenemos que fometnar la paz y la tolerancia en ese ámbito. La necesidad de amar al prójimo como a uno mismo. Los derechos humanos no tienen etnia, no tienen color político, eso es algo que no debríamos dejar de repetir. Nos queda bien claro a los judíosEl Holocausto fue la desembocadura de un proceso, primero Hitler iluminó el pluralismo y así siguió. Eliminó la prensa libre y de ahí llegaron a la solución final. Tenemos la obligación de regar la democracia como una planta”.

El diputado Abdala recomienda para el libro de Chil Raichman “Un grito por la vida”, sobreviviente de Treblinka. Raichman cuenta sus experiencias y lo más maravilloso del libro es el nombre. Pudo haberle puesto “Un grito de muerte”, pero el llamarlo así, condensa el verdadero mensaje del holocausto.

Toma la palabra la diputada Sandra Lazos. “La humanidad sufre retrocesos. No hay justificación para quienes tenemos una concepción humanista válida antes una barbarie. Nos cuenta la legisladora sobre lo que se basó Hitler ideológicamente, la creencia de la superioridad étnica. La condición humana mostró en los campos de concentración su concepto más terrible. Hay quien lo niega. La magnitud debe ser un llamado permanente a la reflexión, debe ser denuncia siempre, y cualquier esbozo de masacre debe generar la condena”.

"Cuando Alemania invade Polonia, se establece el primer guetto. Dos de cada tres judíos murieron, dice la legisladora. Esto me hace temblar en la butaca. Me viene a la memoria algo que escuché estos días, que Europa se va a volver a vaciar de judíos..

“Los campos como Auschwitz, Buchenwald, Matthausen se abrieron al público como ejemplo”. Finaliza diciendo “Nunca Más,” de lo difícil que significa en un mundo más convulsionado, que nunca más sea expuesta a tremenda barbarie”.

Toma la palabra el legislador Pedro Bordaberry. “Principios y rumbos que debe seguir nuestro país, Uruguay fue siempre un faro a seguir, de los primeros en el Concierto Internacional en apoyar la causa judía. ¿Por qué conmemorar? Cuando entraron a Auschwitz se encontraron con 7000 sobrevivientes”.

“Dar testimonio de la existencia de la Shoá. Al principio los iraníes lo justificaban” Destaca Bordaberry que el término Shoá significa un cataclismo destructivo. El pueblo judío ha sido perseguido por su religión, por su ideología política, pero lo peor es que lo persiga por su ser humano.”

“La noche de los cristales rotos, los campos , Wan See, los trenes de la muerte, etc, etc, el mayor crimen de la historia de la humanidad dicho por Winston Churchill” Parece mentira dice el legislador Pedro Bordaberry.

“Por suerte la democracia liberal ha sabido enfrentar con libertad opinión, comunicación todas las manifestaciones de negación del Holocausto. No es novedad la manipulación.

“Israel tiene un proyecto para destinar millones de euros a combatir la violencia de género, que es un problema actual en Uruguay. Cuando se ve a Israel rodeado de países que se lapidan a los homosexuales, dónde se golpea a las mujeres como algo cotidiano”.

“Israel es la frontera, es la trinchera de esos valores en lo que todos creemos de la civilización occidental” ”Es un estado de derecho combatiendo lo que no nos representa” "Si defendemos los derechos de la mujer, de los homosexuales, no podemos mirar para otro lado cuando se golpea, se mata, se lapida de la forma que se hace”

”No puede ser que por alianzas ideológicas nada se diga” ”Aquí cerca, mataron un fiscal que quiso investigar lo que había pasado con ese memorándum famoso” ”Se reconoció que fue un homicidio, se niega pero no se avanza”

“Acá asesinan a un ciudadano judío y su asesino gritaba que iba a matar a un judío las semanas previas y dicen que es un demente” “No es un demente y Hitler no lo era”

Pedro Bordaberry habla del historial de la actuación de Uruguay favoreciendo la creación del Estado de Israel, en todas sus etapas. Siempre Uruguay estuvo allí presente.

El legislador Baraibar le alcanza un programa que la ANEP debe implementar en la enseñanaza que es el programa de Naciones Unidas sobre el Holocausto, esto es un hecho. “Hablar es lindo pero lo importante es actuar”.” Decir fuerte de qué lado estamos, de los que condenamos la persecución, como decía Bauman no fue un episodio sufrido por el pueblo hebreo. No fue obra de locos. Es un tema ideológico, no psiquiátrico”.

Esto lo dice el senador por el atentado ocurrido en Uruguay, es contra el pueblo hebreo pero también contra la humanidad entera. Uruguay fue el primero en Latinoamerica en reconocer a Israel y cuarto en el mundo. “Hoy el camino es reconocer es trasladar la embajada uruguaya a Jerusalem, de eso no hay ninguna duda”

“Se dice que no se puede hacer” ”Uruguay tiene que ser ese faro de defensa de la democracia”

“Así estaremos honrando a las víctimas de la Shoá” Finalizó su alocución el Senador Pedro Bordaberry con un aplauso cerrado en las barras que duró varios minutos.

El legislador Goñi quiso tomar la palabra. “Aprovecho para agradecer ya que están presentes organizaciones que representan a judíos de nuestro país que han contribuido con su aporte, con su identidad riquísima a nuestra patria””Algunos deberes que tenemos en el Uruguay: “hemos tomado el compromiso de que en esta legislatura reconocer el día de Iom Kipur a sugerencia de Max Godet para que esa identidad sea reconocida explícitamente, en pos de un pluralismo auténtico, que reconozca enorme valor de esta identidad judía”

Daysy Tourne habla: “La última vez que hablo como parlamentaria, un honor de presidir una sesión con contenido ético” “Yo creo que recordar con el sentido de volver a pasar por el corazón, para que la memoria no se pierda . Yo he aprendido con los representantes de la comunidad judía de mantener vivo el horror para aprender de él”

”Hoy es la conmemoración de los 75 años de la liberación de Auschwitz y lo que encontraron tiene que pegarnos fuerte para combatir el odio, la discriminación y el desprecio por otro que es diferente a mi"

”El otro, le da sentido a mi identidad, no es mi enemigo, por es tan importante que recordemos, que lo digamos una y otra vez, que el compromiso y la conciencia no se duerman”

”Yo estaba mirando algunos datos, encontraron unos miles de prisioneros, 370.000 trajes de hombre, 44000 pares de zapatitos y 7 toneladas de cabello humano”.

“Hoy no estamos en un contexto fácil, el resurgimiento del odio demuestra que el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa siguen estando presentes entre nosotros. Esto debe ser una luz de alarma. Mientras exista el odio, debe existir la determinación por una sociedad inclusiva y democrática dónde todos tengamos una posibilidad de una vida digna”

Las palabras de Daysy Tourné me dejaron al borde del llanto. El minuto de silencio en recuerdo de las víctimas fue un momento de meditación. Mi cabeza se llenó de imágenes de series, películas, historias familiares que se peleaban en mi mente.