Hagamos orden en el plan de paz del Presidente Trump

.El martes 28 de enero el Presidente de Estados Unidos Donald Trump presentó los puntos principales del plan de paz que fue publicado por la Casa Blanca en sus redes oficiales. Con el Primer Ministro de Israel Biniamin Netanyahu a su lado, y en un ambiente propio de un momento histórico, Trump explicó la lógica del plan, según la visión de su administración, y aseguró que es el mejor plan concebido hasta ahora, el único que podrá conducir a la paz entre Israel y los palestinos, de modo que ambos pueblos vivan en dignidad y seguridad.

El Primer Ministro Netanyahu hablando tras el anuncio de Trump, en la Casa Blanca (Foto: Kobi Gideon. GPO)

Aclaramos : este no es un artículo de opinión o comentario, sino únicamente información, habiendo resumido el documento original, que leímos casi en su totalidad. Son 181 páginas divididas en 22 capítulos. En aquellos sitios en los que nos parece imprescindible hacer una aclaración, ésta aparecerá en italics entre paréntesis, junto a nuestras iniciales A.J, ya que todo el resto es el texto mismo del plan.

Otra aclaración técnica: Judea y Samaria es lo mismo que la Margen Occidental del Jordán. Se trata del territorio conquistado por Israel en el 67 al repeler el ataque de Jordania. Judea y Samaria es la terminología bíblica, judía, usada por Israel, mientras que Margen Occidental o Cisjordania es la usada en general por los demás y la más común periodísticamente.

El título: “Peace for Prosperity”. Paz para Prosperidad. El subtítulo: “Una visión para mejorar la vida del pueblo palestino y el pueblo israelí”.

TERRITORIO, AUTODETERMINACIÓN Y SOBERANÍA

Este es el mapa oficial del plan. Las zonas en verde serían el futuro Estado palestino. Como se ve, hay conexión por distintas vías, con la Franja de Gaza, a la que se agregarían dos áreas que hoy son parte de Israel en el Negev.

Cualquier propuesta de paz real requiere que el Estado de Israel haga una importante renuncia territorial que permita a los palestinos tener un Estado viable, respetar su dignidad y atender sus aspiraciones nacionales legítimas.

-Retirarse de un territorio capturado en una guerra defensiva es una rareza histórica.(A.J: La referencia es al hecho que Israel conquistó los territorios en dispuesta en la guerra de los Seis Días en junio de 1967, en la que tuvo que defenderse. Gaza en el frente egipcio y Judea y Samaria en el frente jordano). Debe reconocerse que el Estado de Israel ya se ha retirado de por lo menos el 88% del territorio que capturó en 1967.

-La paz no debe exigir que gente, árabes o judíos, sea arrancada de sus hogares. Ese encare es más probable que conduzca a desorden civil y contradice la idea de coexistencia..

- Estados Unidos no considera que Israel esté legalmente obligado a entregar a los palestinos el 100% del territorio previo a 1967, lo cual corresponde con el espíritu de la resolución 242 de las Naciones Unidas. (A.J: La referencia es a los territorios que Israel conquistó en la guerra de los Seis días, en los distintos frentes desde los que fue atacado. La enorme mayoría de aquellos territorios, la península del Sinaí, fue devuelva a Egipto en el marco del Acuerdo de Paz firmado en marzo de 1979. La mención de la 242 se refiere a una de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que el mundo árabe suele alegar exige una retirada total de Israel de los territorios conquistados, mientras que el texto original, abrazado por Israel, se refiere de hecho a retirada “de territorios”,o sea de parte de ellos.)

- Lo que se propone es un término medio justo: un Estado palestino con un territorio similar al de la Margen Occidental y Gaza antes de 1967.

- Se creará un Estado palestino en aproximadamente el 70% del territorio de Cisjordania, más una pequeña parte de las dunas de Halutza en el Negev occidental, que recibirá como compensación por la zona que se anexa a Israel. Se trata de dos zonas junto a la frontera con el Sinaí. Una de ellas servirá como zona industrial y centro de alta tecnología y la segunda, más hacia el sur, para vivienda y agricultura.

- El acuerdo facilita la libertad de movimiento en el Estado palestino a través de un sistema de puentes, carreteras y túneles. Hasta que el Estado palestino tenga su propio puerto, recibirá acceso especial a plataformas en los puertos de Haifa y Ashdod.

