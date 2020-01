El club Biguá no dudó ni un instante si participar en la campaña recordatoria del Holocausto

Cuando de Hebraica Macabi se dirigieron días atrás a Pancho Castellanos, miembro de la comisión directiva de Biguá, para pedir que antes del partido entre ambos de basquetbol entre ambos equipos, los planteles y personas técnico de los dos lados se unan en el recuerdo y homenaje a las víctimas del Holocausto, no dudó ni un instante.

“Me contaron de la campaña ´nosotros recordamos´sobre la que nos explicaron los dirigentes de Hebraica, y nos pareció estupendo enseguida”, nos dice Pancho en conversación telefónica a la distancia. “Es que el ser humano es insondable y hay que estar atentos todo el tiempo. Los sucesos relativos al Holocausto deben ser recordados permanentemente porque hay que estar muy pendientes de todas las evoluciones en el mundo”, nos dice con todo firme.

Habla de lo que pasó, pero también de lo que puede pasar si el ser humano vuelve a cometer los mismos pecados. Le preguntamos si esto significa entonces, que el haber colocado a jugadores y técnicos de ambos cuadros, juntos, con la enorme pancarta “We remember-Recordamos”, es no sólo recordar la historia sino también alertar respecto al futuro. Su respuesta es terminante: “Exacto”, responde. “La alerta es obligación de todos, ante lo que podemos llegar a hacer los seres humanos”.

Comentamos a Castellanos que cuando de jóvenes se trata, se nos ocurre que nada mejor que transmitir este mensaje a través de grandes deportistas, sea de fútbol o de basquetbol. Y él de inmediato confirma que a través del deporte se puede educar. “Creemos que el rechazo a toda ideología de eliminación, es parte de la educación que tenemos que dar a los deportistas”, responde. “Sé que es difícil decir que un hecho tan horrible como el Holocausto dejó algún tipo de enseñanzas positivas, pero sí creemos que son cosas que hay que conocer, para poder saber que sucedió y estar atentos, para que nunca vuelva a suceder. No se lo puede ignorar”.

Más allá de su propia convicción al respecto, este importante dirigente deportivo de Biguá asegura que la reacción tanto de los jugadores como del público, fue sumamente positiva.” Los jugadores lo tomaron muy bien y enseguida se mostraron bien dispuestos, apoyaron desde el primer momento. Y el tema también fue muy bien recibido desde la tribuna, se aplaudió”.

Si bien Pancho considera que en todo esto también influye el hecho que Biguá está en Villa Biarritz, donde hay no poca población de la colectividad judía , y que el club tiene numerosos socios judíos y hasta jugadores judíos en la formativa, sostiene que hay algo que va más allá de ello. “Este tema no es ajeno a nosotros. Pero además, en Uruguay se enseña de este tema, se conoce. Y nosotros, que como club no adoptamos una posición política, tenemos claro que esto supera cualquier línea, esto obliga al rechazo del odio”.