Cristina Morán, Ciudadana Ilustre de Montevideo y un recuerdo especial

Con mucha alegría nos enteramos de la noticia sobre el reconocimiento a la gran periodista y actriz Cristina Morán, como Ciudadana Ilustre de Montevideo.

Esta es una ocasión para rememorar parte de una entrevista que le realizamos tiempo atrás sobre su vida. Hoy reproducimos lo referente al vínculo que tenía con José Jerozolimski, de bendita memoria, cuando él, mucho antes de la aparición de Semanario Hebreo e inclusive de Voz de Sion en el Uruguay, tenía un programa de televisión en la pantalla chica de Saeta , Canal 10: el “Programa de Amistad Uruguayo-israelí”, precisamente junto a Cristina Morán.

Cristina Moran (Foto: Facebook)

P: Cristina, entre los distintos roles que tú has desempeñado en el correr de tus muchos años de trabajo frente a cámaras y micrófonos, no puedo dejar de destacar, por razones obvias, el que compartiste con papá en Saeta, Canal 10…

R: Ah, tu papá, Don José Jerozolimski ,fue un gran luchador por sobre todas las cosas. Aparte de excelentísima persona , fue un gran luchador. No bajaba la guardia nunca tu padre. ¡Lo que trabajaba por ese Semanario Hebreo! Lo que trabajó por la amistad entre Uruguay e Israel no está escrito. Yo tengo muy buen recuerdo de tu padre y tengo la imagen de él con su pelo todo blanco y con esa gran bonhomía…Era un hombre bueno, un luchador.

P: No puedo menos que estar plenamente de acuerdo Cristina…

R: Hacíamos ese programa en los galpones de canal 10. Era la época de los galpones. Fue un tiempo muy hermoso ese en realidad, no sabíamos nada de televisión y hacíamos televisión .Y en aquel entonces había apertura para cosas así como las de Don José, programas de ese tipo que significaba unir a los pueblos con sus costumbres, con sus comidas. Tengo muy buen recuerdo de esa vivencia y de tu padre.

P: ¿Cómo fue que se dio esa relación entre ustedes?

R: Vino porque hubo un entendimiento, un acercamiento, simpatía.

P: ¿Recuerdas cómo surgió ese programa?

R: No recuerdo detalles.Me parece que fue tu papá que lo llevó, lo presentó y ahí se hizo realidad. Por eso digo que tu papá era un luchador que no bajaba nunca la guardia. Después de un tiempo el programa desapareció, pero fue un tiempo muy lindo.

P: ¿Cuál era el papel de cada uno en el programa?

R: Yo compartía con él y hacía preguntas o presentaba .Pero en realidad la voz cantante debía ser la de él porque el programa era suyo, él había sido el creador del programa.Compartíamos la tarea pero la voz cantante era la de Don José.Recuerdo su dedicación, su nivel, sus artículos en Semanario Hebreo. Han pasado muchos años …pero lo importante para mí es tenerlo presente. Es como si lo estuviera viendo siempre con el Semanario Hebreo en la mano.

José Jerozolimski con Juan Zorrilla de San Martín

Con la cantante israelí Shoshana Damari

P: Cuándo estuviste con papá en el programa y se tocaban temas judíos ¿se te abrió la cabeza a un mundo nuevo?

R: Yo digo que comenzó a abrirse a la temática judía, su forma de vida…Las persecuciones, las atrocidades, siempre fueron temas que me inquietaron. La juventud y el trabajo en que estaba inmersa no me permitían extenderme en la cosa pero a medida que fueron pasando los años pude más, y no dudo que aquel programa con tu padre comenzó a abrir mi cabeza o a afirmarse sin que yo lo supiera en cosas que yo ya pensaba. Y la vida me dio oportunidades, como de ir a Israel en 1978.

P: Un año muy importante.

R: Así es. Se iba a firmar ese año el tratado de Camp David y al final al año siguiente fue el acuerdo de paz con Egipto. Viajé invitada a Israel. Luego tuve otra gran oportunidad en la vida, de ir a Auschwitz, en marzo del 2011. Éramos siete personas que llegamos a Auschwitz y Cracovia: un matrimonio brasilero, un matrimonio tucumano con su hija de 22-23 años, mi prima y yo. Para mí fue impresionante. Me resultó tan impactante que ni pude tomar fotos en el museo, simplemente no pude.

P: ¿Hay un antes y un después de un viaje así?

R: Claro.Me afirmó en que la democracia, la libertad , el no al racismo, son las cosas más importantes que podemos tener los seres humanos. Porque yo me imagino lo que debe haber sido para toda esa gente haber perdido todo, ya no sólo la libertad, la vida, los hijos.

Te cuento que estuve en Cracovia en la fábrica de Oskar Schindler, al que está dedicada, como bien se sabe, esa estupenda película “La Lista de Schindler”. Hay allí fotos de las 1100 personas que él salvó .Al final de la película hay una frase que la dicen los judíos, y que yo hice mía: “El que salva una vida salva el mundo”. Lo hice mío porque se trata de una vida pero también de la honestidad, la honradez, la decencia, la dignidad, que a veces se pierden. Salvar a uno haciendo eso para mí también es salvar el mundo entero. Fue dura esa visita. Yo creo que uno de los peores momentos fue cuando entré, cuando pasé por debajo de la frase “El trabajo los hará libres”.Fue para mí una la de las partes más fuertes porque es tan irreverente, es tan dramática, tan rastrero…que todo lo que te pueda decir es poco porque le estaban dando “la bienvenida” para matarlos, para hacerlos sufrir. Que el ser humano llegue a esos límites es duro, es muy fuerte porque no te lo imaginás.

P: Cristina, volviendo hacia atrás..¿qué impresión te dejó Israel en su momento?

R: Maravilloso, precioso. Fue la primera vez que veía riegos artificiales, ni los conocía. Planté un árbol en el bosque Artigas y me preguntaba cómo en esa tierra tan árida, tan pedrosa se puede hacer florecer un bosque y se pueden tener esos plantíos. Allí vi por primera vez energía solar en el 78.

P: ¿Te gustaría volver?

R: Yo voy a volver. Creo que en la vida las cosas hay que proponérselas, tener fe, una actitud positiva es lo fundamental. Quiero volver porque sé que voy a encontrar otro Israel.

P: Y el hecho de que Israel aparece en los titulares relacionado a conflictos, a problemas ¿no te amedrenta?

R: No, no me amedrenta. También en aquélla época era así.

P: Muchas gracias Cristina.

R: A ti Ana.