- El 97% de los israelíes en la Margen Occidental vivirán en el territorio israelí continuo y el 97% de los palestinos en la Margen Occidental vivirán en el territorio continuo palestino. El intercambio de territorios, principalmente en el Negev occidental, dará al Estado palestino un territorio similar al que había en la Margen Occidental y Gaza antes de 1967 (A.J: La referencia es al territorio que Israel conquistó en ese frente, pero que no estaba gobernado por los palestinos, ya que no existía un Estado palestino, sino que eran de Jordania. Pero el Reino de Jordania, aún en los tiempos del Rey Hussein, se desconectó formalmente de dichos territorios y renunció a toda reivindicación territorial respecto a ellos).

- Los palestinos que vivan en enclaves dentro del territorio israelí, pero como parte del Estado palestino, se convertirán en ciudadanos de Palestina y tendrán la posibilidad de permanecer donde están, a menos que decidan otra cosa. Tendrán carreteras que los conectan con Palestina y vivirán bajo administración civil palestina. La responsabilidad de seguridad por los enclaves palestinos será de Israel.

- También los israelíes residentes en enclaves que son parte del territorio continuo palestino, tendrán la posibilidad de permanecer donde están, a menos que decidan lo contrario. Mantendrán su ciudadanía israelí y se conectarán por carreteras con el territorio de Israel. La responsabilidad de seguridad en esos enclaves será de Israel.

- De acuerdo a los mapas publicados en el plan, 15 asentamientos aislados (A.J: que en el mapa se llaman “comunidades”) quedarán como enclaves dentro del territorio palestino: Itamar, Itzhar, Hermesh, Mevo Dotan, Elon More, Braja, Ateret, Maale Amos, Meitzad, Karmei Tzur, Telem, Adura, Neguhjot, Beit Hagai y Otniel.

- El Valle del Jordán, que es muy importante para la seguridad nacional de Israel, quedará bajo soberanía israelí. Pero Israel deberá tratar con el gobierno palestino un acuerdo en cuyo marco las tierras agrícolas trabajadas por palestinos, continuarán bajo su control, sin discriminación, según permisos que les dará el Estado de Israel.

(A.J: Es importante señalar que el plan no dice explícitamente que Israel podrá imponer la soberanía en todos los asentamientos que hoy existen en el terreno, pero está claro que ello se desprende de todas las menciones sobre qué quedará del lado israelí)

- Existe la posibilidad que Israel no transfiera únicamente tierras del Negev sino también en el llamado “meshulash”, el “triángulo”: Kfar Kara, Arara, Baqa el-Garbía, Umm el-Fahem, Kalansua, Taybe, Kfar Qasem,Tira. Kfar Bara y Jaljulia. Estas comunidades , que se identifican como palestinas, estaban destinadas originalmente a hallarse bajo control de Jordania, según los acuerdos de alto el fuego de 1949, pero por razones de seguridad, permanecieron dentro del territorio de Israel. El plan considera la posibilidad que en el marco de un acuerdo entre las partes, se vuelva a trazar las fronteras de Israel, de modo que los poblados del “triángulo” sean transferidos al territorio de Palestina. (A.J: Es imperioso recalcar que si esto se concretara, se estaría pasando al lado palestino a árabes que desde 1948 son ciudadanos de Israel. No se habla de sacarlos de donde están sino de mover las fronteras de modo que queden del lado palestino. Originalmente, esta era la idea de Avigdor Liberman, para garantizar la menor mezcla posible de poblaciones con identidad nacional muy distinta. Pero es sabido que inclusive sectores de línea dura en la población árabe israelí, se oponen terminantemente a este paso, que aquí, de todos modos, está presentado como opción, no como propuesta directa).

- Israel mantendrá su soberanía en las aguas territoriales, que son importantes para su seguridad y le permiten estabilidad en la región.

JERUSALEM

-Volver a dividir Jerusalem y emplazar dos ejércitos en una de las zonas más delicadas del planeta, sería un grave error. Hay que evitar una división física de la ciudad. La barrera de seguridad que ya existe en el terreno, separa los barrios árabes de Kfar Aqeb y la parte oriental de Shoafat del resto de los barrios de la ciudad. Esa barrera debe permanecer en su lugar y constituirá la frontera entre las capitales de los dos Estados. (A.J: La referencia es al muro separatorio construido al noreste de Jerusalem a raíz de los atentados terroristas cuyos perpetradores se infiltraban a Jerusalem desde la zona vecina en Cisjordania. Kfar Aqeb, la parte oriental de Shoafat y Abu Dis, son formalmente parte de Jerusalem, pero en la práctica se hallan del otro lado de la barrera).

