Le llaman goteo. En realidad, son cohetes y morteros que alteran la vida normal.

Los israelíes, acostumbrados ya a que cada tanto hay una escalada seria durante la cual terroristas disparan cientos de cohetes en dos días, llaman lo que está sucediendo de "escalada liviana". Pero en el terreno, cada vez que suena la alarma, la sensación de emergencia es motivo de dura tensión, acumulándose continuamente la sensación de incertidumbre por lo que puede pasar.

Tras la reanudación del lanzamiento de globos explosivos desde la Franja de Gaza hacia ISrael-que ha sido continua en las últimas dos semanas, varias veces por día- se fue "avanzando" hacia el disparo de morteros y cohetes. Y también jueves y viernes se han registrado varios casos.

Para entender qué es el así llamado "goteo", un término que la población en el sur de ISrael rechaza porque deja la sensación de algo muy esporádico y mínimo que no causa mucho daño, basta con compartir la secuencia, en base a todos los comunicados oficiales recibios de la oficina del portavoz del ejército.

Haremos el resumen de los dos últimos días, jueves 30 y viernes 31 de enero.

Jueves , 6 minutos después de medianoche: Se confirmó que Israel había atacado blancos de Hamas en el sur de Gaza,en respuesta al disparo de un cohete y el lanzamiento de globos explosivos el día anterior hacia el sur de ISrael.

Jueves 15.37 hora local: Terroristas disparan hacia una antena de observación israelí en la frontera con Gaza.

17.15 hs: Hoy, más temprano, fueron identificados disparos desde la Franja de Gaza a una antena de observación . Asimismo, globos explosivos fueron lanzados hacia territorio israelí. En respuesta, hace corto rato, aviones y tanques de Tzahal atacaron ciertas instalaciones de observación utilizadas por la organización terrorista Hamas para recolectar información de Inteligencia, al sur de la Franja de Gaza.

23.30 hs: Reporte inicial: Sonaron sirenas en la zona adyacente a Gaza.

23.44 hs: Se confirma que tres cohetes fueron lanzados desde Gaza hacia territorio israelí. Los sistemas de Defensa anti aérea interceptaron a dos de los cohetes.

Viernes 31 de enero:

15.03 hs: Tres proyectiles de mortero fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel. La Cúpula de Hierro interceptó uno de ellos. Como resultado de ello, se actvó la alerta en la aplicación del Frente Civil, para áreas descampadas.

15.30 hs: Tzahal dispar ocon tanques hacia un puesto militar de Hamas en els ur de Gaza, en respuesta a los 3 morteros.

20.22 hs: Sonaron las alarmas en la ciudad de Sderot y la zona adyacente a Gaza.

20.35: Un proyectil disparado desde Gaza hacia Israel fue interceptado por la Cúpula de Hierro.

22.44. Sonaron las sirenas en los kibutzim Nir Itzjak y Sufa.

23.08: Un proyectil disparo desde Gaza fue lo que detonó las sirenas anteriores.

Y así....sucesivamente.

En el disparo del jueves a Sderot, habíamos informado que una bebita israelí estaba gravemente herida, al haberse caído de los brazos de la madre cuando esta corrió al refugio al escuchar las alarmas. La mujer aclaró a la radio pública israelí que lo que se había reportado al respecto había sido equivocado: "No se me cayó de los brazos sino que cuando corría por la escalera con ella en mis brazos, me resbalé , caímos ambas y nos golpeamos en la cabeza". También nosotros debemos pues rectificar la información. En el interín, la bebita ha mejorado considerablemente.

Pero el relato de la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, deja en claro la locura de vivir así, aunque no mueran 10 personas por día, y también cuando no son 100 los cohetes diarios. "Cuando sonaba la alarma, yo corría con uno de los niños en brazos y mi esposo con otros, pero ahora tenemos la nueva bebita, son tres. ¿Cómo hacemos?". Dilemas israelíes, desde la ciudad de Sderot.