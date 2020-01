Una singular iniciativa uruguaya: Comisión Honoraria para la conmemoración de la Shoá

Este lunes 27 de enero, durante la sesión especial de la Comisión Permanente del Parlamento destinada a conmemorar el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto-de acuerdo al mandato de las Naciones Unidas- entre el público presente estaban sentadas juntas varias figuras, prueba fehaciente de que Uruguay toma el tema en serio.

Se trataba de varios de los miembros de la Comisión Honoraria para la conmemoración de los 75 años del cierre de los campos de exterminio nazis, creada por un decreto del Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, emitido el 13 de diciembre último. No todos los miembros de la comisión pudieron llegar al acto en el Parlamento, pero todos están comprometidos con el mensaje.

Estuvieron el Ing. Miguel Brechner, Presidente del Plan Ceibal, Secretario Ejecutivo de la comisión-sería oportuno mencionar que el único judío de todos los miembros -, la Profesora Belela Herrea que será la vicepresidenta de la misma, la Ministra de Educación y Cultura Dra. María Julia Muñoz y quien le sucederá en el cargo el Dr. Pablo da Silveira, así como también la futura Subsecretaria de Educación y Cultura Profesora Ana Ribeiro, Mónica Bottero, los historiadores Profesores Gerardo Caetano y Oscar Destouet y Pablo Achugarry, Director del Museo Achugarry de Maldonado.

Miguel Brechner

Belela Herrera

Futuro Ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira

Ana Ribeiro, futura Subsecretaria de Educación y Cultura

De acuerdo a las sugerencias del Plan Ceibal y el Ministerio de Educación y Cultura, la comisión está integrada por hombres y mujeres que por su formación y/o lugares de desempeño han estado vinculadas a los derechos humanos, la educación, la cultura, las artes, la comunicación y el pensamiento.

Gerardo Caetano

Fernando Pereira, Presidente del PIT-CNT

“Un aspecto a resaltar de la iniciativa es que luego de una dura lucha electoral que polarizó a la sociedad uruguaya, se conformó sin problema alguno esta Comisión con personas de diferentes posicionamientos políticos”, comentó el Profesor Oscar Destouet, uno de sus miembros, hombre de izquierda, profundo conocedor de la historia de la Shoá y convencido de la importancia de transmitir el mensaje de “nunca más”.

Oscar Destouet

Mónica Bottero

Pablo Achugarry

La lista lo dice todo. Varios de los nombres, ya los mencionamos , en el recuento de aquellos que pudieron participar en la sesión especial del Parlamento. A ellos cabe agregar que el Presidente de la comisión, el Cr. Enrique Iglesias, y a otros miembros: la periodista Profesora Blanca Rodríguez, la primera bailarina del SODRE María Noel Ricetto, el Presidente del Club Defensor y conocido oncólogo Dr. Ney Castillo que dirige la Fundación Pérez Scremini, la Dra María Josefina Plá, la Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mariana Blengio y Consuelo Pérez.

También colaborarán los jóvenes educadores de Proyecto Shoá y otras instituciones dentro y fuera de la colectividad judía, para que el trabajo sea multifacético y llegue a la mayor cantidad posible de ciudadanos.

“La memoria y el Nunca Más volvió a unir a la sociedad uruguaya”, nos dijo Oscar Destouet. “Podemos tener varios caminos para ver cómo encausar mejor nuestro país, pero todos estamos unidos en lo que no queremos para el Uruguay”.

.............................

Iremos publicando distintos testimonios de miembros de la comisión, para comprender a fondo qué importancia le dan a su participación y qué compromiso les inspira el tema.

Hoy compartiremos las palabras de dos de ellos: la Ministra de Educación y Cultura Dra. María Julia Muñoz y la del Dr. Luis (Ney) Castillo.

La Ministra de Educación y Cultura Dra. Julia María Muñoz

“El recordar la Shoa y dar a conocer las peripecias humanas vividas en los campos de exterminio nazi ,así como todas las formas de discriminación y destrucción sufridas a lo largo de la historia, es un deber ético y moral con la sociedad toda y en especial un compromiso con las nuevas generaciones para que mediante la educación y la cultura ,esas aberraciones no vuelvan a repetirse”, nos dijo la Dra. María Julia Muñoz. “El nunca más es una responsabilidad histórica que debe estar siempre presente, para que las tragedias de la humanidad no se repitan”.

¨Por su parte, el conocido oncólogo Ney Castillo comenzó diciendo que “personalmente, es un doble honor participar en esta Comisión, a la vez que compartirla con un grupo relevante de personas de distintos ámbitos de la sociedad”.

Dr. Ney Castillo

“Ya sabemos- y parece que no hemos aprendido- las profundidades en las que la naturaleza humana puede hundirse. No hemos aprendido lo peligrosas que son la ideologías de quienes se ven a sí mismos como super héroes y por encima de cualquier restricción moral. Trágicamente, las pesadillas del mundo que siguieron al descubrimiento de Auschwitz, han incluido guerras repetidas y la amenaza continua de catástrofes nucleares, químicas y biológicas. Hemos observado atónitos la diseminación de absolutismos, no menos agresivos que los nazis, limpiezas étnicas, intentos de genocidios en Oriente, África, Europa Oriental y otros sitios”, recalcó.

“Muchas instancias de la mala política de post guerra, descansa en la inhabilidad de los líderes nacionales e instituciones internacionales de hacer frente a las lecciones aprendidas del Holocausto.La comunidad internacional tiene aún un largo camino que recorrer en la defensa de los oprimidos, independiente de ideologías del opresor, disuadir agresores, frenar y denunciar a los déspotas, dar lucha a la pobreza y prevenir el genocidio. En ese sentido, la responsabilidad de la educación del Holocausto es nuestra y de cada uno en su ámbito”.

Ney miró al pasado, con los ojos puestos en el futuro: “Un millón y medio de niños fueron asesinados en el Holocausto, la historia de ese dolor que perdura , nos deja una tarea ineludible: nuestros niños de hoy, serán los padres y abuelos del mañana. Queremos que ellos continúen contando esta historia y asegurarnos que nada similar vuelva a ocurrir. Los integrantes de la Comisión aseguran el éxito de la tarea. Hay mucha voluntad, conocimiento y creatividad. Hay equipo. Yo, agradecido por la posibilidad de aprender de ellos y dejarme ser parte”.

Esta iniciativa y la composición multifacética de la comisión, dignifican a Uruguay.