Aquí están marcadas las tres áreas árabes de Jerusalem que ahora están del otro lado de la barrera de seguridad.Arriba del todo es Kfar Aqeb, luego Shoafat, a la izquierda abajo Jerusalem y a la derecha abajo Abu Dis.

-Jerusalem se mantendrá bajo soberanía del Estado de Israel y seguirá siendo una ciudad no dividida. (A.J: Aunque se dice “no dividida”, sí habría cierta división, al pasar las mencionadas zonas árabes al lado palestino. Pero esto no es considerado problemático para Israel, que ya las tiene del otro lado de la barrera). La capital soberana del Estado palestino se hallará en las zonas al Este y norte de la barrera: Kfar Aqeb, la parte oriental de Shoafat y Abu Dis, y se llamará Al Quds o cualquier otro nombre que determinen los palestinos.

- Los habitantes árabes de la Jerusalem que quedará bajo control de Israel podrán elegir una de tres opciones: convertirse en ciudadanos de Israel, convertirse en ciudadanos de Palestina y seguir en la situación actual, como residentes permanentes de Israel.

SEGURIDAD

- El Estado palestino estará completamente desmilitarizado. Tendrá fuerzas de seguridad para mantener la seguridad interna y para impedir atentados terroristas en su territorio y en el territorio de Israel, el de Jordania y Egipto. La misión de las fuerzas de seguridad palestinas será mantener el orden público, hacer cumplir la ley, actuar contra el terrorismo (junto con Israel, Jordania y Egipto) y proteger a las figuras de gobierno y a diplomáticos extranjeros.

- Dado que Israel es un país angosto geográficamente, si no controla el espacio aéreo sobre el valle del Jordán, no podrá lidiar con ataques aéreos desde el Este. Por lo tanto, en cualquier acuerdo de paz Israel deberá controlar el espacio aéreo al oeste del río Jordán.

- A raíz de la retirada de la Franja de Gaza, el Estado de Israel aprendió las derivaciones de la pérdida de control sobre un territorio significativo. Gaza se convirtió en un paraíso para Hamas y las organizaciones terroristas y ese podría ser el resultado si se retira del Valle del Jordán.

- Israel mantendrá en su poder y bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel, por lo menos una estación de alerta temprana en el territorio de Palestina. Israel usará drones, globos y otras herramientas aéreas para reducir al mínimo posible la presencia de seguridad dentro del territorio del Estado palestino.

-Dala la mala experiencia de Israel con fuerzas internacionales, la doctrina de seguridad de Israel es que el país debe ser capaz de defender sus fronteras por sí mismo, por lo cual no habrá tropas internacionales en sus fronteras. Es un interés estratégico de Estados Unidos que Israel se mantenga fuerte, seguro y está protegido por las Fuerzas de Defensa de Israel.

- Serán construidas dos carreteras para el Estado palestino, de acuerdo a exigencias de seguridad israelíes. Dichas carreteras permitirán a los palestinos cruzar el Valle del Jordán y llegar al reino de Jordania.

- La barrera de seguridad deberá ser construida nuevamente para adaptarse a las nuevas fronteras, y serán construidos pasajes fronterizos nuevos y modernos

-Se mantendrá el status quo en el Monte del Templo.

- Los musulmanes que vengan en paz podrán orar libremente en Al Aksa.

PASAJES FRONTERIZOS

- Israel trabajará estrechamente con Jordania, Egipto y los palestinos para mejorar el sistema de todos los pasajes fronterizos. El objetivo es reducir al mínimo la visibilidad de las fuerzas de seguridad israelíes.El personal en los pasajes fronterizos estará vestido de civil, sin que esté indicado el país. Un equipo de inspectores que incluirá 3 israelíes, 3 palestinos y un representante norteamericano, se reunirá cada trimestre para estudiar temas relacionados a los pasajes.

GAZA

- Israel implementará sus promesas en el marco del plan únicamente si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- La Autoridad Palestina u otro organismo nacional internacional aceptado por Israel, se encargará del control absoluto de Gaza.

-Hamas, el Jihad Islámico y cualquier otra milicia u organización terrorista, serán desarmados.

-La Franja de Gaza estará totalmente desmilitarizada

- Si los esfuerzos por devolver los cuerpos de los soldados y los prisioneros israelíes no resultaron exitosos hasta la firma del acuerdo, serán devueltos de inmediato.

