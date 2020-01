Los palestinos prometen respuesta pacífica al plan pero incitan a la violencia

Más allá del análisis sobre si la propuesta del “plan del siglo” presentado por Trump es o no aceptable por los palestinos y si en esta situación es lógico presentar un plan así, es ineludible ver con preocupación que la respuesta del lado palestino siempre sea la misma: tono violento, disfrazado de “protestas pacíficas y populares” (como las presentó el Presidente palestino Mahmud Abbas).

Lo primero que choca, aunque ya no sorprende, es que los palestinos hayan rechazado el plan de Trump antes de verlo. Pero no esta semana, cuando ya se habían filtrado varios datos bastante precisos a la prensa que dejaban en claro cuán considerado era el plan con Israel, sino hace mucho, desde un principio, desde que se comenzó a hablar del plan. Cuando se convocó meses atrás a una reunión en Bahrein sobre la “pata económica” del plan, los palestinos, furiosos desde hace mucho con Trump, aclararon de inmediato que no irían y trataron de amedrentar a aquellos que sí pensaban ir, como algunos comerciantes palestinos de la zona de Hebron que tuvieron que huir a Israel.

Una cosa es la más que legítima discrepancia con el plan y sus distintas clásulas. Otra es lo que se vuelve a dar ahora, como siempre que hay una situación con la que discrepan.

“Estamos pisoteando el acuerdo del siglo...y todo aquel que lo haya firmado o que adhiera a él”, dice la canción de un video publicado el martes 28 de enero en la página oficial de Al Fatah. No en cualquier lado, no es un loco suelto que lo publica en sus redes, sino que sale en la página del grupo principal dentro de la OLP, el encabezado por el propio Presidente palestino. “Tenemos hombres con experiencia, que se entrenan junto a la muerte. Tienen las armas en sus manos, cuídense de no acercarse a ellos”, advierte el video en tono amenazante.

Y sigue: “Parece que ustedes se han olvidado de sus acciones y hasta de sus acciones aterradoras. Si las palabras no ayudan, borraremos (el plan) con cañones”.

A través de su página de Facebook, Fatah también exhortó a los palestinos a participar en “concentraciones masivas de furia” publicando imágenes de palestinos quemando fotos del Presidente Trump. Lo interesante era que los llamados comenzaron ya antes de la publicación y de oír los detalles. “No al arreglo del siglo”, decía el lunes 27 de enero una invitación a una de las protestas, en Nablus. En la reunión planeada el martes de tarde en Jenin se prometía que “esta es la revolución, hasta la victoria”.

El problema es que la línea, el tono, los determina desde arriba, el propio Presidente Abbas, quien en una rueda de prensa en Ramallah la noche del evento en la Casa Blanca, llamó al plan de “la bofetada del siglo” y le dijo “no, no, no, mil veces no”.

El problema original

Es por cierto comprensible que los palestinos no vean con buenos ojos el mapa que se dibujó para su futuro Estado, si lo comparan con las ambiciones que tenían. Sería un Estado casi sin fronteras exteriores (salvo la parte que lindaría con Egipto)- mucho menor que sus aspiraciones- un enclave dentro de territorio israelí.

Pero otra forma de mirar el tema sería recordar que nunca tuvieron un Estado independiente, jamás en la historia, y que esta podría ser la primera vez. Con muchas dificultades, y con varias condiciones que no sería fácil cumplir –sólo con pensar que hay que desarmar a Hamas, poner fin a la violencia y la incitación al odio, ya parece misión imposible-, pero con un Estado al final del proceso. Podrían pensar que el Estado abarcaría aproximadamente el 70% del terreno que querían originalmente, que de todos modos, nunca había sido suyo. Recordemos que Israel conquistó ese territorio de manos de Jordania, cuando fue atacado por el Rey Hussein. No de manos palestinas.

Claro, no les resulta alentador…Pero el problema central, seamos sinceros, no está en el plan.

El problema central es que los palestinos nunca han sabido transar para llegar a un acuerdo que permita a todos vivir en paz. Ineludiblemente, vamos hacia atrás en la historia, a 1947, cuando se aprobó en la ONU la resolución 181 recomendando la Partición de la Palestina del Mandato Británico en un Estado judío y otro árabe. Los árabes de Palestina dijeron que “no”, con tal de impedir que no nazca la otra parte, el Estado judío. Su liderazgo, encabezado por el Mufti Hajj Amin el-Husseini lo rechazó y se lanzó a la guerra contra los judíos de Palestina. Sus antecesores habían hecho lo mismo años antes, al rechazar también otras propuestas de partición, como la de la Comisión británica Peel en 1937, mucho más generosa por cierto con ellos que la del 47.

Fue una serie de “no” sucesivos y lamentables, con los que los palestinos quedaron estancados. También al rechazar el plan de paz de Bill Clinton, luego el de Ehud Olmert, todos ellos incomparablemente más favorables para ellos que el presentado por Trump el martes 28 de enero en Washington.

Fueron demasiadas las veces que dijeron “no”, que no quisieron transar, que no buscaron un término medio.

La historia da a veces otra oportunidad, pero generalmente ya no en las mismas condiciones. Hay errores que naciones cometen, que no permiten ya dar marcha atrás. Y sí...tras décadas de no aceptar términos medios, la nueva propuesta es mucho menos cómoda para los palestinos que las anteriores.

Parece iluso, en la situación actual, abrigar aún la esperanza que haya un milagro. Que realmente el nuevo plan conduzca a un futuro mejor. Por ahora, no parece ser esa la situación, aunque es interesante que varios países árabes lo apoyaron o dijeron que vale la pena estudiarlo. Quizás presión regional pueda ayudar a que esta vez funcione.

Sería necesario. Sería una gran cosa. Pero sería olvidarse de la historia creer que realmente puede funcionar.

Ojalá estamos equivocados. Ojalá, de corazón.