Belela Herrera, ex Vice Canciller de Uruguay, sobre la importancia de conocer la historia de la Shoá

“Mi sensibilidad hacia los que sufren, se originó en historias sobre la Segunda Guerra Mundial”

Belela Herrera, ex Canciller de la República, secunda al Cr. Enrique Iglesias al frente de la Comisión Honoraria que organiza las distintas actividades a realizarse en Uruguay en el marco del año del 75° aniversario del cierre del campamento de exterminio Auschwitz. Seguramente a nadie sorprendió el nombramiento, conociéndose su trayectoria como muy respetada luchadora por los Derechos Humanos. Lo que no todos conocen es el origen de esa gran sensibilidad.

“Cuando yo era una niña de 11 años, en 1939, conocí a una mujer que había logrado salir de Berlín milagrosamente. Era judía alemana, no hablaba ni una palabra de español. Y como mi madre y yo hablábamos fluido el alemán, la recibimos en casa. A través de ella y sus relatos, viví muy de cerca lo que estaba pasando en Europa”, nos contó Belela. “La conocí bien, y la oí contar sobre lo que hacían a los judíos en el régimen nazi, la discriminación que sufrían, cómo estaban limitados, marcados, cómo tenían que esconderse…y no podían vivir con normalidad”.

La mujer era Inge Bayertal, que llegó a ser una personalidad muy reconocida en Uruguay, fundadora de la escuela homónima especializada en expresión corporal.

“Mantuvimos una relación cercana con Inge y años después, me trajo de regalo El Diario de Anna Frank. Lo leí en una noche y no me pude dormir, no me podía consolar, estaba como sonámbula pensando en lo que había sufrido esta niña y lo que habían sufrido tantos otros en las mismas circunstancias”, cuenta hoy Belela, emocionada como si estuviera leyendo hoy el libro.

“Eso me marcó y sin duda me desarrolló la solidaridad, la capacidad de compartir el dolor con el otro, de sentir en las entrañas el dolor del otro, lo cual hizo que yo emprendiera una vida especialmente dedicada a los que sufren. Fue como una semilla que creció en mí y me marcó para siempre. Así que historias de aquellos tiempos, de aquella guerra, fueron claves en el desarrollo de mi sensibilidad”.

Belela, que está por cumplir 93 años, recuerda vívidamente cuánto leyó y abrazó el Diario de Anna Frank. “Fue mi libro de cabecera de joven, durante muchos años, lo recomendaba a todo el mundo.Y ahora, considero que sería bueno que lo lean muchos niños uruguayos, para que se tornen solidarios, sensibles al dolor ajeno, y con eso, puedan ayudar”.

Esto la llevó a proponer una idea concreta en el marco de la Comisión Honoraria ya mencionada : ver la posibilidad que el diario “El País”, que publica libros infantiles en su edición dominical, pueda sacar una edición especial del Diario de Ana Frank, quizás con ilustraciones que lo hagan accesible a niños, para que conozcan la historia. “Me parece importante que así, conozcan desde chicos que aquello ocurrió, que sientan esa maldad terrible que separó a chicos de sus padres, para que vayan teniendo sensibilidad hacia el que sufre y está discriminado”.

Aunque la respuesta es obvia de antemano, con todo este relato de fondo, preguntamos a Belela Herrera qué sintió cuando le ofrecieron de Presidencia ser la vice Directora de la comisión. “Emoción y responsabilidad, todo junto. Afloraron todos estos recuerdos a mi memoria y también el compromiso”.

Ese compromiso es más amplio que recordar esa historia . Belela abriga la esperanza que las diferentes actividades planeadas por la comisión, “despierten las conciencias, para que la gente sienta con toda su alma lo que fue esa tragedia, que se solidarice, y que eso se extienda a todos los que sufren y necesitan ayuda”.