- Si Hamas tiene una funció en el gobierno palestino, debe comprometerse con el camino de la paz, adoptar las resoluciones del cuarteto, incluyendo el reconocimiento de Israel, el compromiso a poner fin a la violencia y la aceptación de los acuerdos anteriores entre las partes incluyendo el desarme de las organizaciones terroristas. Estados Unidos espera que el gobierno palestino no incluya a miembros de Hamas, el Jihad Islámico y otras organizaciones terroristas, a menos que todo lo antes mencionado se concrete.

-Una mejora significativa del nivel de vida de la población de Gaza se concretará recién después de un alto el fuego con Israel, la desmilitarización completa de la Franja de Gaza y el establecimiento de un gobierno que permita a la comunidad internacional transferir dinero para inversiones que no sean destruidas en futuros enfrentamientos.

PRESOS

-Serán puestos en libertad los presos palestinos, salvo los declarados culpable de asesinato, intentos de asesinato y conspiración para cometer asesinatos (en atentados) y salvo presos que son ciudadanos israelíes. La liberación se hará en dos tandas y todos los liberados se convertirán en ciudadanos del Estado palestino.

En la primera tanda serán liberados menores, mujeres, presos de más de 50 años, presos enfermos y aquellos a los que les resta menos de la tercera parte de su condena. La liberación de más presos luego de la segunda tanda, estará basada en la aceptación por parte de Israel.

REFUGIADOS

-Los refugiados palestinos han sido utilizados como una pieza en la mesa de ajedrez de Medio Oriente. Una solución justa y realista al tema de los refugiados es imprescindible para solucionar el conflicto en Medio Oriente. Un número similar de refugiados judíos fue expulsado de las tierras árabes poco después de la creación del Estado de Israel y también ellos sufrieron. Es necesario implementar una solución justa para todos esos refugiados, a través de un mecanismo internacional separado del acuerdo de paz israelo-palestino, e indemnizar al mismo tiempo a Israel.

- Los refugiados palestinos tendrán tres opciones:

1- incorporarse al Estado palestino (de acuerdo a las condiciones).

2-integrarse al país en el que se hallan actualmente (si el país está de acuerdo).

3- 5.000 refugiados serían aceptados por año, durante 10 años (50.000 en total), por la Organización de Estados Islámicos que estén de acuerdo a asentar palestinos (si esos países están de acuerdo).

- Numerosos palestinos viven en países de Medio Oriente, como Siria y Líbano, en los que hay gran hostilidad respecto a Israel. Por lo tanto, una conferencia de israelíes y palestinos determinará cómo solucionar las discrepancias respecto a la entrada de palestinos del exterior al territorio del Estado palestino en esos casos. Luego de la firma del acuerdo de paz, el estatuto de los palestinos como refugiados cesará de existir y UNRWA dejará de funcionar.

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO PALESTINO

- Los palestinos deberán cumplir determinadas condiciones.

1.Los palestinos construirán un sistema de gobierno en cuyo marco se respete la libertad de prensa, haya elecciones libres y abiertas, se respeten los derechos humanos de la población, la libertad de cultos y los derechos de las minorías, y funcione un sistema judicial independiente.

2.Los palestinos crearán instituciones financieras independientes y fidedignas, con el objetivo de impedir corrupción.

3.Los palestinos tendrán que controlar todo su territorio y desarmar a la población.

EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ

- Parte del desarrollo de una cultura de paz debe incluir el fin de la incitación, también en los medios de comunicación controlados por el gobierno. Hay que poner fin a la glorificación de la violencia, el terrorismo y el martirologio. Los palestinos también deben prohibir propaganda de odio y libros de estudios que contradicen el objetivo de la paz, en los que está escrito que Israel no tiene derecho a existir.

MUTUO RECONOCIMIENTO Y FIN DEL CONFLICTO

En el acuerdo de paz, las partes reconocerán a Palestina como el Estado nación de los palestinos y a Israel como Estado nación del pueblo judío. El acuerdo pondrá fin a la confrontación entre los israelíes y los palestinos y a todas las exigencias de un lado respecto al otro.

COMPROMISOS DURANTE LAS NEGOCIACIONES

Estas son las exigencias a las partes durante las negociaciones, que deben prolongarse por no más de cuatro años.

Al lado israelí:

1. En las zonas que no están incluidas en el territorio de Israel de acuerdo al plan, Israel no construirá nuevos asentamientos, no ampliará asentamientos existentes y no promoverá planes de desarrollo.

2-Israel no ampliará enclaves (asentamientos aislados) ya existentes.

