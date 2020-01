Nuevo drama en Israel: Netanyahu retira su pedido de inmunidad parlamentaria

No hay un momento aburrido en Israel. Cuando la atención parecía haber pasado, al menos en la opinión pública israelí, de la discusión sobre la inmunidad parlamentaria que el Primer Ministro Biniamin Netanyahu solicitó, a la inminente presentación del así llamado “plan del siglo” del Presidente Donald Trump, Netanyahu anunció que decidió retirar su solicitud de inmunidad. En la práctica, esto abrió el camino al asesor jurídico del gobierno, el Dr. Avihai Mandelblit, que en su autoridad como Fiscal del Estado, ya presentó el acta de acusación a Netanyahu ante el Juzgado.

"El Estado de Israel contra Biniamin Ben Bentzion Netanyahu" . El acta de acusación, con el sello del juzgado. Publicado en el portal Ynet.

De hecho, puede decir que comenzó el juicio. Esto no significa que se verá en cuestión de días a Netanyahu en el banquillo de acusados ni mucho menos. El proceso es largo. Pero ahora, está claro que ya ha comenzado, aunque se trate de un formalismo, previo inclusive a la lectura oficial y pública de las acusaciones.

En un post que publicó el Primer Ministro en su cuenta de Facebook escribió: “Mientras yo me encuentro en Estados Unidos, en la Kneset se dará comienzo a un nuevo espectáculo del circo de la retirada de la inmunidad. Es la continuación de una obsesiva persecución de mi persona. En lugar de comprender lo grande del momento y de ubicarse por sobre las consideraciones políticas, ellos continúan ocupándose a la política barata”.

“Ellos”, según Netanyahu, son los miembros del partido Kajol Lavan de Beni Gantz, que lograron aprobar la formación de la comisión parlamentaria necesaria para debatir el pedido de inmunidad, a pesar del receso parlamentario. El asesor legal de la Kneset dijo que no había impedimento para ello, a lo cual el partido Likud de Netanyahu reaccionó alegando que su opinión no es válida por supuesta contradicción de intereses, dado que su esposa es abogada en el equipo del fiscal Mandelblit.

Cabe recordar que fue Netanyahu quien solicitó inmunidad. Pero evidentemente, esperaba que no se tratara siquiera el tema hasta después de las elecciones, lo cual en la oposición sostienen no es lógico desde un punto de vista político.

En cuanto a sus palabras “lo grande del momento”: Netanyahu se refiere a sus encuentros con el Presidente Donald Trump, que este martes presenta, según se anunció, el muy postergado “plan del siglo”, supuestamente una fórmula para la paz israelo-palestina, aunque nadie aquí cree que conduzca a ello.

Netanyahu y Trump, en su encuentro esta semana en Washington (Foto:GPO)

En el mencionado post en Facebook, Netanyahu agregó:

“Dado que no se me ha dado un procedimiento justo, dado que todas las reglas del trabajo parlamentario han sido aplastadas vulgarmente y dado que los resultados del trámite han sido determinados de antemano sin un debate serio como es imperioso, he decidido no permitir que este juego sucio continúe. He notificado al Presidente de la Kneset que retiro mi solicitud de inmunidad”.

Es imperioso comentar que si Netanyahu considera que el resultado del debate sobre el pedido de inmunidad se sabe de antemano, es porque la postura del partido mayoritario, Kajol Lavan, y de otros partidos de oposición, es contraria a la inmunidad. En cuanto al “debate serio”, este justamente debía comenzar en pocos días, pero el Primer Ministro lo llama de “juego sucio”.

Netanyahu agregó: “A continuación, hare añicos todos los argumentos infundados y los expedientes falsos presentados contra mí. Pero ahora, no permitiré que mis adversarios políticos usen este tema para molestar al paso histórico que estoy encabezando”.

Probablemente el Primer Ministro considere que en este momento, se verá mejor concentrarse en su presentación como quien lleva adelante un intento de paz con los palestinos, que un intento de evitar ir a juicio, ya que de todos modos el juicio comenzaría después de las elecciones y llevaría mucho tiempo, sin que la ley le obligue a dimitir . Debería haberlo únicamente si es declarado culpable, por una instancia ante la que ya no hay apelación.

¿De qué se lo acusa?

Netanyahu es acusado de fraude y abuso de confianza en los casos conocidos como “1000” y “2000” y de soborno, fraude y abuso de confianza en el así llamado “caso 4000”.

-El caso “1000” se refiere a sospechas que Netanyahu recibió regalos y beneficios de grandes empresarios como Arnon Milchan y Packer, a cambio de favores , conectados a sus responsabilidades y cargos públicos. Los beneficios ascenderían a un total de aproximadamente 200 mil dólares. Una de las menciones al respecto fue de lo que Mandelblit describió como “una verdadera línea de abastecimiento” de cigarros y champagna a Netanyahu y su esposa. Los cargos: fraude y abuso de confianza.

- El caso “2000” se refiere a sospechas que Netanyahu habría pactado con el editor del diario Yediot Ahronot Arnon Mozes limitar la circulación de la competencia, el diario Israel Hayom, a cambio de que Yediot tenga una cobertura más favourable hacia él. Este fue al parecer el caso más discutido en la Fiscalía. El propio Mandelblit ,según se ha informado, tendía a no imputar a Netanyahu en este punto, mientras que otras altas figuras del ministerio consideraban que debía acusárselo también de soborno. Finalmente, los cargos aquí son fraude y abuso de confianza.

- El caso más serio es el “4000”, en el que se lo acusa de haber promovido decisiones regulatorias en beneficio de Shaul Alovitch, accionista central del conglomerado de comunicaciones Bezeq, a cambio de cobertura positiva en el portal Walla que también es de su propiedad. En este caso tanto Netanyahu como Alovitch son acusados de soborno.

Se señala que las acciones del Primer Ministro en este caso habrían beneficiado a su interlocutor con aproximadamente 500 millones de dólares en un período de 5 años, a cambio de la publicación de los mensajes políticos que Netanyahu deseaba.

En el comunicado escrito por la Fiscalía se señala que los actos del Primer Ministro “fueron llevados a cabo en medio de conflictos de intereses, tomando en cuenta consideraciones relativas a sus intereses personales y los de su familia, involucrando la corrupción de funcionarios públicos que le informaban al respecto”.