3. Israel no demolerá estructuras existentes.

Al lado palestino:

1. Los palestinos evitarán intentar dirigirse a organismos internacionales sin aprobación de Israel.

2. 2. Los palestinos no emprenderán acciones contra Israel, Estados Unidos y sus ciudadanos, ante el Tribunal Penal Internacional.

3. Los palestinos dejarán de efectuar los pagos a las familias de los terroristas que están cumpliendo sentencias en prisión en Israel y a las familias de los terroristas muertos.

4. Los palestinos promoverán el desarrollo de las instituciones necesarias para el autogobierno.

ECONOMÍA

- Será establecido un fondo internacional para el desarrollo de las zonas que serán entregadas a los palestinos en el intercambio de territorios y para mejoras en las infraestructuras y medidas de seguridad, incluyendo las instalaciones en los puertos, carreteras, puentes, túneles, cercas, pasajes fronterizos, vías ferroviarias, etc. El Estado de Israel y el Estado palestino no tienen que ser quienes paguen por todo ello.

- La aspiración es crear una nueva base para la economía palestina, abriendo a Gaza y a Judea y Samaria a mercados regionales y globales, entre otras cosas mediante inversiones significativas en transporte e infraestructura. También se tomará medidas para mejorar la cooperación entre los palestinos y Egipto. Israel y Jordania, a fin de reducir las limitaciones al movimiento de mercaderías y civiles palestinos.

- Una segunda parte del plan permitirá la inversión de miles de millones de dólares en electricidad, agua y comunicaciones.

- -Una tercera parte del plan se refiere al desarrollo del sector privado, la reducción del desempleo y la creación de más de un millón de puestos de trabajo para los palestinos.

- -Una cuarta pieza del plan alienta la integración regional, aspirando a incrementar el comercio con los países vecinos, lo cual aportará a la economía de Egipto, Jordania, Líbano e Israel, desbloqueando el comercio entre los distintos países.

- Será establecida una zona de libre comercio entre el Reino de Jordania y el Estado palestino, y saldrán mercaderías de un aeropuerto en Jordania.

- Estados Unidos iniciará negociaciones para llegar a un tratado de libre comercio con el Estado palestino. Esperamos que los países de Europa y del Medio Oriente también suscriban acuerdos de libre comercio con el Estado palestino.

-La construcción de un puerto en Gaza es problemática en el futuro cercano, por los desafíos de seguridad. Por lo tanto. Israel permitirá al Estado palestino utilizar plataformas en sus puertos en Ashdod y Haifa. Se trata únicamente de barcos de carga y la mercadería que traigan será trasladada rápidamente al Estado palestino, de acuerdo a arreglos de seguridad israelíes. Además, los palestinos podrán usar de modo similar el puerto de Aqaba (Jordania).

- Cinco años después de la firma del acuerdo de paz y el cumplimiento de todas las condiciones, el estado palestino tendrá el derecho (si cumple con las condiciones de seguridad y cuidado del medio ambiente presentados por Israel) de construir una isla artificial frente a las costas de Gaza, para desarrollar un puerto que sirva a la Franja de Gaza, además de un aeropuerto para aviones livianos. Luego de concretarse esos pasos, el Estado palestinos ya no tendrá derecho de usar los puertos de Haifa, Ashdod y Aqaba a menos que las partes lleguen a un acuerdo al respecto.

- Israel permitirá al Estado palestino desarrollar una zona de recreación al norte del Mar Muerto, sin socavar la soberanía israelí en el terreno. Una carretera permitirá a los palestinos llegar desde su territorio a dicha zona de recreo, de acuerdo a las exigencias de seguridad de Israel.

El objetivo del plan económico es :

1) Aumentar la exportación palestina de modo que en lugar de alcanzar el 17% del Producto Bruto, llegue al 40%.

2) Garantizar la accesibilidad constante a electricidad en Judea, Samaria y Gaza.

En el futuro cercano el proyecto procurará que los palestinos en Gaza tengan por lo menos 16 horas de electricidad por día, a través de inversiones destinadas a mejorar la red eléctrica en la planta de Gaza y a construir instalaciones de energía renovable. Otras inversiones garantizarán a Gaza electricidad sin interrupciones en el plazo de cinco años, y reducirán el costo de la electricidad en Judea y Samaria. En este campo se invertirá hasta 590 millones de dólares.

3)Duplicar el abastecimiento del agua per cápita en la Autoridad Palestina.

4)Abastecer a los palestinos con servicios de data de alta velocidad.

5) Aumentar del 1.4% actual al 8%, la porción de inversiones extranjeras en la producción palestina.